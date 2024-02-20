Tek suçlu Ertuğrul Sağlam mı?

Kocaelispor’da son iki maçta kaybedilen 5 puanın faturası Ertuğrul Sağlam’a kesildi.

Hocamızla yollarımızı ayırdık.

Ertuğrul Sağlam ile sezon başında anlaşma sağlanırken, her halde kimsenin aklına lig bitmeden ayrılık gelmiyordu.

Bu sezonu ilk iki içinde tamamlayıp, Ertuğrul Sağlam ile Süper Lig’de de çalışmak istiyorduk.

… … …

Ama olmadı…

Sezon başında kadronun oluşumunda çok geç kaldık.

İki gün antrenmana çıkan oyuncularla lig maçı oynadık.

Geçen yılki kadromuzda bulunan oyuncuların yetersiz olduğunu biliyorduk.

Ertuğrul Sağlam da, lig başlamadan, hazırlık döneminde bunu birçok kez dile getirdi.

Kadronun oluşmasında yönetim kurulu da çok ağır kaldı, istediğimiz oyuncuları alamadık.

Panik halinde yapılan transferlerde ilk tercihler değil de, B ve C planları devreye girdi…

… ... …

Aslında sezon başında yapılan hatalar için çok fazla detaya girmek istemiyorum.

Herkesin bildiği konuları tekrar etmenin bir anlamı yok.

Ama biz transferde ne sezon başında, ne de devre arasında çok iyi tercihler yapamadık.

Hele devre arasında yapılan transferler için ilk izlenimimiz çok iyi değil.

2-3 maç daha bu oyuncuları görmek gerekiyor.

En çok da eleştirilen konu, Başkan Engin Koyun’un ara transferde kar ettiğimizi belirten açıklamasıydı.

Belki Tanque’yi satıp para kazandık, bu oyuncuya vereceğimiz paradan kar ettik.

Ancak takımın en önemli oyuncusunu gönderdik.

Tanque’nin yerine alınan İki Gürcü ve bir Azeri şuan için yeterli gözükmedi…

Yani bir Tanque etmiyor görüşü hakim…

… … …

Ertuğrul Sağlam gitti…

Şimdi sorulan soru şu, “Bu oyuncuları kim aldı?”

Hem sezon başında, hem de devre arasında yapılan transferlerde Ertuğrul Sağlam olayın ne kadar içindeydi, bu oyunculara kendisi mi onay verdi?

Ertuğrul Sağlam’ın, Azerbaycanlı Ramil Şeydayev’i kendisinin istediğini biliyoruz.

Bunu bizzat açıkladı.

Diğer oyuncularla ilgili bir yaptırımı oldu mu, bunu bilemiyoruz.

Kasımpaşa’dan sol bek Duhan Aksu’yu aldık, ilk 3-4 maç oynatmadık.

Çok merak ettik, bu oyuncuyu niye oynatmıyoruz diye…

Urfaspor maçında Duhan Aksu’yu görünce, Ertuğrul Sağlam’ın neden ısrarla Atila Turan’ı oynattığını daha iyi anladık.

Devre arası transferi zordur, bunu kabul ediyorum.

Ancak bu dönem alınacak oyuncuların hazır olmasına dikkat edilmelidir.

Duhan Aksu, sanki bir yıl futboldan uzakmış gibi, güçsüz ve temposuzdu…

Bu transferi de kimin yaptığını gerçekten çok merak ediyorum…

Daha hazır bir sol bek bulamadık mı?

… … …

Bir kulüpte başarı varsa, bunda en büyük pay yönetimindir.

Teknik adamların katkısı çok fazla olamaz.

Türkiye’de başarısızlıkta ilk giden teknik direktörler oluyor.

Kocaelispor’da da böyle.

İki yıl önce düştüğümüz sezon 3 teknik adamla çalıştık.

40’dan fazla oyuncu aldık. Sezon başında ayrı, devre arasında ayrı bir takım yaptık.

Sonuçta üç teknik adam, 40 futbolcuyla küme düştük.

… … …

Bir yıl sonra çıktığımız 1.Lig’de yine aynı sıkıntıları yaşıyoruz.

Bu kez takım küme düşmeye değil, şampiyonluğa oynuyor.

Yine çok gereksiz transferler yapıyoruz.

İyi bir oyuncu alacağımıza, 2-3 futbolcu alıp, kaliteyi düşürüyoruz.

Sakarya’da Del Valle, Urfaspor’da Landel, Çorumspor’da Nalepa gibi oyuncular alamıyoruz.

Bizim bu özellikte aldığımız Candeias’ın takıma katkısı çok fazla değil.

Transferler de çok hata yaptığımız bir gerçek.

Kulübün profesyonel yöneticilerinin olmaması bu hataları getirdi. Biz Ertuğrul Sağlam var diye, her şeyi onun yaptığını, sorumluluğu kendisinde olduğunu düşünüyorduk.

Burada herkes yanıldı.

Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı sistem, takımın futbolunu geliştirememesi hepsini kabul ediyoruz.

Sezon başından beri yapılan hatlardan faturayı sadece Ertuğrul Sağlam’a da çıkarmak doğru değil…