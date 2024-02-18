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Makale Yazısı-

Urfa’ya yenilirsen Ertuğrul Sağlam da sorgulanır
Murat Köprücü

Murat Köprücü

Rakip düşme hattında, geçen hafta evinde Keçiören’e yenilmiş Urfaspor’du. Yeni transferlerle son derece ümitliydik. Ama maçın sonucu bizim için tam bir hayal kırıklığı oldu.
Maça Oğuz- Emir - Burak - Duhan geri dörtlüsü ile başladık. Haftalardır oynayan M.Yılmaz ve Atilla kulübedeydiler..Ortada Cihat 11’deydi. Vukovic ve Candeias’ la beraber 3 Gürcü de , Beridze, Karaishvili ve David 11’deydi..

Maça iyi başladık denebilir. Yeni santrafor David 'ın topla ilk buluşmasında vurduğu kafa direğe takıldı. Bu pozisyon umut verse de maçın geri kalanında kaçırdıkları herkese saç baş yoldurdu. Bu futbolcu inanılmaz kolay golleri atamadı. Kaçırdığı gollere hem kendisi hem Urfa oyuncuları inanamadı. Yaptığı vuruşlar o kadar kötüydü ki gelecek için de çok umutlanmak kolay değil..
Emir'ın maçın başındaki sakatlığı sonrası yerine Haşim Arda Sarman girdi. Maç genelinde de fena oynamadı. Emir 'in sakatlığı inşallah ciddi değildir..
Urfa’da bizim gönderdiğimiz Semih ve Diego 11’de, YEG de yedekteydi. Orta sahada Landel çok hareketliydi. Paxiao fırsatçılığı ile bekledi ve maç boyu kalesine gelen tek pozisyonda golü yiyen Gökhan Değirmenci’nin hatası ile golü attı..Cihat yine kötü bir ilk devre oynadı ve devrede yerini Şeydayev’e bıraktı. 3 Gürcü oyuncumuzun ikisi ikinci devre çıktı. Yerlerine Amaral ve Barış girdiler. Amaral için net yazayım. Bu oyuncunun Ertuğrul Sağlam tarafından devamlı yedek bırakılması camiada artık iyice sorgulanıyor. Yaratıcılık yeteneği eksik bir kadromuz varken en yaratıcı oyuncu neden düşünülmez? Bu konu artık kabak tadı verdi..
Çok üzücü ve telafisi zor bir yenilgi aldık. Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Bir gün önce Göztepe’nin evinde berabere kalmasından sonra galibiyet dışında bir sonucu camia kabul edemezdi. Ama maalesef taraftarımızın önünde bu maçı kaybetmek de varmış..
Gelecek için en karamsar olduğum şey yeni transferlerin katkısı. Vukovic'ın dışındaki 2 Gürcü oyuncu ve Azeri Şeydayev 'ın bu halleriyle bize ne kadar katkısı olur, ciddi endişem var. Bu transferler hangi referanslarla, hangi düşünceyle yapıldı gerçekten merak ediyorum..
Urfa maçının en büyük özelliklerinden biri de Ertuğrul Sağlam'ın ilk kez istifaya davet edilmesi oldu. Tribünler uzun süre istifa tezahüratı yaptılar. Hoca Yayıncı Kuruluşa verdiği maç sonu röportajında iyimserdi. Yeni Gürcü santraforun en az 5-6 net pozisyonu değerlendiremediğini söyleyip bazı şeyleri yeniden yapılandırmak gerektiğini belirtti. Ertuğrul Sağlam'ın da artık camiada ciddi şekilde tartışılacağı çok net gözüküyor. Çünkü ortada çok kötü oynayan, ne yaptığı belli olmayan bir oyuncu grubu var. En kısa sürede takımın toparlanmasını beklemekten başka yapacağımız bir şey yok..

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