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Makale Yazısı-

Büyükakın doğru yerden başladı
Adem Turgut

Adem Turgut

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti- Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde seçim beyannamesini anlatacak.

Doğru bir ifadeyle ikinci dönem yapacaklarını anlatacak.

Dün, Tahir Başkan’dan uçuk kaçık olmayan ve bu kentin ihtiyacı olan gerçekçi projelerle karşımıza çıkması gerektiğini yazmıştım. Elbette pazartesi yazımın konusu da bugün açıklayacağı projeler ile ilgili olacak, onu değerlendireceğim.

Ancak bugüne gelirken yapılması gereken önemli bir mesele vardı.

***

Bir işe başlarken “önce kendi evinizin önünü süpüreceksiniz” denir.

Bu durumda Tahir Büyükakın’ın evinin önünü süpürmesi ne demek ona gelelim. Tahir Büyükakın’ın evinin önünü süpürmesi demek kendi çalışanını mutlu etmek demektir.

Peki. Tahir Büyükakın çalışanını mutlu etti?

Etti…

***

Biliyorsunuz TÜİK’in 6 aylık zam oranı yüzde 37 dolayında kalmıştı.

Büyükşehir’deki sözleşmeye göre de belediye işçilerinin enflasyon artı 2 puan olan 6 aylık zam hakları vardı. Asgari ücret ve memur maaşlarına yüzde 49 oranında zam yapılmasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye işçileri ile ilgili olarak da 6 aylık zam oranının yüzde 49.25’e çıkartılma kararı alınmıştı.

İki gün önce de bu ek zam protokolü ile ilgili imzalar atıldı.

***

Tahir Büyükakın o törende yeni müjdeler verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalarda örgütlü olan 10 bin 500 işçiyi ilgilendiren ek protokol imza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en düşük işçi ücretini 35 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

İki asgari ücretten fazla…

Mevcut sözleşmenin üzerine yapılan bu ek protokol ile yılın ilk 6 ayı için sosyal haklarla birlikte giydirilmiş haliyle maaşlara toplamda yüzde 85 zam yapıldı.

Çok iyi bir rakam…

***

İşçiler memnun…

İlk zamanlar endişe ve kırgınlık dolu sözler duyuyordum işçilerden, protokol sonrası ise ciddi bir memnuniyet var.

Zaten Tahir Başkan da büyük usta Nazım Hikmet’in Abidin Dino’ya söylediği “Sen mutluluğun resmini çizebilir misin?” sözünü hatırlatmıştı.

Büyükakın, “İşte mutluluğun resmi burada. Çalışanın mutlu olmadığı bir şehirde insanlar mutlu olamaz” dedi.

***

Tahir Büyükakın doğru bir yerden başladı.

İşçisini mutlu etti.

Evin önünü süpürdü…

Bugün şehir için nasıl bir planı var onu göreceğiz.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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