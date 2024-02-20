İçeride kaybetmek umutları azaltıyor

Belediye Derincespor içerde kazanamadığı için ligde kalma yarışında iç saha avantajını kaybetmeye devam ediyor.

Düzcespor ile berabere kaldı, İskenderunspor’un ardından Amedspor’a yenildi.

Ama unutmamak da lazım üst taraf ile de puan farkı çok açılmadı.

En yakın rakibi ile 3 puan fark, ikili averaj üstünlüğü ve henüz oynanmamış 12 müsabaka daha var.

Ligden düşüp düşmeme yarışı son haftalara kadar devam eder…

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Kadroyu görünce sorunsuz gibi görünen Belediye Derincespor takımı vardı sahada.

Geçtiğimiz hafta sonu bay geçen takım yeni transferlerin uyumu, sakatlıkların iyileşmesi açısından Turhan Sofuoğlu’nun elinde, on dört günlük ara olması şansı vardı.

Üstelik de 4 Şubat’ta oynadığı, düşmeyi kabul eden Uşakspor karşısında zorlanmadan kazanmaları moralli olmaları da ayrıca bir avantajdı.

Bu sebeplerden dolayı içerde oynayacağı Amedspor müsabakası için bahane üretme şansları yoktu.

Bence…

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Nitekim müsabaka başladı, ilk on dakika her iki takımda rakip kaleye inemedi.

11’nci dakikada Ömer Faruk Çalışkan ceza sahasına alt pas üzerine gönderdiği topu Okan Baydemir tamamladı kaleci Aykut Özdemir topu kale çizgisi üzerinden çıkardı 1. Yardımcı Hakem Faruk Yağlı’ya göre top çizgiyi geçmedi.

Sarı lacivertli takım yedek kulübesi uzun süre bu pozisyonun gol olduğunu iddia ettiler.

VAR tüm profesyonel liglerde uygulanmalı ki bu tür pozisyonlara en az hata ile karar verilsin.

Oyun karşılıklı ataklar ile geçiyordu.

Misafir ekip sabırlı oynuyor, Belediye Derincespor ise biraz acele ediyordu oyunda.

Takımlar ve tribünler ilk yarının golsüz biteceğini beklerken sabırlı oynayan Amedspor ilk yarının uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Uğur Adem Gezer ile golü buldu…

Maçın ilk yarısını Derincespor 1-0 yenik tamamladı.

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Amedspor ikinci yarının temposunu belirleyen taraftı.

61’nci dakikada müsabakanın iyilerinden Çekdar Orhan’ın pasında Mert Çapar’ın ayağından ikinci golü buldu ve Amedspor rahatladı.

Belediye Derincespor, 83’de Okan Baydemir ile penaltı kaçırınca yenilgi kaçınılmaz oldu.

Turhan Sofuoğlu, bu müsabakaya iyi hazırlanamadığını haftalardır üstüne koyarak oynayan, U 19 Milli takım kadrosuna çağrılan Murat Arda Ayhan’ın yerine uzun süredir sakalıklar ile uğraşan Alaattin Hamza Ok tercihi ele veriyor.

Artık istifasını vermiş bir teknik sorumlu için fazla bir şey de söylenemez.

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Takım satıldıktan sonra stadı bu kadar dolu görmemiştim.

Amedspor gol atınca stadın neden dolduğu ortaya çıktı…

Stadın yarısından fazlası Amedsporluydu.

Bu takım düşmemeli…

Stadı Derinceliler doldurmalı…

Geleceğe umutla keyifle bakabilmeliyiz.

Geleceğe umutla bakabilen kişi, bugünün keyfini sürebilir