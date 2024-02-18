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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Golcü, iyi golcü yok…
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Bağıra bağıra İYİ GOLCÜ AL...

Kaç kere yazdık -çizdik hala anlamıyorlar.

Dino gitti 6 hafta gol atamadık.

Şimdi Tanque gitti -KAÇ HAFTA GOL ATAMAYACAĞIZ.

Tarih tekerrürlüdür yine aynısı mı olmalı.

İyi golcü ne zaman gol yapacağını bilendir.

6 pastan gol yapamayanlarla uğraşacak gibiyiz…

… … …

Herkes Ertuğrul hocaya kızıyor.

Tek kusurlu o değil YÖNETİM de kusurludur.

Yöneticiler bu işi ya bilmiyorlar.

Yada ucuza kaçıp günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Bence hocanın başını YAKAN yönetimdir.

Son dakikada oyuncu al-iş yap.

Al sana kurtul- UN .

Al sana bozuk YAĞ hadi börek yap mı diyorlar.

Bu işin içinde ÇOK KARIŞIK İŞ VAR.

Neden bu futbolcular OYNAYAMIYORLAR.

Bir DAVİD SKHİRTLADZE aldık evlere şenlik.

28-80-85-86 dakikalarda net gol kaçırdı.

Beridze 2 gol atışı sonuç yok.

Ramil geziye çıkmış gibi yürüdü…

Yine Amaral geç girdi.

Girer girmez de uzaktan şutladı.

Bu şutu biri takip etseler biri gol atardı.

Çünkü kaleci 2 hamlede topu yakaladı.

Anlayacağınız HABABAM sınıfı takımı olmuşuz.

Kimin ne yaptığı belli olmadı.

Sezon başından beri HASTALIĞIMIZ geçmedi.

Arkaya yaslanmak - kale içinden gol atmak.

BU OLAY ERTUĞRUL HOCAYI YOK ETTİ.

Golcülere zamanında iyi pas verememek.

Rakibe göre oyun kuramamak.

Rezil bir oyun şekli.

HEPİMİZİ MAÇTAN SOĞUTTU.

HAŞİM ARDA YI BEĞENDİM BABASI GİBİ OLACAK...

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Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Paşa - Tanque gitti daha iyisini alacağız dedin daha iyisi bu muydu Gürcistan nın çöplerini toplayıp geldin yazıklar olsun Engin Koyun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 16:08
01

10.köy - Danke den gelen para ile 4 futbolcu aldık diyen bir yönetim 4 futbolcudan bir danke olamadığını anlamışmidir

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 18 Şubat 15:12

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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