Kocaeli’de yaşayan Aleviler şanslı...

Yazı başlığı yanlış anlaşılmasın...



Kocaeli’de yaşayan her yurttaşımız elbette ki bu şehirde yaşamanın ayrıcalığını yaşıyor...



Çünkü Kocaeli, hoşgörülü yöneticilerin yönettiği bir şehir...



“Kocaeli’de yaşayan Alevi vatandaşlarımız şanslı” cümlemin özü, bu şehri yöneten yöneticilerimizin Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini daha konforlu ve özgürce yerine getirebilmeleri için her türlü imkân ve kolaylıkları sağladıkları bir gerçek...



Bir gerçeğin altını çizmek istiyorum...



Bugün bazı kesimler Alevi vatandaşlarımıza karşı halen hazımsızlık içinde olsalar bile ki bu kesim çok azınlıkta...

Bu kesimin de Alevilerin Hz. Muhammed’in damadı olan 4 halifenin en sonuncusu Hz. Ali’nin yolundan gidenler olduğunu bilmediklerini düşünüyorum.



Sevgili okurlar, Kocaeli’de yaşayan Alevi yurttaşlarımızın şanslı olduklarını vurgulamak için şunu söyleyebilirim.

Ben de bir Aleviyim.1984 yılından bu yana bu şehirde yaşıyorum. 1992 yılından bu yana da aktif gazetecilik yapıyorum.



Bu şehirdeki gazetecilik yaşantım boyunca birçok vali, belediye başkanı, siyasi parti yöneticileri ve bürokrat gelip geçti...



Şunu gördüm ve tanık oldum ki, bu kentte yöneticilik yapanların hiçbiri bu şehirde yaşayan Alevi yurttaşlarımıza yönelik en küçük bir olumsuz düşünce içerisinde olmadı...



Hepsi de koruyucu ve kollayıcı oldular...



Bakınız, 1990’lı yıllardan 2019’a kadar İzmit’te belediye başkanlığı yapan Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, Metin Alan, Fikret Toker, Halil Vehbi Yenice, Nevzat Doğan, İzmit’teki Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirmeleri için cemevi yaptılar. Cemevi dedelerini belediyelerde istihdam ettiler. İbadethanenin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödediler.



Kocaeli’de yaşayan Alevi yurttaşlarımıza bu hizmetler sadece İzmit ilçede yaşayan Alevi yurttaşlarımız için yapılmadı, Körfez, Derince, Darıca, Gebze, Çayırova ve diğer ilçelerimizdeki yerel yöneticiler benzer hizmetler yaptılar...

KARAOSMANOĞLU VE BÜYÜKAKIN FARKI...



Şimdi bazı okurlarım, “Alevilikle ilgili yazı konusu nereden çıktı” diyebilir...

Hemen belirteyim...

Birkaç gündür bu sütunda, Kocaeli’de yapılan ve ya devam eden yatırımlar ve projeleri kamuoyuyla paylaşıyorum...



Özellikle son 5 yıllık dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar ve projeler arasında Cemevi Projeleri de var...

Cemevi projelerine geçmeden önce yukarıda bazı yerel belediye başkanlarımızın Alevi yurttaşlarımızın ibadetleri için yaptıkları hizmetler konusunda iki Büyükşehir Belediye başkanı için ayrı bir parantez açmak istiyorum...

2004-2019 yılları arasında üç dönem Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli’ deki Alevi yurttaşlarımıza yönelik sergilediği ‘hoşgörü’ yaklaşımı çok büyük bir takdir topladı.



Başkan Karaosmanoğlu, kentin inanç hayatına önemli bir katkı sundu ve her yıl Muharrem ayı içinde “Sevgide Buluşalım” projesini geliştirdi.



Proje kapsamında her yıl Türkiye’nin dört bir yanından Alevi yurttaşlarımızın kanaat önderleri ilimize geliyor. Etkinlikler düzenleniyor, semah dönülüyor, türküler söyleniyor, aşureler dağıtılıyor.



Alevi yurttaşlarımızın da çok büyük beğenisini kazanan bu inanç kültür etkinliği, 2019’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın döneminde de geliştirilerek devam ediyor...



OTEL KONFORUNDA CEMEVLERİ YAPTI...



2019’daki yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Başkan seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 5 yıllık başkanlık sürecinde hayat verdiği binin üzerindeki yatırım ve projeler arasında, otel konforunda cemevleri binaları da bulunuyor...

Başkan Büyükakın, sadece cemevi binalarını yapmakla kalmadı, binaların içindeki tüm ihtiyaçları da karşıladı.



Hizmete açılan cemevi binalarından biri de Tavşantepe Cemevi binası...

İzmit’teki Alevi yurttaşlarımız uzun yıllar yetersiz ve küçük olan bu cemevi binasında ibadetlerini sürdürmeye çalıştı.



Başkan Büyükakın, cemevine destek için kendisine ziyarette bulunan yöneticilere yeni cemevi binası yapma sözü verdi. Proje çalışmasını hemen başlattı...

4 kattan oluşan, otel konforundaki Tavşantepe Cemevi binası geçen yıl hizmete açıldı...





Bina içinde neredeyse yok yok...

Her tür ihtiyaç fazlasıyla bulunuyor.

Yeni bina hizmete açıldıktan sonra eski bina yıkıldı ve bu alanda gasilhane yapıldı.

Binanın iç tefrişatında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’da önemli katkılar sundu...



Konumu, görselliği ve verdiği ibadet hizmetiyle Tavşantepe Cemevi binası Marmara bölgesinin en görkemli cemevi binalarından biri durumunda.



DERİNCE’DE ÜÇÜNCÜ CEMEVİ YAPILIYOR...



Başkan Büyükakın, Tavşantepe Cemevini hizmete açtıktan sonra, 4 kattan oluşan ikinci bir cemevi binasının temelini de geçtiğimiz aylarda Derince Yenikent Mahallesinde attı...





Aslında Derince ilçe sınırları içerisinde Çınarlı Mahallesi TEM Yolu üzerinde (Erzurumlular Semti) ve Yine Çınarlı Mahallesi( Esentepe Semti)

TEM Yolu altında iki ayrı cemevi binası bulunuyor. Bu iki cemevi binası da geçtiğimiz dönemlerde yapılıp ibadete açılmıştı.



Derince’deki üçüncü cemevi binası da Yenikent Mahallesinde yapılıyor.



Hemen 50 metre ilerisinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camii yanında inşa edilen Yenikent Cemevi binası, 4 bin 500 metrekare alana sahip. İçerinde eğitim salonları, cem salonu, idari birimler, kütüphane, mutfak, gasilhane ve diğer birimlerin tamamı bulunuyor. Son derece konforlu bin bina olacak cemevi binası haziran ayında ibadete açılması planlanıyor.

ALEVİLER TAHİR BÜYÜKAKIN’I SEVİYOR...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 5 yıllık görev sürecinde Alevi vatandaşlarımız için gerçekleştirdiği cemevi binaları ve sağladığı hizmetlerle büyük bir takdir ve saygı kazanıyor.



Başkan Büyükakın, Muharrem ayı nedeniyle geçtiğimiz gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Cemevi’nde verilen iftarda yaptığı konuşmada, kendisini özetleyen şu cümleleri kurdu; “...Ben bu kentin seçilmiş başkanıyım. Bu ana kadar hiç ayrım yapmadan, hangi milletten ve inançtan olduğuna bakmadan çalıştım. Çünkü ben herkesin belediye başkanıyım. Bu anlayışla hareket ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yol yürüyeceğimizi size ifade etmek istiyorum...”

Türkiye, insanıyla, doğasıyla, değerleriyle, çok kültürlülüğüyle zengin bir ülke...

Toplum olarak birbirimizin inançlarına saygı gösterdiğimiz sürece Kocaeli’nde yaşadığımız bu ‘güzel’ dayanışma ülkenin tüm noktalarına sirayet edecektir.



Daha önce de söyledim şimdi de söylüyorum; Başkan Büyükakın, bu şehir için çok büyük bir şans...

Toplumun her kesimiyle kucaklaşan, ‘vicdanlı’ bir yönetici...



Bu şehirde çevremdeki tüm Alevi dostlarım, arkadaşlarım ve yakınlarım başkan Büyükakın’dan hep övgüyle söz ediyor. Pirimiz diyor. Minnettarlar...

