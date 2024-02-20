Rakibi yok!

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2. dönem için yeniden aday gösterilen Doç. Dr. TAHİR BÜYÜKAKIN, merakla beklenen (2024-2029) seçim beyannamesini açıkladı...



Başkan Büyükakın’ın beyannamesini açıkladığı Pazar günü haftalık yasal izin günümdü.

Gelmemem doğru olmazdı. Tanıtıma katıldım. İzlenimlerimi de bugüne bıraktım...



Şunu söylemeliyim ki, başkan Büyükakın’ın ilk 5 yıllık başkanlığı sürecinde kendisi hakkında en çok makale yazan gazeteci olduğumu söyleyebilirim...



Çalışma stili, halka bakışı, insani yönü, vizyonerliği, cesareti, iradesi ve hoşgörülü yanıyla ilgili kendisi hakkında aldığım notları pandemi sürecinde derleyip makaleye dönüştürmüş ve dizi yazıları yazmıştım...



Sonraki süreçlerde de yaptığı her yatırımı ve hizmeti takdir ettiği hep belirttim.

33 yıldır gazetecilik yaptığım bu kentte, başarılı insanlara karşı hep alerjik durum içerisinde bulunanlara karşı ben inatla başarılı insanların takdir edilmesinden yana oldum...



Toplum için gerçekten bir şeyler üreten insanların korunması, kollanması, desteklenmesi insani bir tarz olduğu kadar, toplumun gelişmesini de istemektir...



BÜYÜKAKIN KOCAELİ İÇİN BİR ŞANS...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı yaptığı yıllardan bu yana tanıdığım başkan Büyükakın, Kocaeli için gerçekten bir “şans” olduğunu hep söyledim ve söylüyorum da...



Kocaeli öyle sanıldığı kadar kolay bir şehir değil.

Konum olarak çok stratejik...

Asya ile Avrupa’nın tek geçiş noktası... Yüzölçümü küçük...

Nüfus yoğunluğu fazla ve her geçen gün artıyor.

Metrekareye en fazla insan düşen 81 il arasında ilk sırada...

Nüfusu 2 milyon 100 bini aştı...

Hayatı kolaylaştırmak için yatırım ve proje geliştirecek pek alternatif alanlar yok...



Kocaeli’de yatırım alanı yaratmak veya dönüştürmek için yoktan bir şeyi var etmek zorundasınız...

Geçmişte çarpık yapılaşmış, sanayi ve yerleşim alanları iç içe geçmiş, şehir merkezinde ambülans ve itfaiye aracının geçemediği sokak ve caddeleri dönüştürmek, geleceğin kentini yaratmak için vizyoner bir lidere ve ekibe ihtiyaç var...

Başkan Büyükakın, ilk 5 yılında bütün bu çarpık sorunları ortaya çıkarttı. Önemli bir kısmını da çözdü...

Şimdi ikinci bir 5 yıllık süreçte Kocaeli’nin hayati sorunlarının çözümü için kolları sıvadı...

Başkan Büyükakın’ın 2 saati aşan sunumu bana göre son derece gerçekçiydi...



Popülist siyasetçi profiline bürünmedi. Yaşam karakterine tam uygun şekilde sade bir sunum yaptı. İkinci 5 yılda, şehre yapabileceği yatırımları ve projeleri aktardı.





TEŞKİLATI SAHİPLENDİ, TEŞEKKÜR ETTİ...



5 yıldaki başarı hikâyesini çok net, anlaşılır, abartıya kaçmadan anlattı.



“ Yeni Yüzyıl Yeni Kocaeli” temalı sunuma Pazar günü olmasına rağmen ilgi büyüktü.



Kongre Merkezi’nin büyük salonun da yapılan sunuma kimlerin katıldığı çok önemliydi...

5 yılda ortaya koyduğunuz performansınızın bir değerlendirmesidir bu aynı zamanda...



Bu düşünceyle sunumdan bir saat kadar önce salona gittim. Kongre Merkezi’nin fuayesinde çok sayıda tanıdıkla karşılaştım.

Sohbet ettim.



Salonda, AK Parti’nin eski il başkanları, eski ilçe başkanları, eski belediye başkanları, eski milletvekilleri, mevcut milletvekilleri, yöneticiler, muhtarlar, STK temsilcileri, kadın ve gençlik kolları, Cumhur İttifakı bileşenlerinin neredeyse tamamı başkan Büyükakın’ı yalnız bırakmadı, yanında oldu...

Tabi gazeteciler de büyük ilgi gösterdi...

Başkan Büyükakın için sunuma katılan elbette ki tüm katılımcılar ayrı ayrı önemliydi. Ancak çok önemli olduğunu düşündüğüm, 4 dönem milletvekilliği ve iki ayrı bakanlık görevinde bulunan Fikri Işık ile üç dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu’nun sunumda hazır bulunmaları başkan Büyükakın için elbette ki ayrı bir onurdu.

Böylesi önemli günlerde bu tür farklılıklar ve detaylar önemlidir. İnsana güç verir, cesaret kazandırır...



EKİBİNE SAHİP ÇIKTI...

Sahnede rahattı...



Akademisyenlikten gelen yanıyla sahnede gezerek sunumunu yaptı. İlk 5 yılında katkı sağlayan herkese teşekkür ederken, birlikte çalıştığı tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etmesi, emeklerini teslim etmesi bana göre ayrı bir önemliydi...



Hiç kimsenin emeğini hiçe saymadı...

Haklarını teslim etti. Liderliğine yakışan bir duruş koydu ortaya...



İki saati aşan sunumunu büyük bir dikkatle izledim. 2019’daki seçim beyannamesini de izlemiştim.



İlk sunumu beğenmiştim ancak hafta sonu yapılan ikinci dönem için yaptığı sunum çok daha farklıydı. Sahnede, beş yıllık dönemi başarıyla tamamlamanın özgüveni içerisindeydi. Yapılan yatırımları ve projeleri anlatırken; deneyimini, donanımını, şeffaflığını, erişebilir olduğunu net yansıttı...



Sunumda elbette ki başkan Büyükakın çok proje anlattı. Ulaşım ve kentsel dönüşüm yatırımları fazlaydı.



Geçmişten gelen çarpış yapılaşmayı ortadan kaldırıp yeni bir şehir planlama konusu ön plandaydı.



Kocaeli’nin geleceği konusunda elbette ki bu yatırımların hayati bir önemi var. Ancak bu gibi büyük bütçeli yatırımlar yapıldığında kentin farklı noktasındaki birçok vatandaşa dokunmadığı hissi veriyor...



Şu dönemde vatandaşa doğrudan dokunan destekler, yatırımlar çok daha tutulur gibime geliyor...



SOSYAL PROJELER İLGİ UYANDIRIYOR...



Mesela, başkan Büyükakın’ın anlattığı sosyal destekler daha fazla ilgimi çekti.



Hatırlar mısınız başkan Büyükakın pandeminin kasıp kavurduğu ilk zamanlarında bir cümle kurmuştu; “...Pandemi çok kötü bir yere giderse, her şeyi durdurur vatandaşa harcarım...”

O sıkıntılı süreçte başkan Büyükakın’ın bu çıkışı, vatandaşlar tarafından çok büyük bir takdir toplamıştı. Başkana güven duymuşlardı. Bu çıkışıyla tüm Türkiye’de örnek gösterilmişti...

Başkan Büyükakın’ın anlattığı yatırımlar ve projeler elbette ki çok önemli ama beni en çok cezbeden sosyal destekler oldu.



Mesela dedi ki;



* “...60 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerimize aylık 5 bin TL nakit desteği...

* İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize aylık 2 bin TL nakit desteği...

* İhtiyaç sahibi ilk, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 1000 TL nakit desteği

* Çalışabilecek kimsesi olmayan ailelere nakit desteği verilecek...

* Ayrıca gıda, giyim, su, elektrik, doğalgaz desteği vereceğiz...”

Tabi bu destekler, 2 milyon 100 bin nüfuslu bir şehirde şartları uygun olanlara verilecek...



Burada bir kayırma asla söz konusu bile olmayacak. Başkan Büyükakın’ın başında bulunduğu belediyede haksızlık, hukuksuzluk asla olmaz. Buna da asla müsaade etmeyecektir.

Başkan Büyükakın, 2024-2029 dönemi için anlattığı hedefleri arasında yer sorunu çözülmüş, ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmış projeleri anlattı. Hayal ürünü olacak tek bir cümle kurmadı...

RAKİPLERİ NE YAPIYOR?

Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, rakiplerine, “Hodri Meydan” diyerek ikinci dönem için hedeflerini ortaya koydu...

Peki, seçimdeki rakipleri ne yapıyor?



Mesela, CHP adayı Atasoy Bilgin, seçim beyannamesini açıklayacak mı belli değil. Açıklarsa neyi sunacak o da belli drğil.

Mesela, İYİ Parti Büyükşehir adayı Gencay Yıldıztekin, nerede? Adaylık açıklaması yapıldığı günden bu yana ortalıkta hiç görünmüyor? Seçim beyannamesi hazırlayacak mı, sunum yapacak mı bilinmiyor.



Mesela, YRP Büyükşehir adayı Doğan Aydal, geçen ay vaatlerini açıkladı. Bir ay geçti, akılda kalan bir projesi var mı?



Mesela, diğer partilerin büyükşehir belediye başkanları başkan Büyükakın’ın seçim beyannamesinden farklı daha ne sunabilir bu şehre?



Evet;



Bir gerçeğin altını çizelim; başkan Büyükakın, 31 Mart yerel seçimine Kocaeli’de ‘RAKİPSİZ’ giriyor...



Seçimde kendine değil, ilçelere çalışacak...