Gökhan Orhan'a büyük haksızlık yaptılar!

Yazıklar olsun size!
Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, aynı zamanda CHP’nin de kurucu Genel Başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ne hallere düşürdüler!
100 yıllık köklü bir siyasi tarihe sahip olan CHP, genel başkan Özgür Özel ve “gölge” genel başkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından paramparça ediliyor!
14 Mayıs seçim yenilgisinden sonra “değim” naraları atarak Kılıçdaroğlu’nun en yakın ekibini kendi yanına çeken Ekrem İmamoğlu, partiyi kurultaya taşımak için türlü sinsi oyunlara girişti.
Kendisini bugünkü makama taşıyan Kılıçdaroğlu’na yaptığı bu ihanet, CHP siyasi tarihine bir leke olarak kaldı.
Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu sinsi oyun tuttu. 4 Kasım 2023 tarihinde CHP kurultayı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan indirildi. İmamoğlu’nun parmağında oynattığı Özgür Özel (Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekiliydi), genel başkan seçildi.
Özel ve İmamoğlu, el ele vererek partiyi kendilerine göre şekillendirmeye, tüm örgütleri kendilerine bağlamayı ve parti içinde 10 yıl süreyle genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm anıları yok etme yarışına giriştiler.
İş o kadar iğrençleştirildi ki, ikili arasında çıkar çatışması bile yaşanmaya kadar vardı! Bir baktık ki Özel ve İmamoğlu birbirine girmiş!
İmamoğlu’nun talep ve baskılarına pek fazla dayanamayan Özgür Özel telefonda, “ o zaman gel partiyi sen yönet” dediği kamuoyuna yansıdı...
Rezillik paçadan akmaya başladı!
Tam da o süreçte, bu sütunda “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ahı tuttu” başlıklı bir makale yayınladım...
CHP Genel Merkez Yönetimi, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda indirildiği tarihten bu yana belini bir türlü doğrultamadı...
Partideki çift başlılık, yüz yıllık CHP’yi bitirme noktasına kadar getirdi...
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hain sinsi planların ne kadar ayyuka çıktığı, genel merkez yöneticisinin Gebze ilçe başkanını arayarak, partide asılı bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirtme girişimine kadar vardı...
CHP Gebze rezaletindeki gelişme şöyle;
Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı bilinen eski milletvekili Barış Yarkadaş, önceki akşam TV 100 Programında şok eden bir gelişmeyi gündeme taşıdı.
Yarkadaş, CHP Genel Merkez Yönetimi’nin bu rezil yaklaşımını “CHP’li Başkan’a ‘Kılıçdaroğlu’ şoku…” adı altında dün kendi köşe yazısına da taşıdı.
Yarkadaş, yaşanan bu gelişme üzerine CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı arıyor. Orhan ise açıklamasında şunları söylüyor,
“Önceki gün PM Üyesi ve Gökan Zeybek’in Yardımcısı Ecevit Keleş beni arayarak ‘İlçe binasındaki Kılıçdaroğlu fotoğraflarını kaldır’ dedi. Kendisine bunun nedenini sordum. Tatmin edici bir yanıt veremedi. Fotoğrafları kaldırmayacağımı, ilçe binasında sadece Kılıçdaroğlu’nun değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Genel Merkez’den gönderilen fotoğraflarının yer aldığını belirttim. Üstelik o fotoğraflar Adalet Yürüyüşü’nde çekilmiş. Diğeri ise benim makam odamda asılı. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’deki ziyaretimden bir kare… Bu fotoğrafların neyinden rahatsız oldular anlamadım...” diye yanıt vermiş...
CHP’ye düşürdükleri hale bakar mısınız?
Parti geçmişi ve partiye verdiği emek ne kadardır belli olmayan Gökhan Zeybek denen şahıs, yardımcısına talimat veriyor ve Gebze ilçe başkanı Gökhan Orhan’ı aramasını ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını parti binasında kaldırmasını emrediyor...
Peki, bu zat ilçe başkanını aramadan önce CHP Kocaeli Milletvekilleri olan Muhip Kanko, Harun yıldızlı ve Gebzeli olan Nail Çiler’i neden aramıyor?
Siyasi etik gereği bu konu için önce ilin milletvekilleri bilgilendirilmez mi?
Bunu yapmıyorlar doğrudan ilçe başkanını arayıp talimat veriyorlar...
Atatürk’ün partisini düşündükleri duruma bakar mısınız?
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim öncesinde Gebze’ye bir belediye başkanı bulamayan CHP Genel Merkez Yönetimi, beceriksizliklerini bu şekilde baskı uygulayarak kapatmaya çalışıyor.
Burada geri adım atmayan ilçe başkanı Gökhan Orhan’ı yürekten kutluyorum...
Sözde PM yardımcısına gereken yanıtı vermiş ve 10 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını indirmemiş...
CHP'nin mevcut genel başkanı ve şürakesi partide artık eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını bile istemiyorlar!
Yazık!
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Karşıdaki - Enson görmek istediğimiz chp lilerin fotosu esgeç
Olcay - CHP, Kılıçdaroğlu değil; İnönü'nün şaibeli bir şekilde başkanlıktan indirildiği günden beri belini doğrultamadı.
Gebzeli̇ler - İlçe başkanlığı makamı ağır geldi. Bu devirde siyaset ekonomi ile olur. Ekonomik bağımsızlığı olmayanın da siyasi bağımsızlığı olmaz. Mücadelesi güzel fakat bu mücadeleyi parti içinde değil dışarıda yapması gerek. O yüzden fazla göze batmadan ya istifa etmeli ya da genel merkezin dediklerini yapmalı. Aksi halde görevden alınacak gibi gözüküyor ki Erkan Baş Gebze’ye belediye başkan adayı oldu.Ben Gökhan Orhanın yerinde olsam Erkan Başın yanında mücadele edip belediyeyi de alıp tarihe geçerim kimsenin ne dediğide beni ilgilendirmez derim.
Smint - Sayın kılıçdaroglunun ne kadar fedakar oldugunu mart secimi sonrasi anlarsınız.2 Lider bozuntusunun yolları mart sonrası nasıl ayrılıyor görelim.
Volkan - Kemal bey hatirlanacak ne yapti ki fotoğrafi kalsin. Özgür bey gidincede aynisi olacak geldiginden beri ne katkisi oldu
Seçmen - Bizler Kılıçdaroğlu nu savunurken de sizler Kılıçdaroğlu nu eleştiriyordunuz.Chp genel başkanlarının hepsi maalesef parti içi muhalefet ile uğraşmak zorunda kalıyor .Kılıçdaroğlu hak,hıkuk,adalet ,birleştirici mücadelesi olarak daima saygıyla hatırlanacaktır ama Kılıçdaroğlu ve ekibinin ülkemiz demokrasisi için önemli seçim öncesi yaptığı kulisleri basından öğreniyoruz..,oysa bir gerçeğimiz var tek sorumlu olmasa da 12 seçim üst üste Kılıçdaroğlu liderliğinde kaybedildi,çocuklar doğdu genç oldu oy verdi ama chp hep kaybetti artık partililerin umutsuzluğu sandıklara gitmemesine neden oluyordu,değişim kaçınılmazdı.Kılıçdaroğlu aday olmayacağım sözünü tutmuş olsaydı bu dağınıklık olmazdı.Birkaç aylık genel başkanı eleştiri bombardımanına tutmanız hiç etik değil,kurultaydan sonra seçimlerin çok yakın olması örgütlerin toparlanamaması büyük etken ama chp de her aday adayı kendini bulunmaz hint kumaşı sanıyor,aday olmadı mı ülkenin geleceği,sorunları unutularak tek dertleri koltuk kavgası oluyor sanki aday yapılan chp den biri değilmiş bir tek kendi hakkıymış gibi saldırılara başlıyorlar,kaç dönem milletvekilliği yapmışlar,belediye başkanlığı yapmışlar ,aday yapılmayınca küsmek çok yanlış özellikle bu çıkmazda olduğumuz ,Cumhuriyet değerlerini,anayasayı yok sayanların,şeriat diye bağıranların,eğitime tarikatları sokanların çoğaldığı dönemde ülkesi ve milletinin geleceği adına çalışmaları gerekmez mi?Zaten aday olmadım diye parti değiştiren,dün chp yi överken bugün nefret kusan chp de olmayı haketmiyordur,chp kişilerin partisi değildir,umarım hatalarından dönerler ..Kılıçdaroğlu nun hiç hatası olmadı mı,Ekmeleddin in adaylığı chp adına hatta tüm sosysl demokratlar adına tarihi bir vakadır chp nin kırgınlarının en büyük nedenidir.Siz basın mensuplarının akp iktidarının kitaplar yazacak kadar yanlışları varken chp ile uğraşmanız hiç doğru değil akp neredeyse ülkenin yarısına maden ruhsatı vermiş onu yazın,bir akp li adayın halka yaptığı ahlak dışı hareketini yazın.
Mecnun - Üzüldüm,çok üzülüşünüze.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.