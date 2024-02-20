Mustafa Gürsel İzmit’te yarım kalan işini bitirmeye geliyor!

Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulunun ilk adayı Recep Uçar, ikincisi Mustafa Gürsel’di. Uçar hem çok deneyimli bir teknik adamdı, hem de başarılı. Bu isim camiada da biraz heyecan yaşatmış, gelirse hedefe varabiliriz inancı yaratmıştı.



RECEP UÇAR’A KAPILARI KAPATALIM



Onu ilk sıraya koyan bir diğer faktör ise sezon başı teknik asbaşkan Ekrem Can’ın kendisiyle çalışmayı çok istemesiydi. Yöneticiler adeta Ekrem Can’ın vasiyeti olarak baktılar olaya. Sezon başı Uçar’a teklif götürülmüş ama Süper Lig’de çalışmak istediğini söylediği için rota daha sonra Ertuğrul Sağlam’a dönmüştü. Uçar ile telefonda görüşüldü. Ancak yine ayın cevap alındı. Süper Lig’de devam etmek istediğini söyledi. Bence hata yaptı. Kocaelispor Türk futbolunda büyük bir marka. Tamam alt liglerde, 2’de 3’te olsan kabul etmeme gerekçesini anlayabilirdik de, sonuçta Kocaelispor’a geliyorsun ve o takım Süper Lig’e aday. İdealleri, heyecanı olan teknik adamın Kocaelispor’a iki kez hayır demesi şaşırtıcı olsa gerek.



CAMİADA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Hadi ilkinde tamam da, ikincisi hiç olmadı. Taraftarın, yöneticilerin ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben olsam Recep Hoca’ya artık kapıları kapatırdım. Süper Lig’e çıktığımızda hiç arayıp sormazdım. Neyse, Uçar’dan gelen olumsuz yanıtın ardından Mustafa Gürsel ile bizzat görüşmeye gidildi. Şunu da araya sıkıştırayım sezon başında Veli Başkurt, en çok Gürsel’i istemişti. Onunla yapılan görüşmeden, söylediklerinden etkilenmişti. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Önceki gün gece yarısına kısa bir süre kala işin kesin olarak bittiği bildirildi. Gürsel’e taraftardan gelen tepkiler tahmin edildiği gibi çok olumlu değil. Ertuğrul Sağlam’ı gönderip Mustafa Gülsel’i getirmek, camiada bir hayal kırıklığı yaşattı.



EN BÜYÜK SIKINTI DENEYİMSİZLİĞİ



Ancak çok fazla da seçenek yoktu. İzmitli bir teknik adam zaten kimsenin aklının köşesinden bile geçmedi. Gürsel ile ilgili en fazla soru işareti yaratan nokta, teknik direktörlükte fazla bir deneyimi olmaması. 1, 5 sezon Bandırma, yarım sezon Ümraniye, topu topu 2 sezon birinci adamlık yapmış bir isim. Tamam, öncesinde uzun süreli ve Fuat Çapa gibi kendisi ispat etmiş bir teknik adamın ekibinde yardımcılık yapmış ama birinci adamlık farklı bir şey. Bu nokta sıkıntılı gözüküyor. Performansına baktığımızda ise fena bir karnesi yok. İlk teknik direktörlük deneyiminde Bandırma ile Play-Off finali yaptı, Süper Lig’in kapısından döndü.



İSME, ŞÖHRETE FAZLA TAKILMAYALIM



Bu sezon sondan ikinci sırada aldığı Ümraniye’de bir ara çok iyi götürdü, sonra yavaşladı ama İstanbul ekibindeki performansı da kötü değildi. Ligin ilk yarısında Ümraniye’nin başında bize rakip olmuştu. Düşme hattındaki takımla bize ders vermiş, hepimizi etkilemişti. Ligi çok iyi biliyor, bizim takımı, futbolcuları çok iyi tanıyor. Bunlar avantaj. Çok fazla isme, şöhrete de fazla takılmamak lazım. Mustafa Gürsel’in 2 yıl önce Bandırma’da yarım kalan bir hedefi, hesabı var. Kocaelispor’da o işi tamamlamak isteyecektir. Bize düşen de kendisine destek olmaktır. Eyüp artık tutulmaz. İkincilik yarışında Göztepe bir tık önde gibi gözükse de, bu kan değişiminin doğuracağı olumlu sonuçlarla birlikte doğrudan Süper Lig şansımızı arttırabileceğimizi, en kötü senaryoda Play-Off’tan hedefe varabileceğimizi düşünüyorum.



SEZON SONUNA BIRAKILMALIYDI



Ki, ben pek çok kişinin söylediğinin aksini, iyi bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Mustafa Hoca’ya camiamıza hoş geldiniz diyor, kolaylık diliyorum. Şunu da eklemek gerekiyor: Daha doğrusu son olarak bir itirazımı ortaya koymak isterim. Yönetim 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık bir sözleşme yapacak. Opsiyon takım Süper Lig’e çıkınca geçerli olacak. Yarım sezonluk yapılsa, hiç opsiyon koyulmasa daha iyi olurdu. Muhtemelen Mustafa Hoca istemiştir ama yönetim kabul etmek zorunda değil. Tamam, Mustafa Hoca takımı Süper Lig’e çıkarsınca devam etmek isteyebilir, bunu kendinde hak olarak da görebilir. Saygımız sonsuz. Ama Süper lig başka bir çıta. Şimdiden bunun adını koymak olmadı gibi. Lig bittiğinde bunun kararı verilmeliydi diye düşünüyorum. Sonra yönetimin de devam edeceğine yönelik bir garanti yok. Dolayısıyla bağlayıcı olmamak gerekirdi.

Evet, bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Ertuğrul Sağlam’a emekleri için bir kez daha teşekkür ediyor, bizi Süper Lig hedefine taşıyacağına inandığımız Mustafa Gürsel döneminin hayırlı olmasını diliyoruz.



Leyla Atakan Spor Salonu, hayırlı olsun

Geçen hafta sonu Maşukiyemizin çalışkan muhtarı sevgili Halil Ejderoğlu ile birlikte yapımı bitmek üzere olan spor salonu inşaatını gezdik. Muhtarımız bir aylık iş kaldığını söyledi. Sonrasında salon hizmete açılacakmış. Basketbol ve voleybol başta olmak üzere tüm salon sporları etkinlikleri yapılacak.



BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ İHTİYAÇTI



Bölge için önemli bir ihtiyaçtı. Önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Ayrıca üst katta kadınlar için fitness salonu da yapılacak. Her ne kadar salon Maşukiye’de yapılıyor olsa da, dediğim gibi bölgenin hizmetinde olacak. Kartepe ilçede sadece Sarımeşe’de Hergeleci İbrahim Spor Salonu vardı. Tek salon yetmiyordu. Şimdi ikinci bir sezon geldi. Okul maçları, kulüp maçları, farklı sportif faaliyetler olacak salonda. Bu aslında başta Maşukiye olmak üzere bölgede yaşayan gençler için önemli bir fırsat. Tesis olmadığı için futbol dışındaki branşlara pek ilgi göstermiyordu gençler. Şimdi böyle bir durum yok. Maşukiyespor öncelikli olmak üzere bölgedeki spor kulüpleri basketbol ve voleybol branşlarını yavaş yavaş yavaş faaliyete geçirmeli.



SAMİ ÇAKIR’A TEŞEKKÜRLER



Salonun yapılmasında Maşukiye’de oturan AK Parti Milletvekili Sami Çakır’ın büyük payı olduğunu söyledi muhtarımız. Bölge gençliğine çok önemli bir tesis kazandırmış oldu. Vekilimize teşekkür ediyoruz. Bu arada geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Geçmiş olsun diliyoruz. Muhtarımız Halil Ejderoğlu ile sohbetimizde, tesise kimin ismi düşünülüyor diye sorduğumda, “Leyla Atakan” yanıtını verdi. Çok iyi düşünülmüş. Daha önce ben, Maşukiye Stadı için Leyla Atakan ismini önermiştim. Spor salonuna verilmesi de güzel bir düşünce. Bu durumda Maşukiye Stadı için yeni önerimi de yeri gelmişken yazayım. O stadın yapısında büyük emekleri olan eski milletvekilimiz Sibel Gönül ismi bence uygun olur. Bir süredir rahatsız olan Sibel Gönül ablamıza da Allah’tan şifa diliyorum.



Mehmet Cüce’yi kaybettik, çok üzgünüm



Geçtiğimiz hafta başında sabah işe giderken karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, beyin kanaması geçirdiği için entübe edilen Arslanbeyli Mehmet Cüce’nin durumu kritikti. Allah’tan umut kesilmezdi, Mevla’m sevdiklerine bağışlasın diye dualar ettik ama mukadderat, vade bitmiş bir kere.



MEKANI CENNET OLSUN



Dün öğlen saatlerinde geldi acı haber. Yeğeni Emre Cüce kardeşimle konuştum. Önceki gün gece yarısına doğru son nefesini vermiş. Geçmişte çok iyi görüştüğüm, Kocaelispor üzerine derin sohbetler ettiğim sevdiğim bir ağabeyimdi. Kardeşi Sefer meslektaşım, yeğenleri Emre ile Sebahattin benim çok sevdiğim iki Kocaelisporlu kardeşimdi. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin, başta Cüce ailesi olmak üzere, sevenlerine sabır versin.