Bu kriz CHP’yi İzmit’te bitirir

Bakın muhalefet milletvekili iken kriz çıkarmak dikkat çekici bir şeydir. Geniş kadrolara ihtiyaç yoktur, projelere ihtiyaç yoktur, çözüm yollarına, proseslere ihtiyaç yoktur.

Bırakırsınız meseleyi en sert haliyle iktidarın önüne, çıkan sesi seyredersiniz.

Ama muhalefet partisinden de seçilseniz belediye başkanlığı iktidar makamıdır, icra makamıdır. Orada hizmet üretirseniz var olursunuz.

Kriz çıkararak sonuna kadar gidemezsiniz.

mümkün değil.

PARTİ İÇİNDE DE KRİZ ÇIKARIYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet seçildiğinden bu yana sanki muhalif milletvekiliymiş gibi davrandı.

Bu algoritmanın yanlış olduğunu yukarıdaki paragraftaki tespitlerle kendisine de anlattığım oldu. Ancak Hürriyet, bunun işe yaradığını düşünüyor. Ve bu nedenle kriz çıkarmaktan ve mağdur edildiği şeklindeki yaklaşımdan vaz geçmiyor.

Hadi bir yere kadar AK Parti’ye karşı bu yaptıkları siyaseten karşılık buldu diyelim ama partisi içinde de aynı şekilde kriz çıkarma yöntemini kullanıyor.

ADAYLIĞI DA KRİZE DÖNMÜŞTÜ

Hatırlayın, Fatma Hanım başkan adaylığının belirlenmesi sürecinde kriz çıkarma yöntemini uyguladı. Ne Kocaeli Büyükşehir’e evet dedi ne de İzmit Belediye Başkan adaylığına adaylığını açıkladı. sonuçta belirsizlik CHP’de krize döndü…

Dört isim aday adayı oldu, sonrasında Fatma Hanım da ibreyi İzmit’e çevirdi.

CHP Genel Merkezi bu kadar yanlışı düzeltmek için bir yanlış karar daha aldı ve önseçim yaptı. Sonuçta Fatma Kaplan Hürriyet o önseçimden çıktı ama bu ciddi bir Pirus zaferidir. Yani kazandı ama çok ağır bir yıkımı da beraberinde taşıdı. Çünkü kendi partisi içinde adaylığı ancak önseçimle onaylanmış bir belediye başkanına dönüştü. Elbette bunu Cumhur İttifakı seçim boyunca kullanacak.

LİSTELERDE DE KRİZ ÇIKARDI

Bitmedi…

Krizin büyüğü dün belediye meclis üyeleri listesinde yaşandı. Fatma Kaplan Hürriyet bir büyük krizin daha baş aktörü oldu.

Yaklaşık 5 gün önce Özgür Özel, Bülent Sarı, Atasoy Bilgin, Fatma Kaplan Hürriyet ve Gökhan Ercan’ın bulunduğu bir toplantıda listenin Ercan ve Hürriyet tarafından oluşturulmasına karar verildi. Ancak liste oluşturulurken Fatma Hanım yine kriz çıkardı. Hürriyet son 3 gün Ercan ile bir araya gelmedi ve listeyi konuşmaktan kaçındı. Ayrıca Hürriyet, “Ercan varsa ben yokum” diyerek görevden alınmaması halinde adaylıktan çekileceğini söylemiş. Meclis üyesi listelerinin Seçim Kurulu’na verilmesi süresinin bitimine birkaç saat kala Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrakı da CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi. Büyük kriz, listenin Hürriyet’in istediği gibi yeniden düzenlenmesi ve seçim kuruluna teslim edilmesiyle -geçici olarak-son buldu.

BU İŞİN KAYBEDENİ CHP

Geçici diyorum çünkü kriz çözüldü ama o 3-4 saat CHP’liler için cehennem gibiydi.

Evet kriz çözüldü ama CHP içinde Hürriyet’in yanında da kimse kalmadı. Herkes köşesine çekildi. büyük yorgunluk ve bitkinlik var. Kimse artık İzmit’te seçim alınabileceğine inanmıyor.

Onlarca CHP’li ile konuştum, perişanlar.

Şimdi soruyorum, Fatma Kaplan Hürriyet bu işin kazananı mı oldu?

Hayır.

Bin kere hayır.

dediğim gibi kriz sırasında birçok CHP’liyi ben aradım, birçok CHP’li de beni aradı…

Aralarında Hürriyet’i sevenler de çoktu. Ama krizden memnun olanı görmedim. Mutlu olanı görmedim. Hepsi mutsuzdu.

“Böyle başaramayız” diyorlar.

CHP’liler çok haklı, bu kriz CHP’yi İzmit’te tam anlamıyla bir yıkıma uğrattı.

Krizin kazananı yok ama kaybedeni CHP İzmit oldu.