Tahir Büyükakın’ın çok önemli bir sorumluluğu var

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pazar günü seçim beyannamesini açıklayacak.

Ne olacak ana başlıklar?

Süriye Çatak Tek, Büyükakın’ın üç ana başlıkta beyannamesini toplayacağını yazdı:

“Büyükakın’ın kent için önemli projeleri duyuracağı beyanname açıklamasının üç önemli ana başlıkta olması bekleniyor. Büyükakın’ın önceliğinin dirençli şehir, ulaşım ve çevre olması bekleniyor. Büyükakın’ın beyannamesinde bu dönem öncelikli başlık; dirençli şehirler olacak. Dirençli şehirler başlığı altında yapılacak kentsel dönüşümler, yapılacak projeler görücüye çıkartılacak. Özellikle kentsel yenileme noktasında yeni kentsel dönüşüm projeleri ve rezerv alanların beyannamede yer alması bekleniyor. Ayrıca çevre ve ulaşım projelerine de önem veren Büyükakın’ın bu konuda yapılacak yeni ulaşım hizmetlerini de anlatması bekleniyor.”

BENCE 6 BAŞLIK OLACAK

Benim tezim biraz daha farklı…

Çünkü kasım ayı içinde Kocaeli Stratejik Plan Çalıştayı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. O çalıştayda altı ana başlık vardı.

Bir- Ekonomik kalkınma…

İki- Dirençli şehir…

Üç- Sürdürülebilir çevre…

Dört- Sağlık ve sosyal hizmetler…

Beş- Turizm, kültür ve sanat…

Altı- Marka şehir Kocaeli ve gençler…

Bence bu başlıklar Tahir Büyükakın’ın ikinci dönemi için ana başlıkları olacaktır.

“İyi de biri teknokratların katıldığı bürokratik- kurumsal bir çalışma, oysa Tahir Büyükakın siyasi bir beyanname açıklayacak” dediğinizi duyar gibiyim.

O zaman size söyleyeceğim şey şu olur: Yanılıyorsunuz.

GÜNDOĞDU’NUN DEDİKLERİ

Stratejik Plan Çalıştayı sonrası Balamir Gündoğdu “ Her bir belediye başkan adayı seçim vaatleri ile halkın karşısına çıkıyor. 31 Mart seçimleri sonrasında kurumsal olarak bir seçim beyannamesi olacak. Bu beyannamede öncelik konusunda çalıştay bizim işimizi daha da kolaylaştıracak.” demişti.

Bana göre de stratejik plan aynı zamanda Tahir Büyükakın’ın yeni dönem vaatlerinin neler olacağını da bize gösteriyor.

İKİNCİ DÖNEMİNDE NE YAPACAK?

O zaman asıl konumuza gelelim. kısa bir süre önce yazdım:

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Tahir Büyükakın süreci o kadar domine etti ki, o kadar rakipsiz kaldı ki, şehirde havanın yakalanacağı Kocaeli Büyükşehir seçimleri için ortada iddia koyan yok. Orada Tahir Başkanın ikinci dönem için ne diyeceği merak ediliyor, o kadar…”

Son cümlemin anahtar bir cümle olduğunu düşünüyorum. Herkes Tahir Başkan’ın ikinci dönem için ne diyeceğini merak ediyor. Yani kimse vaat beklemiyor neler yapılacağını öğrenmek istiyor.

HAYAL SATMA LÜKSÜ YOK

Tahir Büyükakın projelerini -daha doğrusu ikinci dönem yapacaklarını- anlatacak. Yani diğer aday adaylarının hayal kurma- satma lüksü var ama Tahir Büyükakın’ın yok. Elbette iyi bir belediye başkanı önce geleceğe dair hayal kurar ama sonrasında fizibilite ile bu hayaller ile gerçekler arasında bağ kurar. Yapılabilirliği varsa yapar. Tahir Büyükakın’ın böylesi önemli bir sorumluluğu var. O yapacaklarını anlatacak, anlatmalı.

Uzatmayayım; Kentin adı üzerinde uzlaştığı bir ismin bize şehri götüreceği ufku, projeleri ile gerçekçi biçimde anlatması gerekir. Proöeleri de gerçekçi olmalıdır. Altyapısı hazırlanmış olmalıdır. Tahir Büyükakın uzun uzun anlatsın ama tamamen yapılabilecek ve ihtiyacımız olan şeyleri anlatsın

BİR MERAK SORUSU

Ve bir merak notu…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Stratejik Plan Çalıştayı’nda bir tespit daha yapmıştı: “Kocaeli’yi marka şehir haline getirmeliyiz. Kocaeli’nin 12 ilçesinin 11’nin suya sınırı var. Suyla bu kadar iç içe olan başka bir kent yok. Kocaeli’nin bu özelliklerini nasıl açığa çıkaracağız bunun çalışmalarını yapmamız gerekiyor” demişti.

Bakalım bu sunumda karşımıza İzmit Körfezi ile ilgili ne çıkacak?