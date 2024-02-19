Hayal satmadı proje anlattı

Kocaeli…

Nüfusu hızla büyüyen, ulaşım akslarının kesişme noktasında, kendi kimliğini korumaya çalışırken büyümesini yönetmeye çalışan bir şehir…

Hiç kolay değil…

Sürekli artan nüfus…

Sürekli artan ihtiyaçlar…

Sürekli değişen konjonktürün ortaya çıkardığı dönemsel sorunlar…

Diğer yandan sanayi, turizm ve tarım açısından büyük imkanları bünyesinde barındıran bir şehir…

Bu şehri yönetmek kolay mı?

Değil.

ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM

Bu şehrin kaptan köşkünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oturuyor. Tecrübeli bir isim.

Akademik kariyerinin üzerine danışmanlık ile başlayan belediyecilik serüveninde danışmanlık, genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik yaptı. Büyükakın, Bilecik Valiliği göreviyle bürokratik açıdan zirveye çıktı.

Siyasi olarak da son 5 yılda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluk aldı.

ÇOK GERÇEKÇİ TOPLANTI

Tahir Büyükakın, bugün ikinci 5 yılında yapacaklarını anlattı. Cumartesi günü yazıda Tahir Başkandan beklentilerimi yazmıştım: “Tahir Büyükakın projelerini -daha doğrusu ikinci dönem yapacaklarını- anlatacak. Yani diğer aday adaylarının hayal kurma- satma lüksü var ama Tahir Büyükakın’ın yok. Elbette iyi bir belediye başkanı önce geleceğe dair hayal kurar ama sonrasında fizibilite ile bu hayaller ile gerçekler arasında bağ kurar. Yapılabilirliği varsa yapar. Tahir Büyükakın’ın böylesi önemli bir sorumluluğu var. O yapacaklarını anlatacak, anlatmalı. Kentin adı üzerinde uzlaştığı bir ismin bize şehri götüreceği ufku, projeleri ile gerçekçi biçimde anlatması gerekir. Projeleri de gerçekçi olmalıdır. Altyapısı hazırlanmış olmalıdır. Tahir Büyükakın uzun uzun anlatsın ama tamamen yapılabilecek ve ihtiyacımız olan şeyleri anlatsın.”

Öyle de oldu.

Kimilerine göre havalı ve parıltı sözler olmadığı için sönük görülebilecek bu toplantı, tam anlamıyla hayal yerine projelerle doluydu.

Gerçekçiydi.

ULAŞIM PROJELERİYLE BAŞLADI KENTSEL DÖNÜŞÜMLE BİTİRDİ

Seçim beyannamesi sunumu için biraz erken sayılabilecek bir saatte yani 11.00 gibi Kocaeli Kongre Merkezi’ndeydik ama sunumun başlamasına bir saat varken bile fuaye alanı tıklım tıklım doluydu. Aynı kalabalık salonun içinde de olunca sunum 10 dakika gecikme ile 12.10 gibi başladı. Ve yaklaşık 2 saat sürdü. Aslında –Büyükakın’ın deyimiyle- özetin özeti bir sunum oldu ama 2 saati geçti.

Tahir Başkan devasa ulaşım projelerini anlatarak başladığı sunumun final bölümünde kentsel dönüşümü anlattı. Daha doğrusu nokta ataşı bir anlatım yapmadı. Daha çok bunları konuşacağız” diyerek bire bir kentsel dönüşüm noktalarını söylemedi. Ama işin felsefesini ve toplam hedefini açıkladı. 125 bin konutun özel sektör eliyle yapılması planlanıyor. Kent Konut da 25 bin konut yapacak. Ve işin insan boyutu unutulmadan bir takvime bağlı kalınacak.

Ulaşımda ise şehrin kilitlenen noktalarında çok büyük projeler yapılmış. Gebze ve Darıca’da trafiği rahatlatacak projelerin detaylarını görmelisiniz. Aynı şekilde Başiskele ve İzmit D-100 geçişi de ele alınmış. Bildiğiniz ulaşıma neşter vurulacak.

Büyükakın, sadece ulaşım ve kentsel dönüşüm değil, çevre başta olmak üzere altyapı, tarım, gençlik, sosyal yardımlar gibi çok önemli yatırım ve projeleri hızlı hızlı da olsa anlattı

ŞEHRİ EMİNİ KONUŞTU

Başa dönelim…

Sade, gerçekçi ve güzel bir sunum oldu…

Tahir Büyükakın, sahnede rahattı. Ekibini, geçmişte görev yapan başkanları ve ilçe belediye başkanlarını onure etti.

Biliyorum bu anlatım bir gün de hazırlanmadı. Kocaeli Büyükşehir’in yaptığı şuralar ve çalıştayların, oralarda çıkan isteklerin ve tespitlerin bir sonucu…

Yani bu projeleri bizzat vatandaş hazırladı. çünkü Büyükakın ve ekibi her bir talebi önceliklerine göre projelendirmiş, bir yol haritası çıkarmış.

Bize özetin özeti anlatılan sunum da oydu.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, programın başında Tahir Büyükakın ile ilgili bir klip yayınlandı. Bir de özel seçim şarkısı yazılmış:

“Tahir Başkan/ Bizim Başkan / İşinin ehli / Şehrin Emini / Yeni Yüzyıl bekliyoruz bizi…”

Gerçekten de şehrin eminini dinliyor hissettim kendimi.

Önümüzdeki 5 yılda da Kocaeli’nin emin ellerde olduğunu gördüm.