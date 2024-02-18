Ertuğrul Sağlam saçmaladı, takım rezildi

Bir gün önce Göztepe’nin puan kaybı bizim takımı kamçılar, her ne kadar iyi kadrosu olsa da, dağınık bir görüntü veren Şanlıurfa karşısında istediğimizi alırız inancıyla stadyumun yolunu tuttuk. Göztepe ile puanları eşitler, psikolojik üstünlüğü ele geçiririz diye umut ediyorduk.

KADRODA BÜYÜK ROTASYON

Soğuk ve yağmurlu havada taraftarın ilgisi önceki maçlardaki gibiydi. Maraton tribünün yaklaşık yarısı doldu. Numaralı altta kenarlarda biraz boşluk vardı. Kale arkasındaki görüntü geçmiş maçlardan farklı değildi. Tribünde 8-9 bin taraftar vardı. Ertuğrul Sağlam hafta içi değişimden söz etmişti ama beklenenden çok fazla rotasyona gitti. Yusuf Abdioğlu’nun yerine beklendiği gibi Burak’ı oynatan Sağlam orta üçlüyü Vukovıc-Yusuf Cihat- Gioorgi’den oluşturdu. Amaral yine yedekti. Kanatlarda Candeias ile Beridze oynarken deneyimli teknik adamın santrafor tercihi Davit oldu. Sağlam’ın sürprizi sol bekte Atila’yı kesip Duhan’ı oynatması oldu.

SAMAN ALEVİ GİBİYDİK

Hızla başladığımız maçta ilk 10 dakikayı 2-0 önde geçebilirdik. Önce Beridze’nin yakın mesafeli vuruşunda top savunmadan kornere gitti. Hemen sonra Giorgi’nin serbest atışında Davit’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Saman alevi gibi 10 dakika parladık, hemen söndük. Şanlıurfa sazı eline aldı. Konuk takım 12. dakikadaki ilk atağında etkili geldi. Sağdan yapılan ortada neyse ki kale önünde Şanlıurfa futbolcusu yoktu. Dakikalar 18’i gösterirken Emir sakatlanıp çıktı, yerine Haşim Arda girdi. 19’da soldan yine tehlikeli geldiler, sonuç alamadılar. İlk yarım saate gidilirken çok net bir fırsat kaçırdık. Giorgi’nin ortasında müsait durumda Davit golü yapamadı.

BAĞIRA BAĞIRA GELEN GOL

Kocaelispor ikinci yarıya Yusuf Cihat-Ramil değişikliğiyle başladı. İlk 15 dakika kötü oyun devam edince taraftar tribünlerde haklı olarak homurdanmaya başladı. Ertuğrul Hoca ilk 1 saat geçilirken Amaral ile Barış’ı oyuna alıp Bedirze ile Georgi’yi çıkardı. Amaral oyuna girer girmez çok iyi şut çıkardı, kaleci güçlükle çeldi. Maçın 72’nci dakikasında korktuğumuz oldu. Daha doğrusu bağıra bağıra geliyorum diyen Şanlıurfa golü geldi. Soldan yapılan ortada Gökhan hiç müdahale etmese top avuta gidecekti ama çelmeye kalkınca Paıxao’ya çarpan top ağlarımıza gitti. Tam bir şok anıydı. Golün hemen sonranda Duhan yerini Atila’ya bıraktı.

ÜST ÜSTE KAÇAN FIRSATLAR

Son 10 dakika oyuna rakip kaleye yıktık adata, üst üste pozisyonlar da bulduk. Önce Ramil kaçırdı, sonra Davit çok önemli iki fırsatı gole çeviremedi. İlk pozisyonda kaleci çok başarılıydı. Maçın dönmeyeceğini düşünen taraftarlar 87’nci dakikada takımı yuhalamaya başladı. Uzatma anlarında ise tepkinin adresi teknik direktör Ertuğrul Sağlam’dı. Numaralı tribünlerden ilk kez Ertuğrul Sağlam’a istifa sesleri yükseldi. Başta 10-15 kişilik grup bağırdı, sonra sayı 150’lere 200’lere çıktı. Son dakikada iki stoperimizin hatasında Şanlıurfa ikinci gole yaklaştı, Gökhan izin vermedi. Hemen sonra da hakem bitiş düdüğünü çaldı.

ÇOK KÖTÜ, REZİL BİR OYUN

Önceki haftalarda da iyi oynamıyorduk ama dün akşamki sezonun en kötü performansıydı. Vukovic dışında tüm takım tel tel döküldü. Giren çıkan fark etmedi, ne yaptığını bilen kimse yoktu. İki pas yapmaktan bile acizdik. Buna rağmen 4-5 net pozisyonumuz var ama becerip onları da atamadık. Önceki haftalarda kötü oynarken kazanıyor, puanlar alıyorduk bu kez o da olmadı. Puan durumundan haberi olmayan biri maçı izlese şampiyonluğa oynayan tarafın beyaz formalı takım olduğunu söylerdi. Şanlıurfa can derdindeydi ve haddini bilerek akıllı oynadı. En başta istediler, yüreklerini sahaya koydular. Çok haklı bir galibiyet aldılar.

SAĞLAM KUMAR OYNADI

Hani futbolcuların karakterlerini bilmesek, Hoca’yı göndermek için bilerek oynamadılar derdik. O derecede faciaydı oyunumuz. Ertuğrul Hoca’nın en büyük yanlışı kadroda bu kadar fazla değişime gitmesi. Düşünün ki Bolu maçının 11’inde 5 farklı isim vardı, yani takımın yarısı değişmişti. Böylesi büyük değişim aynı zamanda büyük bir kumardı. Amaral ile başlamak varken, son haftalarda hiç iyi gözükmeyen Yusuf Cihat’ı tercih etmek yanlıştı. Atila’yı kesmenin de hiçbir anlamı yoktu. 4 haftadır oynamayan Oğuz’u hazırlamadan 11’de başlatmak hataydı. Kadroda orijinal bölgesi santrafor olan tek isim Kouakou dururken, hafta başı gelen Davit ile başlamanın da anlamı yoktu. En hafifinden Ertuğrul Hoca saçmaladı.

Adanaspor’u kötü oyunla 1-0 yenerken Ertuğrul Hoca’ya şapkasını önüne koyması, futbolculara da kendilerine çeki düzen vermeleri uyarısında bulunmuştuk. Bolu ve dünkü maç evlere şenlik bir takım. Yazık büyük inançla tribünlere koşan, 90 dakika takımı destekleyen taraftara. Sonuçta iç sahada yeni bir şok daha yaşadık, Göztepe’yi yakalama şansını elimizin tersiyle ittik. Şokun ötesinde büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz.