Golcü, iyi golcü yok…

Bağıra bağıra İYİ GOLCÜ AL...

Kaç kere yazdık -çizdik hala anlamıyorlar.

Dino gitti 6 hafta gol atamadık.

Şimdi Tanque gitti -KAÇ HAFTA GOL ATAMAYACAĞIZ.

Tarih tekerrürlüdür yine aynısı mı olmalı.

İyi golcü ne zaman gol yapacağını bilendir.

6 pastan gol yapamayanlarla uğraşacak gibiyiz…

… … …

Herkes Ertuğrul hocaya kızıyor.

Tek kusurlu o değil YÖNETİM de kusurludur.

Yöneticiler bu işi ya bilmiyorlar.

Yada ucuza kaçıp günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Bence hocanın başını YAKAN yönetimdir.

Son dakikada oyuncu al-iş yap.

Al sana kurtul- UN .

Al sana bozuk YAĞ hadi börek yap mı diyorlar.

Bu işin içinde ÇOK KARIŞIK İŞ VAR.

Neden bu futbolcular OYNAYAMIYORLAR.

Bir DAVİD SKHİRTLADZE aldık evlere şenlik.

28-80-85-86 dakikalarda net gol kaçırdı.

Beridze 2 gol atışı sonuç yok.

Ramil geziye çıkmış gibi yürüdü…

Yine Amaral geç girdi.

Girer girmez de uzaktan şutladı.

Bu şutu biri takip etseler biri gol atardı.

Çünkü kaleci 2 hamlede topu yakaladı.

Anlayacağınız HABABAM sınıfı takımı olmuşuz.

Kimin ne yaptığı belli olmadı.

Sezon başından beri HASTALIĞIMIZ geçmedi.

Arkaya yaslanmak - kale içinden gol atmak.

BU OLAY ERTUĞRUL HOCAYI YOK ETTİ.

Golcülere zamanında iyi pas verememek.

Rakibe göre oyun kuramamak.

Rezil bir oyun şekli.

HEPİMİZİ MAÇTAN SOĞUTTU.

HAŞİM ARDA YI BEĞENDİM BABASI GİBİ OLACAK...