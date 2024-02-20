Sağlam’a bir şans daha verilmeliydi

Kocaelispor’da Şanlıurfa mağlubiyeti sonrası şok gelişmeler yaşandı. Ertuğrul Sağlam görevinden alındı, yerine Bandırmaspor’u Süper Lig’in kıyısına getiren Mustafa Gürsel ile anlaşıldı.

Tüm bunlar çok hızlı olmadı mı?

Dün yorumlara baktım, Türkiye’nin dört bir yanından “acele etmeyin” tadında tavsiyeler vardı.

Hatta bir ara Tahir Büyükakın’ın yönetime “Sağlam’ı göndermeyin, devam etsin” dediği dedikodusu yayıldı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’u aradım, Ertuğrul Sağlam’ı çok sevdiğini ama bir kan değişikliğinin şart olduğunu söyledi.

Hayırlı olsun.

BİZLERİ İKNA ETTİ KENDİ HEDEFİN ALTINDA KALDI

Görevden alındıktan sonra Ertuğrul Hoca’ya şöyle bir mesaj attım:

“ Her şey için teşekkür ediyoruz. Sonu kötü bitse de bence iyi bir sezon geçirdiniz. Uzun bir aradan sonra travmalı bir camiaya hedefinin ne olması gerektiğini hatırlattınız.”

Yolu açık olsun.

Bana göre Ertuğrul Sağlam’a biraz daha şans verilmeliydi.

Sezon başını hatırlayın, yönetim Süper Lig hedefinde çok da ısrarcı değildi. “Fiziki koşullar hazır olsun”, “Bu kadro yeter” bakış açısı yönetim içinde ağır basıyordu.

Ertuğrul Hoca ise ısrarla iki şeyin altını çizdi:

Bir- Bu kadro yetmez, hatta bu kadrodan kimse ilk 11’e giremez.

İki- Kocaelispor gibi bir camianın hedefi Süper Lig’dir. Ben de bunun için buradayım.

Ertuğrul Hoca önce yönetimi, sonra tribünleri ve medyayı bunu başarabileceğimize ikna etti. Ama kendi de o hedefin altında kaldı.

İÇ SAHADA BAŞARISIZ OLDU

Ertuğrul Sağlam’ın karnesi çok kötü değil. 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet var. Ancak daha iyi bir karne olması da mümkündü.

Bence Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasına yol açan iki sorun vardı.

Bir- Zirve mücadelesi yapan, ancak deplasmandaki başarılarını iç sahada sürdüremeyen ekibimiz; Manisa FK, Ümraniye’den sonra Şanlıurfaspor’a yenildi. Ötesinde kazanabileceğimiz üç maçta Erzurum, G.Birliği ve Bodrum FK ile de berabere kaldı.

Yeşil-Siyahlıların iç sahadaki puan kaybı 15…

Büyük bir avantajı en güçlü olmamız gereken yerde, evimizde kaçırdık.

FUTBOLUMUZ GERİYE GİTTİ

İki- Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesine yol açan sadece bu değil. Yeşil-Siyahlı ekibin futbolunda da büyük bir düşüş var. Futbolcuların isteksiz oyunu da tribünlerin ve yönetimin canını sıkan asıl görüntü oldu. Doğrusu Kocaelispor’un son haftalardaki futbolunu ben de beğenmiyordum. Bolu maçında sadece 5 dakika oynadık golü bulduk, Şanlıurfa maçında sahada yoktuk.

En kötüsü Eyüpspor maçından bu yana sahada rakibi tedirgin edecek bir Kocaelispor yok. Bu da camiayı, bu kadar yaklaşmışken “Süper Lig hedefini yine mi ıskalayacağız” kaygısına soktu.

Sonunda da böyle bir ayrılık kararı çıktı.

ÜÇ MAÇLIK ŞANS VERİLEBİLİRDİ

Erken oldu, çünkü camia ve yönetim Mustafa Reşit Akçay konusunda karşı karşıya kalmıştı. Sütten ağzı yanan yönetim bu kez yoğurdu üfledi.

Ama köşemin başlığında da söylediğim gibi Ertuğrul Sağlam’a Biraz daha şans verilmesi gerekirdi.

Nasıl mı?

Biraz anlatayım…

Keçiörengücü, Erzurum ve Tuzla maçlarında da skorlara göre Sağlam’a şans verilebilirdi. Üstelik ilk iki maç Kocaelispor’un çok daha iyi sonuçlar aldığı deplasman maçlarıydı. Sağlam yeni oyuncuların adaptasyonunu sağlayabilirdi.

Tabi maç maç bakmak gerekirdi.

Kötü futbol ve skor alamama durumu Keçiörengücü maçında da varsa puan tablosunda çok daha fazla krize girmeden bu mesele çözülürdü. Değişiklik yapılırdı.

MUSTAFA GÜRSEL’İN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Elbette olan oldu…

Şimdi Mustafa Gürsel’in neler yapacağına odaklanacağız. Ona da hoş geldin diyorum. Ve hatırlatmak istiyorum:

“Sayın Hocam, Kocaelispor camiası, Süper Lige hasret ve kapısına geldiği bu ihtimali ıskalamak istemiyor. Takımın son haftalardaki düşüşü, fiziksel ve mental… Biraz da başarı baskısından kaynaklanıyor. Bunları acilen çözmelisiniz ve yeni gelenlerin adaptasyonunu sağlamalısınız.”

Başarılar diliyorum. Umarım bu değişiklik, camiayı çok istediği Süper Lig hedefine taşır.