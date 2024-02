10 Haziran 2023…

Telefonuma öğleden sonra bir mesaj geldi.

“Abi sanırım Ertuğrul Sağlam’ı Karamürsel’de gördüm” diye.

1 Haziranda ciddi anlamda Ertuğrul Sağlam’ın ismi basında yazılmaya, sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

Sanırım Ertuğrul Hoca’yı Türkiye’de sevmeyen camia ve taraftar grubu ve camia yok.

Ekrem abi o dönem Başkan Engin Koyun ve Selçuk Kösemenle birlikte transferin başındaki isimdi.

Aradım konuştuk…

Bilenler biliyor zaten gerçekçi olmak gerekirse Ekrem Can Ertuğrul Sağlam tercihinden yana tedirginlikler taşıyordu.

Recep Uçar, Mustafa Gürsel, Şenol Can onun için daha uygun daha yakın isimlerdi.

Henüz bir anlaşma olmadığını, Ertuğrul Sağlam’ın gelip konuşacaklarını söyledi.

İlk görüşme daha sonra defnetmek için geleceği ve mezarı başında katıla katıla ağlayacağı Karamürsel’de yapılmıştı.

Aslında o gün büyük oranda anlaşma sağlanmıştı.

Ertuğrul Sağlam macerası düzenlenen imza töreninden sonra yeniden başlamıştı.

“Bir sene ara verdim, olan biteni uzaktan izlemek istedim, karanlık içindeki Türk futbolunun bir güneşi olsun istedim, Kocaelispor’a geldim” demişti.

Harika bir sevinç ve heyecan içindeydik.

Her şey iyi başladı.

Transfer politikası tamamen yönetiminde istediği gibi ilerledi.

Alınmasını istediği birkaç oyuncu şartlar uygunlaşamadığı için alınamadı.

Sinan Osmanoğlu, Savicevic bunlardan bazılarıydı.

Lig istediğimiz gibi başlamadı.

İki yenilgi aldık.

Hocamız her açıklamasında güven aşıladı.

Ne istediğini biliyorduk.

Sonra dediği gibi oldu, peş peşe galibiyetler gelmeye başladı.

Yolunda giden bir ilk yarıydı.

Ekrem abinin vefatıyla değişen ve kötü giden serüvene takımın oyunu da eklenmeye başladı.

Eyüpspor ve birazda Manisa maçı haricinde diğer maçları çok kötü oynadık.

Adanaspor ve Altay gibi ligden düşme korkusunu sonuna kadar yaşayan takımları zor yendik.

Sinyaller iyi değildi.

Hoca için eleştiriler yükselmeye başladı.

Sonra takım içinde oyuncu grubunun istemediği yorumlara yapılmaya başladı.

Burası en kritik bölümdü bence.

Kol kırılır yen içinde kalır atasözü de çok güzeldir.

Olmadı, bizde kalmadı.

Aramızda halledilemeyen bir mesele oldu ve taşmaya, dillenmeye başladı.

Oyunun kötüleşmeye devam etmesi, puan kayıplarının yaşanması tedirginliği artırdı.

Şanlıurfaspor maçında birkaç sosyal medyadaki Göztepeli trol ortalığı allak bullak etti.

Ertuğrul Hoca’nın alınacak kötü sonuç durumunda gönderileceğini, hatta Bayram Bektaş’ın geleceğini yazdılar.

Bizden büyük kitle inandı…

Hayati Şanlıurfa maçından önce çıkan bu fitne gittikçe can sıktı.

Maalesef maçı kaybettik.

Yine oldukça kötü oyun ve tartışılan bir ilk 11 ile kaybettik.

Maçtan sonra hocanın gideceğinden çok emindim.

Gitmek istedi, istemedi, Tahir Başkanla görüştü, para istedi istemedi meselerine girmeyeceğim…

Tazminat konusunda ise 3 maaş maddesi olduğu söylendi.

Bize gelen bilgi buydu, bizde paylaştık.

Kamuoyu daha çok olacağına dair yorumlar yaparak bizlerin bu yalanı söylediğini iddia etti.

Bizim için haberlerin en güçlü kaynağı yöneticilerdir.

Kulüpteki görevlidir.

Biz sorarız ve cevabı yazarız.

Uzun lafı Ertuğrul Hocayla yollarımız ayrıldı.

Mustafa Gürsel dönemi başladı.

Ertuğrul Hocam bu şehirde çok önemli işler yaptı.

Takımı şehirle buluşturdu.

Tesisin yaşanabilir hale gelmesinde büyük çaba sarf etti.

Yerlerdeki taşları kendisi topladı.

Bizlerle ilk idmandan son idmana kadar büyük bir nezaketle ilgilendi.

Yeri geldi hem tvde hem burada seçimlerini değerlendirdik, eleştirdik.

Arada bana “Demek öyle” diye gülümsedi.

Bizlere karşı olan insancıl davranışından taviz vermedi.

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri büyük başarılarla dolu, çok büyük başarılara imza atan ve çok mutluluk yaşayan hocamızla mutlu sona ulaşmayı çok isterdim.

Nasip olmadı…

Hocam biraz da bindiği dalı kesti, inadından dönmediği tercihleri oldu.

Taraftar aylarca, haftalarca kendisine çok büyük saygı gösterdi.

Yürekten sevdi.

Son maç hariç hiçbir tepkiyle karşılaşmadı.

Bizlerin taraftarın sitem ettiği konularda, “Hoca böyle dedi, hoca böyle istedi” dediğimizde herkes “Tamam o zaman” dedi.

Yönetim transferlerini yaptı.

Geç oldu erken oldu meseleleri de daha ayrı ama sonuç olarak çok iyi bir kadro eline verildi.

Basın ve taraftar aylarca kendisine büyük ilgi ve sevgi gösterdi.

Ayrılık zamanı gelmiş geçmeye başlarken kendisi de son kararını verdi ve gitti.

Bu süreç bana dejavu yaşattı.

1.Lig’de 11 yıl mücadele ettiğimiz sezonda Mustafa Reşit Akçay hocam ile benzer süreci yaşadık.

Taha Batuhan Yayıkcı, İlyas Kubilay Yavuz ve Bahattin Köse’yi kadro dışı bırakmıştı.

O dönem Vinsan’da çalışan üç ismin yanına çok kez gittim.

Çok sohbetler ettik.

Kubilay’a sorduğumda, “Abi inan bilmiyorum. Bizimle hiç konuşmuyor” demişti.

O dönemlerde fokurdayan bu süreci çok iyi biliyordum ama fitnenin, kaosun kimseye yarar vermeyeceğini, sonrasında küme kalma mücadelesi verecek bir takımın meselelerin bunlar olmaması gerektiğini düşündüm.

Mustafa Hoca ile o sezon geç ayrıldık.

Sonra takımın en çok gol atanı Dino, Çin’e gitti.

Olanlar oldu ve maalesef küme düştük.

Arkamıza döndüğümüzde “Keşke Mustafa Hoca gitmeseydi, kümede kalırdık” denildi.

Özellikle Engin Başkan bunu birkaç kez dile getirdi.

Oyuncularla arası iyi olmayan bir Mustafa Reşit Akçay, kadro dışı bırakılan ve küsen birkaç oyuncu, Çin’e giden takımın golcüsü bir Dino ve kötü son…

Oyuncularla arası iyi olmayan bir Ertuğrul Sağlam, kadro dışı bırakılan ve küsen birkaç oyuncu, Japonya’ya giden takımın en golcüsü Tanque…

Tek temennim aynı senaryonun bu kez kaçan Süper Lig olmaması üzerine.

Ertuğrul Sağlam’a yaşattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyorum, hayatımın sonuna kadar görüşeceğim kıymetli bir futbol adamı olarak kalacak.

Bu takımın Süper Lig’e çıkması durumunda emeklerin ve hizmetin yine takdirle anılacak saygıyla yad edileceksin.

Mustafa Gürsel hocama hoş geldin diyorum, yolumuz açık olsun hocam.

Sonuna kadar seni ve bu takımı destekleyip üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Play-Off finalinde İstanbulspor’a kaybederek Süper Lig’i kaçıran Bandırmaspor’a konuk olmuştuk.

Küme düştüğümüz sezonda Dino’nun sakatlandığı ve bizim 1-0 kaybettiğimiz maçta Bandırma tribünleri şu besteyi söylüyordu, hep aklımda kalmış ve dilime dolanmıştı.

“Mustafa Gürsel, Mustafa Gürsel,

O Süper Lig’i bize de göster”