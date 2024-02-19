Mustafa Gürsel mi olsun yoksa Hikmet Karaman’ı mı bekleyelim?

Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi…

Ertuğrul Sağlam, İzmit’e şampiyon teknik direktör apoleti ile geldi.

Çok saygın, kariyerli bir spor adamı kimliği vardı.

İlk geldiğinde herkesin kabul ettiği bir isimdi.

Kocaelispor yönetimini de ancak böyle kariyerli bir teknik adam kontrol edebilirdi.

Başkan Engin Koyun, Ertuğrul Sağlam ile anlaşarak da, en azından kendilerine yapılacak eleştirileri de azaltacaktı.

Çünkü bu camia ve taraftarlar, Ertuğrul Sağlam’a Kocaelispor yönetiminden daha fazla güveniyordu…

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Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor’da taraftarların bu güvenini ve beklentisine cevap veremedi.

Belki puan ortalaması yüksekti ama oyunumuz çok zayıftı.

İç sahada 3 puan, dışarıda 1 puan alıp, 2 puan ortalamasının bizi Süper Lig’e çıkaracağını düşündük.

Biz diğer takımların bu kadar iyi performans göstereceğini beklemiyorduk. Çünkü Eyüp ve Göztepe’nin puan ortalaması çok daha fazlaydı. Bodrum bizi yakaladı, Sakaryaspor da yaklaşıyor.

Böyle olunca da, Süper Lig’e direk çıkma avantajımızı kaybetmeye başlayınca tepkilerde gelmeye başladı…

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Manisa’ya kaybettik, Bolu’da berabere kaldık…

Urfaspor maçındaki yenilgiyi de hiç beklemiyorduk.

Teknik ekip ve yöneticiler, hala fikstürün bizim lehimize olduğunu, iç sahada Göztepe, Bandırma ve Sakaryaspor ile oynayacağımızı düşünüyordu.

Bu takım sahasında Adana’yı çok zor yendi, Urfa’ya mağlup oldu.

Peki, zirveye oynayan Göztepe, Bandırma ve Sakarya’yı nasıl yenecektik?

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Ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadık.

Sezon başında da kötü oynuyorduk ama kazanıyorduk.

Bu kez hem oyun kötüydü, hem de puan kaybediyorduk.

Bunun içinde kan değişikliği gerekiyordu.

Dün de yazdım.

Bu yönetimin içinde bir profesyonel şube olsaydı, biz 1-0 kazandığımız Adanaspor maçından sonra Ertuğrul Sağlam ile yollarımızı ayırırdık.

Son iki maçta 5 puan kaybettik…

Önümüzde daha 11 maç var.

Bu puanları umarım telafi ederiz…

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Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına kim gelecekti?

Bunun içinde yine o kadar çok isim ortaya atıldı ki, herkesin aklı karıştı.

Burada sıkıntı da bu…

Biz takımın futbolcu yapısına bakmadan hemen isimlere yönelip teknik direktör seçiyoruz.

İki yıl önce düştüğümüz sezon bunu yaşadık, sezonu üç teknik adamla tamamladık.

Şimdi de aynı hataları yapmayalım.

Sosyal medyada öne çıkan isimler vardı. Bu dönem Kocaelispor’da çalışmak isteyen çok teknik adam olduğunu, çalışmak için haber bile gönderiyorlar.

Öne çıkan isimlere bakıyorum da, ilimiz teknik adamlarından kimsenin adı geçmiyor.

Yıllardır, bu ilin teknik adamlarını hep yok saydık, gittik kendi illerinde takım çalıştıramayacak isimleri Kocaelispor’a antrenör yaptık…

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4-5 isim arasında sanırım yönetim, Mustafa Gürsel ile görüşme kararı aldı.

Mustafa Gürsel ile bugün görüşme yapılacak.

Aslında herkesin gönlünde Recep Uçar yatıyordu.

Sanırım Recep Uçar, bu sezon takım çalıştırmayacakmış.

Sosyal medyada Hikmet Karaman’ın da ismi geçiyor. Daha doğrusu taraftarların bir bölümü Hikmet Karaman’ı istiyor.

Süper Lig’de Adana Demirspor’un başında bulunan Hikmet Karaman için işler iyi gitmiyor.

Hatta bir taraftar yorumunda, “Biraz daha bekleyelim. Hikmet Karaman’ı, Alanyaspor’a da puan kaybedip, gönderirler. Boşuna teknik adam aramayalım”

Tabi ki, Hikmet Karaman, sezon başında kendisine yapılanlardan sonra Engin Koyun ile bir araya gelmez.

Onun için bir biraz daha gerçeklerle yüzleşelim, Kocaelispor’u başarıya taşıyacak bir teknik adam bulalım…