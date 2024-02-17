İnsanlar yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanır

Çok eski zamanların birinde krallıkla yönetilen bir ülkede kötü bir âdet varmış. Yaşlılar artık iyice ihtiyarlayıp iş yapamaz duruma geldiklerinde ormana götürülür, orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış. Böylece zaten az olan yiyeceklerin, çalışan gençlere yetmesi sağlanmaya çalışılırmış. Yaşlıları belli bir yaştan sonra evde tutmak yasak olduğundan kimse yaşlı anne babasını evde gizleyemez, komşusu görüp ihbar edecek diye korkarmış. İşte bir gün yaşlılardan birini oğlu ormana götürüp bırakmak istemiş.

Kış mevsimiymiş. İhtiyar, oğul ve küçük torun beraberce ormana gitmişler. Oğlu yaşlı babasını karlı ormana bırakmış dönüyorlarmış ki, küçük torun yanında getirdiği oyuncak kızağını dedesinin yanında unuttuğunu fark etmiş. Babasına dönüp kızağı almalarını söylemiş. Babası oralı olmayınca çocuk ısrarla baba kızağımı almalıyım, yoksa sen yaşlandığında seni neyle ormana götürüp bırakacağım deyince babanın o an kafasında şimşekler çakmış anlamış ki, yaşlı babasının şu anda ki yaşadığı kaderi, yaşlandığında kendi kaderi olacak. Hemen geri dönüp babasının ellerini ayaklarını öpüp alıp onu eve geri getirmiş. Fakat duyulmasın diye babasını samanlıkta saklayıp her gün ona gizlice yemek vermeye başlamış. Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında bir hastalık yayılmış. Hayvanlar birbiri ardına ölüyormuş. Oğlan işin içinden çıkamayınca babasına sormuş yaşlı baba oğluna şöyle demiş:

-Hastaları iyilerden ayır. Onlara şu, şu otlardan ilaç yapıp hazırla. Sağlıklılara da şöyle şöyle yap diye akıl vermiş. Oğlan yaşlı babasının dediklerini aynen uygulamış . Gerçekten de onun hayvanları arasında ölüm azalmış. Çoğu da kurtulmuş. Kurban Bayramı geldiğinde her sene olduğu gibi, o sene de köy halkı kurbanlar kesmeye başlamış. Yaşlı baba oğluna şu öğüdü vermiş: -Köyde hayvan çok azaldı. Senin de fazla hayvanın yok. Bu sene kurbanda hayvanlarının hepsini satma içlerinden bir erkek birde dişi ayır demiş. Gerçekten de bir iki ay içinde bütün köy tarlalarda çalıştırılacak hayvan sıkıntısı çekmeye başlamış. Ama yaşlı babasının öğüdünü dinleyen gencin hala hayvanı varmış. İlkbahara doğru köyde artık ekmek yapacak tahıl bile kalmamış. Ama asıl sorun, tohumluk olarak kullanabilecek kadar bile tahıl olmamasıymış. Tarlaya ne serpeceklerini, gelecek senenin mahsulünü nasıl hazırlayacaklarını bilemiyorlarmış. Yaşlı baba bu konuda da oğluna hemen öğüt vermiş: -Yavrum, ahırın çatısı samanla dolmuştur. Onları çıkar, yeniden döv. Oradan bütün tohumluk buğdayını çıkarabilirsin demiş. Oğlan, aynen yaşlı babasının dediği gibi yapmış. Köyde tohumluğu olan tek aile onlar olmuş. Bu olanlardan sonra bütün köy halkı bu gencin büyücü olduğunu düşünmeye başlamış. Öyle ya, herkesin işi kötü giderken, bu evde garip bir şekilde bütün her şey tıkırında gidiyormuş. Köy halkı evi gözetlemeye başlamışlar. Tabii ki sonunda gerçek anlaşılmış, yaşlı babanın o evde hala yaşadığı ortaya çıkmış.

Köylüler genci krala şikayet etmişler. Kral önce yasalarını hiçe sayan gence kızmış. Ama olup bitenleri dinledikten sonra iyi ve yerinde bir öğüdün çok şeyi değiştirebileceğini kabul edip, yaşlılarla ilgili yeni bir kanun çıkarmış. "Bundan böyle çocuklar, anne ve babalarına yaşlılıklarında bakacaklar. Onların gönlünü hoş tutacaklar. Çünkü onların hayat deneyimlerinden her zaman için öğrenebilecekleri şeyler var diye ferman yayınlamış.

Şimdi bu hikayeden anlaşılan odur ki bu günün gençlerinin bir kısmının anne, baba, dede ve ninelerine karşı davranışlarının pek tasvip edilir gibi olmadığını gözlemliyorum. Bu kanıya nereden vardığımı soracak olursanız bunun en belirgin göstergesi bence ülkemizdeki huzur evleri sayısının her geçen gün biraz daha artmasından anlaşılıyor. Aslında bu insanların yaşları gereği tamda evlatları ve torunları tarafından ilgiye ve bakıma ihtiyaç duydukları bir zamanda onları huzur evlerine mahkum etmeleri bu günün gençlerinin milli ve manevi değerler yönünden ne kadar çok dezenformasyona uğradığının bir göstergesi olduğu kanaatindeyim. Bakın sevgili gençler Allah ömür verirse yarın öbür gün sizlerde anne ve babalarınız gibi aynı yaşlara geleceksiniz. Onun için sizler bugün anne ve babalarınıza nasıl davranırsanız yarın evlatlarınızda sizlere aynı şekilde davranacaklardır bunu hiç unutmayın.

Bakın bu konuda bizlere ders olacak nitelikte atalarımız ne güzel söylemiş. “Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına” diye.

Herkese iyi hafta sonları.