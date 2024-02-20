RTÜK ne işe yarar ve bu gidiş nereye?

Sahi bu Radyo Televizyon Üst Kurulu ne işe yarar?

Türk aile yapısına uymayan, genel kabul görmüş ahlak kurallarını hiçe sayan ahlaki çürümelere karşı bir dalgakıran vazifesi görmeyecekse, ne işe yarayacak bu RTÜK?

Bir taraftan ensest ilişkileri özendiren programlar, diğer taraftan pavyon kültürünü hortlatan diziler, aile birliğini tarumar eden ne idüğü belirsiz programlar, giderek toplumun ahlakını bozuyor.

Tüm bunların sokağa yansıması da gecikmiyor.

Şu kış günlerinde bizler palto ile dolaşırken, moda uğruna soğuğa rağmen göbekler açık, mini eteklerle dolaşmak o ahlak dışı dizilerden esinlenerek gerçekleşiyor.

Ekonomik darboğazlar tarih boyunca olagelmiştir. Süreç içerisinde bunlar giderilir. Lakin ahlaki bozulmaların telafisi mümkün değil. Giderek bu bozulmaların yelpazesi genişliyor.

Sokak röportajları sosyal medyada göze çarpıyor.

Genç kızlara uzatılan mikrofonlarda absürt sorulara verilen cevaplar utanç verici boyutlarda.

Mesela adam soruyor...

Bekâretin önemi var mı?

Evlenmeden cinsellik olur mu?

Nikah olmazsa olur mu?

Boyu mu, işlevi mi?

Sünnetli mi, sünnetsiz mi?

Gibi ipe-sapa gelmez sorulara verilen cevaplar da insanı hayrete düşürecek cinsten.

Kızların yanında erkeklerin de bekâretin önemsizliğine vurgu yapmaları gelinen noktanın vahametini gözler önüne seriyor.

Müstefid olduğum bir değerlendirmeye göre:

Devletin yapması gereken aileye yönelik kamu spotu ve eğitim ile başlamalı.

Saçma-sapan sapkın diziler ve magazin programları ile yönünü şaşırmış bu toplumdan ne beklenir ki?

Çizgi filmler deseniz çocukların beynini yıkayan subliminal mesajlar ile dolu.

A+A- Tiktok'da kadın göğsünü açıyor diye tutuklandı. Boy boy orasını burasını açan resim atıp video paylaşan, ünlü ünsüz bir sürü kişi var. "Bir kereden bir şey olmaz" diye ülkede tecavüze uğrayan çocukları görmeyen zihniyet ne yazık ki var.

Zina suçu kaldırıldı. Çalan çırpan göklere çıkarıldı. Bunca kontrolsüz sosyal medya varken ahlak yapısı çöktü.

LGBT destekli her türlü özendirme ve faaliyet yapılıyor.

Çökmüş çekirdek aile sisteminde kaybolmuş bir gençlik ve çocuklar var...

Artık Türk gelenek ve görenekleri yok sayılıyor. İdeolojiler ile ayrıştırılmış bu toplum birbirine saygı bile duymuyor. Devletin yapması gereken aileye yönelik kamu spotu ve eğitim ile başlamaktır.

Saçma sapan sapkın diziler ve magazin programları ile yönünü şaşırmış bu toplumdan ne bekleniyor?

Çizgi filmler deseniz çocukların beynini yıkayan subliminal mesajlar ile dolu. Bunların önüne nasıl geçilecek Toplumun ahlaki değerlerinin ve sosyal yapısının korunması, modern teknolojinin hızlı ilerlemesi karşısında zorlu bir görev olabilir. Ancak, bu durumun üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler uygulanabilir:

Eğitim: Eğitim, toplumun ahlaki ve etik değerlerini korumak için en önemli araçtır. Hem okullarda hem de evde, çocuklara ve gençlere doğru davranışları öğretmek ve dijital dünyanın potansiyel tehlikeleri hakkında bilgilendirmek önemlidir.

Devlet, medya ve sosyal medya platformları üzerinde ahlaki değerleri ve doğru davranışları teşvik eden kamu spotları yayınlayabilir.

Dijital Medya Denetimi: Sosyal medya platformları ve dijital içerik sağlayıcıları, kullanıcılarının paylaştığı içeriği denetlemeli ve belirli standartlara uymayan içeriği kaldırmalıdır.

Yasa ve Düzenlemeler: Hükümetler, dijital dünyada ahlaki değerleri korumak için yasalar ve düzenlemeler çıkarabilir. Bu tür yasalar, çocukların zararlı içerikten korunmasını sağlayabilir ve dijital platformlarda ahlaka aykırı davranışları önleyebilir.

Toplumu Bilinçlendirme: Toplumun geneli, dijital dünyanın potansiyel tehlikeleri ve etik davranışlar hakkında bilinçlendirilmelidir. Bu, seminerler, atölye çalışmaları ve topluluk toplantıları aracılığıyla yapılabilir.

Aile Değerlerinin Korunması: Aileler, çocuklarına ahlaki değerleri öğretme ve onları dijital dünyanın potansiyel tehlikelerinden koruma konusunda önemli bir rol oynar. Ailelerin bu rolü yerine getirebilmeleri için desteklenmeleri gerekmektedir. Bu stratejilerin uygulanması, toplumun ahlaki değerlerini korumak ve dijital dünyanın olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamak için önemli bir adımdır. Ancak, bu çabaların başarılı olması için tüm toplumun katılımı ve işbirliği gerekir.

Ezcümle, gidişat pek de hayra alamet değil. İvedilikle neşter vurulmalı.