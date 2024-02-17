Gökhan Orhan'a büyük haksızlık yaptılar!

Yazıklar olsun size!



Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, aynı zamanda CHP’nin de kurucu Genel Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ne hallere düşürdüler!





100 yıllık köklü bir siyasi tarihe sahip olan CHP, genel başkan Özgür Özel ve “gölge” genel başkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından paramparça ediliyor!



14 Mayıs seçim yenilgisinden sonra “değim” naraları atarak Kılıçdaroğlu’nun en yakın ekibini kendi yanına çeken Ekrem İmamoğlu, partiyi kurultaya taşımak için türlü sinsi oyunlara girişti.

Kendisini bugünkü makama taşıyan Kılıçdaroğlu’na yaptığı bu ihanet, CHP siyasi tarihine bir leke olarak kaldı.



Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu sinsi oyun tuttu. 4 Kasım 2023 tarihinde CHP kurultayı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan indirildi. İmamoğlu’nun parmağında oynattığı Özgür Özel (Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekiliydi), genel başkan seçildi.



Özel ve İmamoğlu, el ele vererek partiyi kendilerine göre şekillendirmeye, tüm örgütleri kendilerine bağlamayı ve parti içinde 10 yıl süreyle genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm anıları yok etme yarışına giriştiler.



İş o kadar iğrençleştirildi ki, ikili arasında çıkar çatışması bile yaşanmaya kadar vardı! Bir baktık ki Özel ve İmamoğlu birbirine girmiş!

İmamoğlu’nun talep ve baskılarına pek fazla dayanamayan Özgür Özel telefonda, “ o zaman gel partiyi sen yönet” dediği kamuoyuna yansıdı...



Rezillik paçadan akmaya başladı!



Tam da o süreçte, bu sütunda “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ahı tuttu” başlıklı bir makale yayınladım...





CHP Genel Merkez Yönetimi, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda indirildiği tarihten bu yana belini bir türlü doğrultamadı...





Partideki çift başlılık, yüz yıllık CHP’yi bitirme noktasına kadar getirdi...





Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hain sinsi planların ne kadar ayyuka çıktığı, genel merkez yöneticisinin Gebze ilçe başkanını arayarak, partide asılı bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirtme girişimine kadar vardı...





CHP Gebze rezaletindeki gelişme şöyle;





Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı bilinen eski milletvekili Barış Yarkadaş, önceki akşam TV 100 Programında şok eden bir gelişmeyi gündeme taşıdı.



Yarkadaş, CHP Genel Merkez Yönetimi’nin bu rezil yaklaşımını “CHP’li Başkan’a ‘Kılıçdaroğlu’ şoku…” adı altında dün kendi köşe yazısına da taşıdı.





Yarkadaş, yaşanan bu gelişme üzerine CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı arıyor. Orhan ise açıklamasında şunları söylüyor,

“Önceki gün PM Üyesi ve Gökan Zeybek’in Yardımcısı Ecevit Keleş beni arayarak ‘İlçe binasındaki Kılıçdaroğlu fotoğraflarını kaldır’ dedi. Kendisine bunun nedenini sordum. Tatmin edici bir yanıt veremedi. Fotoğrafları kaldırmayacağımı, ilçe binasında sadece Kılıçdaroğlu’nun değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Genel Merkez’den gönderilen fotoğraflarının yer aldığını belirttim. Üstelik o fotoğraflar Adalet Yürüyüşü’nde çekilmiş. Diğeri ise benim makam odamda asılı. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’deki ziyaretimden bir kare… Bu fotoğrafların neyinden rahatsız oldular anlamadım...” diye yanıt vermiş...



CHP’ye düşürdükleri hale bakar mısınız?



Parti geçmişi ve partiye verdiği emek ne kadardır belli olmayan Gökhan Zeybek denen şahıs, yardımcısına talimat veriyor ve Gebze ilçe başkanı Gökhan Orhan’ı aramasını ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını parti binasında kaldırmasını emrediyor...





Peki, bu zat ilçe başkanını aramadan önce CHP Kocaeli Milletvekilleri olan Muhip Kanko, Harun yıldızlı ve Gebzeli olan Nail Çiler’i neden aramıyor?



Siyasi etik gereği bu konu için önce ilin milletvekilleri bilgilendirilmez mi?

Bunu yapmıyorlar doğrudan ilçe başkanını arayıp talimat veriyorlar...





Atatürk’ün partisini düşündükleri duruma bakar mısınız?

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim öncesinde Gebze’ye bir belediye başkanı bulamayan CHP Genel Merkez Yönetimi, beceriksizliklerini bu şekilde baskı uygulayarak kapatmaya çalışıyor.



Burada geri adım atmayan ilçe başkanı Gökhan Orhan’ı yürekten kutluyorum...



Sözde PM yardımcısına gereken yanıtı vermiş ve 10 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını indirmemiş...

CHP'nin mevcut genel başkanı ve şürakesi partide artık eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını bile istemiyorlar!

Yazık!



