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Makale Yazısı-

'Derince’de yeni başkanı bekleyen projeler'

Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Derince benim özel ilgi alanım...

Çünkü bu şehre taşındığım1984 yılından bu yana Derince’de oturuyorum.

İşim İzmit’te...

Her gün şehir içi halk otobüsüyle iş ve ev arasında iki saate yakın seyahat ediyorum...

Şikâyetçi değilim...

“Halkın arasındaki gazeteci” diye buna denir işte... 

Otobüs yolculuğum sırasında çok farklı hikâyelere tanık oluyorum. Haber değeri taşıyan sayısız hikâyeyi bu sütunda siz okurlarıma yazıyorum...

Yaşadığım ilçemin her şeyine dikkat çekerim. Eksiği nedir, iyi tarafı nedir, sorunu nedir...

Derince, 1990’lı yılların başlarında, İzmit’in arka mahallesi gibiydi.
Bir semtti...

İzmit’ten daha fazla göç alıyordu fakat daha az hizmet getiriliyordu...

Göç aldıkça, çarpık yapılaşma artıyordu. Karışan, eden, soran da yoktu. Zaten bugün Derince’de yaşanan kentleşme ve düzensiz planlama sorunun tamamı, ilçenin İzmit’in arka mahallesi olduğu dönemden kaynaklanıyor...

Derince büyüdükçe, bağımsız yönetilme ihtiyacı doğdu.1994 yılında belde belediye statüsüne kavuştu...

Kurucu Belediye Başkanı Nihat Ergün(1994-1999) seçilmişti...

Sonraki yıllarda; Halit Altuntaş (1999-2004), Ali Haydar Bulut (2004-2009), Aziz Alemdar (2009-2014), Ali Haydar Bulut ( 2014-2019) ve Zeki Aygün
(2019’da belediye başkanı seçildi)

Geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Ali Haydar Bulut, farklı dönemlerde iki kez belediye başkanı seçildi...

Bulut’un iki dönemiyle birlikte şu ana kadar Derince ilçesinde 6 tane belediye başkanı seçildi.

Derinceli bir gazeteci olarak 6 belediye başkanı ile de hep iyi diyaloglarım oldu.

Eleştirel yazılar yazdığım belediye başkanları da oldu. Ama diyaloglarımı hiç kopartmadım...

'Derince’de yeni başkanı bekleyen projeler'



2019’da belediye başkanı seçilen Zeki Aygün, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde yeniden aday gösterilmedi.

Aygün’ün yerine, Derince’de bir dönem AK Parti İlçe Başkanlığı yapan, bir dönem de belediye başkan yardımcılığı görevini sürdüren, Derince doğumlu yerli ve milli İBRAHİM ŞİRİN aday gösterildi...

Aygün, ikinci kez aday gösterilmeyi çok istiyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri karşısında bir şey diyemedi.

Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli siyasetinin önemli ve tecrübeli figürlerinden biri...

 
AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluş aşamasında kurucular kurulunda bulundu.
Sırasıyla il yöneticiliği, il başkanlığı üç dönem milletvekilliği, bir dönem MKYK Üyeliği ve bir dönem de Derdince Belediye Başkanlığı yaptı.

AK Parti Kocaeli Teşkilatları içerisinde bu kadar önemli görevlerde bulunmuş, onara edilmiş pek az siyasetçi var...

GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI...

 Zeki Aygün, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimde görevini seçilecek yeni başkana devredecek. Yeni başkan AK parti Adayı İbrahim Şirin mi olan yoksa CHP Adayı Sertif Gökçe mi olur şimdilik belli değil...


Aygün hangi isim başkan seçilirse seçilsin, siyasi ahlakı gereği makamına son kez gidecek ve belediyenin mührünü yeni başkana takdim edecektir...

Peki, Aygün 5 yılda neler yaptı?

Başarılı oldu mu?

Hedefledikleri hizmetleri gerçekleştirdi mi?


İkinci kez aday gösterilmemesinin sebebi, başarısız olduğundan dolayı değil, teşkilatın kendi içerisindeki tasarrufundan kaynaklı...

Evet, Zeki Aygün, 5 yıllık başkanlık sürecinde hedeflediklerini gerçekleşmede başarılı oldu...

2019’daki seçim beyannamesinde 41 proje gerçekleştireceğini vadetmişti.
59 proje tamamladı...

Tabi çok istediği ve hatta çok mücadele vermesine rağmen gerçekleştiremediği projelerde oldu...


Mesela bu projelerden biri Eğitim Kampüs Projesi idi...

Aygün, bu projenin gerçekleşmesi için çok uğraştı. Sayısız kez Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti. İlgili bürokratları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bakan yardımcılarını Derince’ ye getirtip proje alanında gezdirdi...

Projeyi olgunlaştırdı fakat temelini atamadı...

Başkan Aygün’ün döneminde bitmeyen bir diğer proje ise “Yeni Hizmet Binası”

Bir başka çözüm bekleyen sorun ise,  Derince ilçe merkezi Denizciler Caddesi üzerinde bulunan, 1990’lı yıllarda yapılan, kaba inşaat halinde yıllardır ucube gibi duran ve her geçen gün risk durumu artan binanın akıbetini çözemedi...

Zaman yetmediği için çözümsüz kalan bu projeleri, 31 Mart’ta seçilecek yeni belediye başkanı tarafından yürütülecek...

Evet, Zeki Aygün, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde bana göre “iz” bıraktı...

AK Parti’nin “Zeki Ağabeysi” olan Aygün, 5 yıllık süreçte hizmetleriyle, çıkışlarıyla, yaptıkları ve yapamadıklarıyla kendi adını çok konuşturdu. Hafızalarda yer edindi...

31 Mart’ta görevi yeni seçilecek belediye başkanına bırakacak.

'Derince’de yeni başkanı bekleyen projeler'



DERİNCE’DE YENİ BAŞKAN
KİM OLACAK?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde, seçimin en çekişmeli geçeceği ilçelerden biri de Derince olacak...

Şunu başta söylemeliyim. Derince’de birçok parti aday çıkarttı fakat seçim, AK Parti ile CHP Adayları arasında geçecek...

AK Parti Adayı İbrahim Şirin...
CHP Adayı Sertif Gökçe...

İki aday da son derece değerli isim...
İkisi de Derince’de oturuyor...

CHP adayı Gökçe, 2019’da aday olmuş 600 civarında oyla seçimi kaybetmişti...

31 Mart’taki seçimde Gökçe iddialı.
Seçimi kazanacağından emin. Yaptırdığı anketlerde açık ara yarışı şimdilik önde götürdüğünü söylüyor...

2019’daki seçimlere oranla bu seçimde çok daha profesyonel bir anlayışla çalışıyor. Medya planlamasını iyi yaptı. Sosyal medyayı etkili kullanıyor. Birlikte seçim çalışmasına katılan ekibini iyi seçti...
 

AK Parti adayı İbrahim Şirin’de Gökçe gibi etkili...

AK Parti, Derince’de seçim kaybetmemek için ilçeye yoğun bir çıkarma yapacak.


Derince’nin kuruluşundan bu yana seçilen 6 belediye başkanın tamamı da AK Parti’den seçildi...

AK Parti, bu iddiasını sürdürmek için 31 Mart’taki seçimi yeniden kazanmak için tüm kozlarını ortaya koyacak...

Derince’de iki aday arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak...


Şirin mi Gökçe mi? Hangi aday seçilerse seçilsin, Derince ilçesinde kendilerini bekleyen yarım kalmış projeler var...


Birincisi, Eğitim Kampüsü...
İkincisi, Yeni Belediye Hizmet binası...
Üçüncüsü, Denizciler Caddesi üzerinde yarım kalmış, risk oluşturan kaba inşaat halindeki binaların yıkımı veya yapılıp tamamlanmasıdır...

Zeki başkana yaşadığım Derince ilçesinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.
Fakat kendisine bir de serzenişim var...

Başkan Aygün, Yenikent Mahallesindeki ana caddeleri bu yıl hepsini asfaltladı. Beğendiğim hizmetti.

Benim oturduğum Adnan Kahveci Caddesini de asfaltlayacağı sözünü kendisi bana vermişti. Asfaltlamadı...
Cadde, yamalı bohça gibi, çirkin görünüyor...

Yeni seçilecek başkandan caddenin asfaltlanması için ısrarcı olacağımı da buradan belirtmek isterim...

Zeki başkana yeni yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum...

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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