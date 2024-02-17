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Makale Yazısı-

Hata yapma lüksümüz yok
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Belli ki, ikincilik yarışındaki en sıkı rakibimiz Göztepe fazla hata yapmayacak. Bu da demektir ki, Süper Lig’e doğrudan çıkma yolunda özellikle içerde artık puan kaybını tahammülümüz kalmadı. 12 finalimiz var. Artık tam kadroyuz. Ertuğrul Sağlam’a, takımımıza sonsuz güven duyuyoruz. Bu yolun sonu ilk 2’den Süper Lig olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu akşam Şanlıurfa karşısında sınav verecek temsilcimize başarılar dileyerek detaylara geçiyorum.

AMARAL’I BEKLİYORUZ

Her zamanki gibi kadro analiziyle başlayalım. Savunmada cezalı Yusuf Abdioğlu’nun yerine Burak’ın oynamasını bekliyoruz. Burak 3 maç sonra takıma dönecek. Defansın ortasında bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Oğuz’un sakatlığı çoktan geçti ama maç eksiği var. Sonra Mehmet sağbekte fena işler yapmıyor. Ben Ertuğrul Hoca’nın savunmanın sağında bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Ama Oğuz’u oynatırsa da şaşırmam. Sol bekte Atila’nın yeri zaten garanti. Ertuğrul Hoca hafta içindeki basın toplantısında değişimden söz etmişti. Tahminin orta sahada bir revizyon yapacaktır. Nokta transferimiz Vukovic’in yeri banko. Önünde yeni Gürcü 8 numara Giorgi’yi ve 10 numara pozisyonunda Amaral’ı bekliyorum.

YENİ İKİ GÜRCÜ OYNAR MI?

İdealinin de bu olduğunu düşünüyorum. Tabi en çok merak edilen santraforda kimin oynayacağı. Ertuğrul Hoca yine Ramil ile mi başlar, yoksa Kouakou’yu mu tercih eder bilemiyorum. Bakarsınız kamptan hazır gelen Davit’i koyar ilk 11’e. Sonuçta iki Gürcü geçen sezon aynı takımda oynadı, birbirlerini tanıyorlar. Giorgi oynarsa Davit’in de olmasında bir sakınca yok gibi duruyor. Son maçta dökülen Candeias’ın kenara yani yedeğe alınmasını bekleyenler var. Bence Portekizli futbolcunun asıl verimli olduğu kanada çekilmesi lazım. Diğer kanatta iki B’den biri olur, yani Beridze ile Barış. Tabi Ertuğrul Hoca’nın santrafora Kouakou ile Davit’ten birini koyar. Ramil’i sağ kanatta oynatması da muhtemel.

ŞANLIURFA İYİ KADRO AMA

Şanlıurfa başarısız geçen ilk yarının ardından ikinci yarıya flaş transferlerle girdi. Adana maçında bir parladılar ama hemen söndüler. 3 maçtır puan yüzü göremiyorlar. Sonunda teknik direktör değişimine gittiler ama ilk maçta değişen bir şey olmadı. Semih Karadeniz ile Diogo orada. Aslında fena bir kadroları da yok. Kadro kalitesini bir türlü sahaya yansıtamıyorlar. Takım olamamışlar. Bu akşam birinci bölgede oyunu kabul etmelerini, bir puana oynamalarını bekliyoruz. Bu durum işimizi zorlaştıracaktır gibi gözükse de, eskisi gibi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zira orta alanda dikine oynayacak futbolcularımız olacak. Yeni Gürcü 8 numara mutlak fark yaratacaktır. Amaral’ı zaten biliyoruz. Erken gol rakibin direncini kırar düşüncesindeyim.

TARAFTAR İÇİN UYGUN ZAMAN

Cumartesi akşamı bizim taraftar profiline en uygun maç saatlerinden biridir. Esnaf dükkanını kapatıp gelebiliyor, 4-12 dışındaki vardiyalı işçiler de tribünlerdeki yerlerini alabiliyor. Hafta içindeki bilet ön satışlarına her zamanki gibi ilgi olmadı ama umuyorum ki bugün biraz olsun hareketlilik yaşansın. Final haftalarına girerken takımın her zamankinden çok taraftarının desteğine ihtiyacı var. Taraftar sayısı dilerim ki, 8-9 binlerde falan kalmaz. 12-13 binlere buluruz inşallah. Gönlümüzden 20 bin falan geçiyor ama kabul edelim öyle bir ortam, hava yok. Eyüpspor’un uygulaması örnek gösterilerek bilet fiyatlarına yönelik yönetimden indirim talepleri vardı.

BİLET FİYATLARI KONUSU

Başkan Engin Koyun canlı yayında, “Biz Eyüpspor değiliz, güçlü bir finans desteği var arkalarında. Stadyumun belli başlı giderlerini hasılattan çıkarmak zorundayız” diyerek beklentileri geri çevirmişti. Ben de daha önce bir indirim düşünülmeli dedim. Çünkü bu süreçte paradan ziyade taraftar desteği lazım. Ama şu da var: Yarıştaki en sıkı rakibimiz Göztepe’nin kale arkası tribün bilet fiyatı bizim maraton seviyesinde. Kale arkası biletini 95 TL’ye satıyorlar, bizde maraton üst 100, alt 120 TL. Diğer tribünlere bakıldığında da bizimki düşük. Bizim kıyas yapacağımız rakip Eyüpspor değil, Göztepe olsa gerek. Bu notu da aktarayım.

TAŞKINLIK KÖTÜ TEZAHÜRAT OLMASIN

Kuşkusuz ki Başkan Engin Koyun’un dediği gibi en azından giderlerin karşılanması lazım ama yine de ben fiyatlarda bir indirim yapılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyim. Eyüp gibi 10 TL olsun demiyorum, örneğin maraton 50 TL’ye çekilebilir. Bu da ekleyelim. Taraftarımız son iç saha maçında olması gerektiği gibi hem sahaya yabancı madde atmaktan, hem küfürden kaçındı. Umuyorum ki, sezon sonuna kadar böyle devam eder. Birkaç kişi sahaya yabancı madde atıyor, küfür ediyor, tüm blok kapanıyor. Hiç suçu olmayanlar mağdur oluyor. Kimsenin bunu hakkı yok. Dediğim gibi inşallah son 6 iç saha maçını disipline sevk edilmeden oynarız.

Mevla’m sevdiklerine bağışlasın

Takipçilerimiz iyi biliyor. Her hafta salı günü gazetede hediye çekilişi yapıyoruz. Bir akşam önce Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programına yorum gönderenlere lisanslı forma, Serdar Kundura’dan armağan ediyoruz.

AYAKKABI ALPEREN CÜCE’YE ÇIKTI

Geçen hafta Başkan Engin Koyun konuk olduğu için çok fazla yorum geldi. 171 kişi arasında yaptığımız çekilişte ayakkabı ödülünü Alperen Cüce adındaki Kocaelisporlu taraftar kazandı. Cüce soyadı Kocaelispor camiasında iyi bilinir. Benim de yakından tanıdığım Arslanbeyli ailedir. Sefer Cüce meslektaşımız. Sabahattin ile Emre kardeşler de sosyal medyada aktif, çok aklı başında yorumlar yapan iyi Kocaelisporlu kardeşlerimiz.

BABASI KAZA GEÇİRMİŞ

Alperen’i ilk kez duydum, kısa bir soruşturma yaptım, Sefer Cüce’nin abisi, Sabahattin ile Emre’nin amcaları Mehmet Cüce’nin oğlu olduğunu öğrendim. Kendisine ödül kazandığını haber verecektim ki, sevgili Sabahattin aradı, “Abi, Alperen’in babası sabah saatlerinde kaza geçirdi, durumu ciddi, bilgin olsun” dedi. Bir iki gün sonra olayın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Arslanbeyli Mehmet Cüce işe giderken yoldan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış.

DUALARIMIZ ONUN İÇİN

Beyin kanaması geçirmiş. Şehir Hastanesi’nde entübe durumdaymış. Aslında Mehmet Cüce, benim bu aileden ilk tanıdığım isimdir. Kartepe Kupası günlerinden tanışırdık kendisiyle, arada buluşur Kocaelispor üzerine sohbetler ederdik. Ne zamandır görüşmüyorduk. Böylesi bir olayla karşıma çıkmasına çok üzüldüm. Allah’tan şifa diliyorum Mehmet Cüce’ye. Mevla’m eşine, çocuklarına, kardeşlerine, sevenlerine bağışlasın. Dualarımız onun için.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Basiskele41 - Duhan neden alındı ölüsü Atilla dan iyidir Azeri oyuncu dinlenmeli yeni santrfor ve 8 numara ve Amaral direk başlamalı siz takımı görün bunun için bir yerleri keşfetmeye gerek yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 00:58
02

Cantuğrul - Geçen hafta altımızdaki rakiplerimiz puan kaybetti bu hafta Aliağa yeni ismiyle göztepe puan kaybetti inşallah geçen hafta gibi bizde puan kaybetmeyiz ve Aliağa ile puanları eşitleriz haydi Kocaeli herkes maça

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 00:35
01

Dertli Kocaelisporlu - Göztepe takldı.

Maçı alırsak puanlar yjne eşitlenir.

Fakat göztepe maçını seyrederken kocaelispor taeaftarlarına bir iç çektim.

Adamlar inanmışlar ki türbünler tıklım tıklım doluudu.

Darısı buakşam başımıza

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 00:20
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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