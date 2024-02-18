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Makale Yazısı-

Teşekkürler Ertuğrul Sağlam…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Eğer Kocaelispor’da gerçek anlamda futboldan anlayan profesyonel yöneticiler olsaydı, geçen hafta Boluspor deplasmanı sonrasında Ertuğrul Sağlam’a teşekkür edip, yolları ayırabilmeliydik…

Biz bunu yapamadık.

Boluspor maçından sonra Başkanımız Engin Koyun, televizyon programına çıkıp, Kocaelispor’da işlerin gayet iyi gittiğini, Ertuğrul Sağlam’a güvendiklerini söyledi.

Kocaelispor için en büyük tehlike de buydu.

Biz bu sezon başından beri takımın ortaya koyduğu kötü futbolu, teknik sorumlu Ertuğrul Sağlam ile tartışacak, masaya yatıracak bir yönetimin olmamasıydı.

Kocaelispor’da şuanda çok büyük bir yönetim boşluğu var.

Yönetici çok ama profesyonel anlamda bu işi bilen isimler yok.

Eğer Kocaelispor’da bu işin içinden gelen, profesyonel şubede 2-3 yönetici olsaydı, biz Boluspor maçını beklemeden Adanaspor’u 1-0 yendiğimiz maçtan sonra Ertuğrul Sağlam’ı gönderebilmeliydik.

İki hafta önce teşekkür edip, Ertuğrul Sağlam’ı göndermediğimiz için bugün 2 maçta 5 puan kaybettik, ikincilik yarışının gerisinde kaldık.

Onun için cumartesi akşamı Urfaspor maçından sonra Ertuğrul Sağlam’ı istifaya davet etmek için çok geç kaldık.

Ancak hatanın neresinden dönsek kardır…

Bu işi çok fazla uzatmaya gerek yok…

… … …

Urfaspor maçıyla ilgili yazacak çok fazla bir şey yok.

Maçta önce gazetede internet editörümüz Mesut Çattak, “Hocam akşam maç ne olur” diye sordu.

Gökhan Beşiktaş da vardı…

 Kazanma şansımızın hiç olmadığını söyledim.

Urfaspor’un kadro yapısı defans yapmaya uygun değil. İzmit’te de hücüm oynayacaklarını tahmin ediyordum.

Şunu hatırlattım, “Bize hücum oynayan takımlar karşısında zorlanıyoruz”

Urfaspor karşısında son bölümlerde Gürcü Davit ile 2-3 pozisyon bulduk.

Urfaspor 1-0 öne geçip, oyunu kendi sahasında kabul ettiği dakikalarda pozisyonlara girdik.

Yoks maç 0-0 devam ederken, orta sahayı rakibe kaptıran, defansından çıkamayan bir Kocaelispor vardı.

Urfaspor gol atana kadar serbest atışlar dışında, akan oyunda neredeyse pozisyona giremedik.

… … …

Aslında maçın özeti ikinci yarının başındaki ilk 10 dakikaydı.

Bizim takımın oyununu, gücünü çok net ortaya koydu.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitmiş, ikinci yarıya çıkıyoruz.

Ev sahibi takımız…

Soyunma odasından öyle bir çıkıp, ikinci yarıya başlamalıydık ki, rakibi baskı altına alıp, pozisyonlar bulmalıydık.

Tam tersi oldu…

Sanki biz deplasmanda, Urfaspor evinde oynuyordu.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında Urfaspor 4 korner atışı kullandı.

Urfaspor’un attığı gole kadar rakip kaleye gidemedik.

Bu sezon Kocaelispor’u hiç bu kadar aciz görmemiştim.

… … …

Bu maçta gördük ki, ligin ikinci yarısında yapılan transferin çoğu yetersiz.

Daha doğrusu aynı özellikteki isimleri aldık.

Bizim direkt forvete ihtiyacımız var dedik, elimizdekinden olduk.

8 numara dedik, takımı 10 numara ile doldurduk, bu kez takım geri koşamıyor.

Vukoviç’in dışında alınan oyunculara verilen bu paralara gerçekten çok yazık etmişiz…

Şimdi bunun hesabını kim verecek?

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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