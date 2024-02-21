Bu ucube binalar Derince’ ye yakışmıyor!

Bir kentin adını andığımızda aklımıza gelen ilk imaj aslında o kentin kimliğinin bir yansımasıdır...



Sadece yapılarla değil, yapıların çevreleri ve birbirleriyle ilişkileri üzerinden de şekillenen kent kimliği, aynı zamanda planlı ve duyarlı gelişimin sonucu olarak ortaya çıkıyor.



Kentler güçlü bir kentsel imgeye sahip olmalı...

Modern, düzenli ve planlı bir kent yerleşiminde yapıların cephe kurguları, sokak bağlantıları, apartman girişleri ve diğer cephe özelliklerinin tekrarlanarak ritim ve bütünlük oluşturmasının kentin kimliği üzerindeki etkilerine odaklanıyor...



Peki, bizim şehrimizde güçlü bir kentsel imge neden yok. Neden modern bir kent yapılandıramıyoruz, planlayamıyoruz?



1999 yılının üzerinden 25 yıl geçti. Bırakın yeni ve modern bir kentsel imge yaratmayı; 25 yıl önce hasar almış, riskli durumda olan yapıları halen yıkamamış bir kentiz...



Evet, büyükşehir, Kahramanmaraş depreminden sonra yapı stoklarının tamamını yeni kontrol etmeye ve riskli bölgeleri belirleyemeye yeni başladı. Oysa bugün yapılan bu çalışmalar yıllar önce yapılması gerekmiyor muydu?

Kent estetikliğine dikkat ederim. Çevreye ve görsel intizama önem veririm...

Yazılarımda da sıkça belirtirim. Kentlerin modernleştirilmesi, görsel görünümleri iyileştirilmesi gerek...



Bakınız İzmit’in siluetine...

Şehrin kuzey yamaçlarına serpilmiş yıkık-dökük, eski-püskü, metruk, görsellikten ve kent imgesini oluşturan özelliklerden yoksun berbat bir görünüm var. Sokaklarına ambülans ve itfaiye araçları giremez durumda.



İZMİT MODERN ŞEHİR GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAK!



Oysa çağımız bu berbat görüntüleri kabul etmiyor...



Dünya hızla değişiyor, mimari görsellikler her geçen gün farklılaşıyor. Şehir planları yenileniyor. Yapılar modernleştiriliyor. Yerinde dönüşümler hızlanıyor...



Biz, 25 yıl önce depremde hasar almış binalarımızı neden hala yıkamamışız?



Böyle mi gelişeceğiz, bu hızla mı modern şehirler oluşturup insanlarımızı daha yaşanabilir yerlerde yaşatacağız(!)



Bugünkü İzmit silueti çağın çok gerisinde bir kent. Kentsel dönüşümler başladı fakat her seferinde engeller çıkıyor, çıkartılıyor.

Ekonomik krizler, hukuki sorunlar, insanlarımızın halen modern yapılaşmalara olan itirazları nedeniyle mevcut yerleşik yapıyı bir türlü terk edemiyoruz. Eskiyi yeniye dönüştüremiyoruz...



Elbette ki yıkık-dökük ve berbat görüntü sadece İzmit ile sınırlı değil...



DERİNCE İLÇEMİZ’ de de yıkık-dökük ve riskli yapılar mevcut...



Son günlerde birkaç kere Derince ile ilgili yazılar yazdım...

Eskiden İzmit’in arka mahallesi olan Derince, plansız gelişen bir semtti. Derme çatma yapılar bir hayli fazlaydı...



1994’te belde, 2009’da ilçe statüsüne kavuştuktan sonra planlı şehir olma yolunda adımlar atmaya başladı...

Ancak halen eskiden kalma riskli yapılar ile ilgili hukuki sorunlar devam ediyor ce çözüm bulunamıyor...





UCUBE BİNALAR ÇÖZÜMSÜZ KALDI!



Bugünkü yazımın ana konusu, Derince Merkez Denizciler Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesinin kesiştiği noktada bulunan, belediye binasına sadece 100 metre mesafede olan, kaba inşaatı bitmiş halde terk edilmiş 400 daireli iki bina yıllardır öylece ucube gibi duruyorlar...



Üstelik bu riskli iki bina ilçenin merkezini oluşturan ve kalabalık caddenin üzerinde bulunuyor. Bu iki binanın ruhsat, iskân durumu 30 yıla yıkın zamandır bir türlü çözümlenemedi.



Bu binaların müteahhitliğini Baki Küçük yapmış. Ne var ki bu yapılara yıllardır iskân verilmedi. Sorun neden kaynaklanıyor kimse bilmiyor...

Gelinen bu süreçte müteahhit Baki Küçük de bir hayli mağdur olmuş durumda. Milyonlarca lira parasal kaybı bulunuyor...



Öğrendiğim kadarıyla müteahhit, Derince Belediyesi ve bina sahibi arasında hukuk mücadelesi sürüyor...

Kim haklı, kim haksız belli değil...



Bilinen tek bir gerçek vardır ki o da binaların yarattığı risk...

Kocaeli deprem fay hattı üzerinde olan bir şehir. 1999 yılında korkunç deprem yaşamış, binlerce insanımızı kaybetmiş bir şehiriz.



Depremde ayakta kalmış ancak halen oturulan binaların çoğu risk oluşturuyor. Ve ne gariptir ki riskli olan binaların çoğu kiraya veriliyor ve insanlar oturuyor...

Derince ilçe merkezinde geçmişte Baki Küçük’ ün müteahhitliğini yaptığı yarım kalmış bu metruk binalar ciddi bir risk oluşturuyor. Olası bir depremde binaların yıkılma riski çok yüksek!





YENİ BAŞKAN BU SORUNU ÇÖZMELİ...



Derince sonuçta bir ilçe, belediyesi var. Fen İşleri Müdürlüğü vardır. Belediyenin bu binalarla ilgili vereceği bir kararı elbette ki vardır.



30 yıla yakın bir süredir bu binaların sorunu çözümlenemedi...

31 Mart’tan sonra seçilecek yeni belediye başkanı, Sertif Gökçe mi yoksa İbrahim Şirin mi olacak bu ucube binaların sorununu çözmeli...



Binalar ya yakılmalı ya da sahibiyle işbirliği yapılarak binalar güçlendirilip yaşam alanlarına dönüştürmeli...

İkinci dönem Kocaeli yerel yönetimler için kentsel dönüşüm yılı olacak...



Derince ilçe merkezinde büyük bir risk oluşturan bu iki ucube binanın çözümü için yeni belediye başkanı yoğun bir mesai harcanması artık elzem olmuştur...