Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

İçeride kaybetmek umutları azaltıyor
Şaban Eraslan

Şaban Eraslan

Belediye Derincespor içerde kazanamadığı için ligde kalma yarışında iç saha avantajını kaybetmeye devam ediyor.

Düzcespor ile berabere kaldı, İskenderunspor’un ardından Amedspor’a yenildi.

Ama unutmamak da lazım üst taraf ile de puan farkı çok açılmadı.

En yakın rakibi ile 3 puan  fark, ikili averaj üstünlüğü ve henüz  oynanmamış 12 müsabaka daha var.

Ligden düşüp düşmeme yarışı son haftalara kadar devam eder…

… … …

Kadroyu görünce sorunsuz gibi görünen Belediye Derincespor takımı vardı sahada.

Geçtiğimiz hafta sonu bay geçen takım yeni transferlerin uyumu, sakatlıkların iyileşmesi açısından  Turhan Sofuoğlu’nun elinde, on dört günlük ara olması şansı vardı.

Üstelik de 4 Şubat’ta oynadığı, düşmeyi kabul eden Uşakspor karşısında zorlanmadan kazanmaları moralli olmaları da ayrıca bir avantajdı.

Bu sebeplerden dolayı içerde oynayacağı Amedspor müsabakası için bahane üretme şansları yoktu.

Bence…

… … …

Nitekim müsabaka başladı, ilk on dakika her iki takımda rakip kaleye inemedi.

11’nci dakikada Ömer Faruk Çalışkan ceza sahasına alt pas üzerine gönderdiği topu Okan Baydemir tamamladı kaleci Aykut Özdemir topu kale çizgisi üzerinden çıkardı 1. Yardımcı Hakem Faruk Yağlı’ya göre top çizgiyi geçmedi.

Sarı lacivertli takım yedek kulübesi uzun süre bu pozisyonun gol olduğunu iddia ettiler.

VAR tüm profesyonel liglerde uygulanmalı ki bu tür pozisyonlara en az hata ile karar verilsin.

Oyun karşılıklı ataklar ile geçiyordu.

Misafir ekip sabırlı oynuyor, Belediye Derincespor ise biraz acele ediyordu oyunda.

Takımlar ve tribünler ilk yarının golsüz biteceğini beklerken sabırlı oynayan Amedspor ilk yarının uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Uğur Adem Gezer ile golü buldu…

Maçın ilk yarısını Derincespor 1-0 yenik tamamladı.

… … …

Amedspor ikinci yarının temposunu belirleyen taraftı.

61’nci dakikada müsabakanın iyilerinden Çekdar Orhan’ın pasında Mert Çapar’ın ayağından ikinci golü buldu ve Amedspor rahatladı.

Belediye Derincespor, 83’de Okan Baydemir ile penaltı kaçırınca yenilgi kaçınılmaz oldu.

Turhan Sofuoğlu, bu müsabakaya iyi hazırlanamadığını haftalardır üstüne koyarak oynayan, U 19 Milli takım kadrosuna çağrılan Murat Arda Ayhan’ın yerine uzun süredir sakalıklar ile uğraşan Alaattin Hamza Ok tercihi ele veriyor.

Artık istifasını vermiş bir teknik sorumlu için fazla bir şey de söylenemez.

… … …

Takım satıldıktan sonra stadı bu kadar dolu görmemiştim.

Amedspor gol atınca stadın neden dolduğu ortaya çıktı…

 Stadın yarısından fazlası Amedsporluydu.

Bu takım düşmemeli…

 Stadı Derinceliler doldurmalı…

 Geleceğe umutla keyifle bakabilmeliyiz.

Geleceğe umutla bakabilen kişi, bugünün keyfini sürebilir

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Şaban Eraslan - Mesaj Gönder --- Okunma

# yeni, HER, VAR, hafta
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL