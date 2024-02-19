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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Ertuğrul Sağlam ile hayallerimiz yarım kaldı
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Oyunun ve sonucun hepimizin moralini bozduğu, gelecekle ilgili karamsarlığa sürüklediği Şanlıurfaspor maçı sonrasında kulübe yakın bir dost telefonda, “Yönetim olağanüstü toplanıp Ertuğrul Sağlam’ın durumunu görüşecek. Galiba istifası istenecek” dedi. Farklı kaynaklardan da benzer haberleri aldık. Geç saatlere kadar kulüpten resmi bir açıklama bekledik ama gelmedi. Sabaha bıraktılar diye düşündük. Nitekim sabah geldi ayrılık haberi. Saat 07.45 gibiydi. Normalde hafta tatilimdi ama gazetecinin izni olmaz. Herkes mışıl mışıl uyurken mesaiye çok erken başlamış oldum.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI ETKİLİ OLDU

Kocaelispor camiası, Türk futbol kamuoyu Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrıldığı haberini ilk bizim gazetenin internet sitesinden öğrendi. Maç öncesinde yönetimin, “Kötü bir sonuçta hocayla yolları ayırırız” gibi bir planı, hazırlığı olduğunu sanmıyorum. Daha geçen hafta Başkan Engin Koyun TV programında Sağlam ile ilgili sorun olmadığını söylemişti. İç sahada alınan yenilgi, kötü oyun ve özellikle de taraftarın istifa çağrılarının yönetimi olağanüstü toplanmaya ittiğini ve devamında böyle bir kararın alındığını düşünüyorum. Ki, sadece tribündeki taraftar değil, sosyal medyada da Sağlam ile yolların ayrılması gerektiğine dair çok sayıda paylaşım vardı.

DEVAM EDİLMESİNİ İSTERDİM

Kuşkusuz ki, üzüldüm. Hafta içinde Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam sorunu olmadığına dair detaylı bir yazı yazmıştım. Yeni transferlerin katılımıyla, özellikle 8 numaranın gelmesiyle oyunda bir ilerleme olacağı inancını taşıyordum çünkü. Ancak Şanlıurfa maçında olumlu bir şey göremedik ne yazık ki. Üstüne kadroda çok büyük değişiklikler yaparak, kumar oynadı Ertuğrul Hoca. Kendi ayağına sıktı derler ya öyle. Ben yine de devam edilsin isterdim, en azından yenilerin adaptasyon sürece tamamlandıktan sonraki duruma bakalım derdim. Ama bir gerçek var ki, ligin boyu kısalıyor her kayıp bizi ilk 2’den uzaklaştırıyor.

YÜZDE 55’E 45 GİBİ

Başka anlamda kayba tahammülün kalmadığı süreçteyiz. Yönetim düştüğümüz sezon Akçay’da ısrarcı olmuş ve faturayı ağır ödemiştik. Aynı yanlışa düşmeme, aynı durumla karşılaşmama adına kan değişine gitmesini anlayabiliyorum. Yarın geç kalmaktan korktukları için böyle bir karar almalarına saygı duyuyorum. Sosyal medyada, gazetelerin internet sitelerine baktığımda böylesi hayırlı oldu diyenlerin oranının yanlış yapıldı diyenlerden bir tık fazla olduğunu görüyorum. Yüzde 55’e 45 gibi. Evet, alınan puan, ligdeki sıralamamız açısından öyle sıkıntılı bir durum yok.

OYUNUMUZ ÜMİT VERMİYORDU

Burada taraftarı gelecekle ilgili kaygılandıran ortaya koyulan, daha doğrusu koyulamayan futbol. Kadro kalitemizle, oynadığımız futbol orantısızdı. Sanki futbolcularla Sağlam arasında bir iletişim sorunu var gibiydi, sanki futbolcular Sağlam’ın gitmesini istiyorlar gibiydi. Böyle durumlarda kan değişimine gitmek genel anlamda olumlu sonuçlar verir. Yeni gelen teknik adam takımı mantel anlamda yükseltir. En son Selahattin Dinçer geldiğinde bunu çok net görmüştük.

SAYGI DUYMALIYIZ

Bu saatten sonra katılmasak bile yönetimin kararına saygı duyacak ve gelecek teknik adama, takıma sonuna kadar destek vereceğiz. Doğru zamanda yapılmış bir hamle olmasını temenni edeceğiz. 11 haftamız kaldı. Evet, fırsat kaçırdık ama hala kalan maçları kazandığımızda rakiplere bakmadan Süper Lig’e yükselme şansımız devam ediyor. Yani ipler hala elimizde.

BÖYLE BİTSİN İSTEMEZDİK

Ertuğrul Hoca ile Süper Lig’e gitmek, orada önemli işler yapmak gibi hayallerimiz vardı ama yarım kaldı. Kısmet değilmiş. Bunda da bir hayır vardır diyeceğiz ve önümüze bakacağız. Ertuğrul Hoca 23 maçta 43 puanla üçüncü sırada bir takım bıraktı. Sezon bitiminde Süper Lig’e çıkabilirsek, bunda Sağlam’ın da çok büyük katkısı olduğunu söyleyeceğiz. Dediğim gibi böyle bitsin istemezdik. Kendisi de, bizler de çok üzgünüz. Ama futbolda bunlar var. 19 Haziran 2023’te başlayan birlikteliğimiz 8’inci ayın sonunda noktalandı. Ertuğrul Sağlam’a hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk, kariyerinde başarı diliyorum.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
08

Paşalı - Yönetimin tranafer yanlışları hocaya yüklendi.Bukadar kötü bir takım bu noktadaysa Ertuğrul hocanın sayesindeydi.Bulunduğumuz konumu beğenmiyorsunuzya sezon sonu anlıyacalsınız bu noktaya takımmı gelmiş,hocamı getirmiş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 01:13
07

Yeşil Siyahlar Güzeldi - Sayın yazar bu takım play ofa kalırsa iyidir büyük şehiri 31 mart seçim var play ofta bir hoca daha gelebilir hoca yollanmamalıydı yazık oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 01:12
04

Korfez41 - 8 numaramız kim? Devre arası alınan gürcü 10 numara ne 8i kharasvili

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 00:46
03

Umut Alkay - Selahattin Dinçer geldiğinde görmüştün de Mehmet Altıparmak geldiğinde niye göremedin. 10 yılda ki bir olumlu olayı yazıp da bu yönetimin dün yaptığı yanlışı yazmıyorsun. Bu harekette yanlıştı Sağlam girmemeliydi arkadında durmalıydı. Sefa başkan Mustafa Denizli geldiğinde önce Fenerden 5 , sonra Beşiktaştan 7 yedik ama arkasında durdu sonraki sene Beşiktaş’a depde 5 Gs’te 4 attık.. Ertuğrul Hoca gibi kaliteli hoca bulamayız bırakalım bu sene çıkmayalım zayen yönetim sezon öncesi hedefimiz play of olmazsa asıl hedef sonraki sene çıkmak demedi mi? Ertuğrul Hoca’da bunu bildiği için kentle kaynaştı ve uzun vadede hikaye yazmaya geldi burası onun için uygun bir camiaydı. Ama noldu 2 sene önce dino’yu satıp düşen yönetim tanque’den de devre arasında patlayınca kendini kurtarmak için adam gibi adam Ertuğrul Hocanın arkasında durmadı. Harcadı!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 00:33
06

Muhalif Seçmen - @Umut Alkay 03 nolu yoruma cevabı: O stadyumda kaç kere Engin Koyun istifa diye bağırdık beyefendi o çağrıları duymadı da Ertuğrul Saglam istifa denince mi taraftara kulak veresi tutmuş?

Serhan Gürkan’dan sonra bu camiaya gelmiş en kötü felaket sayın Engin Koyun’dur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 01:12
05

Uzuntarlalıç - @Umut Alkay 03 nolu yoruma cevabı: Ağzına sağlık çukkk diye oturmuş yorum bırakalım bu sene çıkmasın seneye çıksın. Yediler güzelim hocayı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 01:04
02

Ali - Herkez çok iyi biliyorki mustafa gürsel ümraniyeyi taşıyamadı kocaelisporumuxa ancak yardımcı hoca olur.

Mademko plouof idi hedefomiz neden bir kocaelili hocayı tercij etmedik.

Mustafa gürsel kimdirki benjm.baturmanımdan benim kaan dobramdsn benim serdar topraktepemdrn iyi olsun

Bakın güngelir bu yorumum haklı çıkar.

4 hafta somra hem ployofun dışında hemde yeni bir hocayla tanışırız

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 19 Şubat 00:25
01

Mustafa - Sorun u sadece hocaya bağlamak yanlış. Kalite li bir kadro yok. Yeni transferler bu ligin oyuncusu değil. Yeni gelecek hoca ne yapacak. Oda başarılı olmuş olsa zaten ümraniyespor bırakmazdı. Süper lig hayalleri kurmayalım boşuna. Bu takım bu ligin takımı. Şanlurfasporu da kutlamak lazım. Nasıl oynanması gerektiğini gösterdiler. Maçın sonunda seyirci onları alkışladı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 00:18
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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