Yerel kabul edilebilirlikler ve alternatiflik

Katlanılamaz hale gelen hayat şartlarını vesayet sistemi döneminin alışkanlıklarıyla sürdürmeye çalışan iktidarın içerisine sürüklendiği durum muhalefet partilerini özellikle ana muhalefet partisini, toplumun tamamını kapsayabilecek eşitlikçi ve demokratik yaklaşımlarla başarılacak yerel kabul edilebilirlikle alternatiflik biriktirmeye zorluyor.

Muhalefet yaklaşık 10 ay önce başaramadığını toplumsal baskının etkisiyle nasıl başarabileceğini ortaya koymakla karşı karşıya kaldığından hem CHP’yi öncülüğe zorluyor hem de konumu koruyup geliştirmek istiyor ancak eski alışkanlıklar aşılamadığından kendi içlerindeki ve bir birlerine karşı itirazları önlenemiyor.

Eleştiri, araştırma ve sorgulama kültürünü en yaygın şekilde bünyesinde barındıran CHP’de eski dönemlerden farklı olarak eleştirilerden, tartışmalardan ve önerilerden yararlanılmaya çalışılması topluma demokrasinin içselleştirilmeye çalışıldığını hissettirebiliyor.

Toplum olarak ekonomik, demokratik, teknolojik, siyasi, kültürel, vb. deneyimlerimizle ve birikimlerimizle yaklaşık 10 bin dolara tutunmaya çalışan gelişmişliğimizi verimli olarak sürdüremiyoruz.

Vesayet sisteminin yerine kurgulanan çoğunlukçu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi için her şeyin araç haline getirildiği bütün yönleriyle açığa çıktı.

“Hizmet” siyaseti olarak tanımlanıp vesayet sisteminin kapsayamadıklarıyla yerel ve genel yönetimlerde belirleyici hale gelen iktidar, anlayışını, önceliklerini ve kadrolarını merkeze alan yaklaşımları aşamadığından çözülmesini sağladığı vesayet sisteminin alışkanlıklarına ve uygulamalarına tutunarak sürdürülebiliyor.

Yerel seçimlerin kazanılabilmesi için “iktidara destek olmazsanız yeterince hizmet gelmez” yaklaşımları da “bize oy vermezseniz hizmet gelmez anlayışı ana muhalefet partisinindir” suçlamaları da iktidar partisi tarafından arka arkaya başarıya ulaşmak için araç olarak kullanılabiliyor.

Kurgulanıp sürdürülmeye çalışılan çoğunlukçu sistemin sürüklendiği konum perdelenmeye çalışılsa bile en son altın madenciliği alanında ortaya çıkanlarla ve hayat pahalılığının giderek yoğunlaşmasıyla gizlenemez durumda.

KOCAELİ’ DE CHP SİYASETİNİN YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Türkiye ortalamasının üzerinde dinamik kesimleri barındırabilen Kocaeli’ de vesayet sisteminin kapsayamadıklarının sahiplenilip temsil edilmesi ve mücadeleler verilmesi ihtiyacı karşılanabildiği için AK Parti siyaseti daha başarılı.

Vesayet sisteminin etkisizleştirilip aşılması döneminde AK Parti siyasetiyle yarışabilecek siyaseti ortaya çıkaramadığı için Ana Muhalefet Partisi, çözülemediği için bedeller ödenen sorunların en yoğun yaşandığı sanayi toplumu haline gelen yerleşim yerinde yeterli karşılığa ulaşamıyor.

AK Parti’nin oluşturulmasında, temsilinde ve mücadelelerinde etkili hale gelen Kocaeli dinamikleri CHP’nin batılı yaşama standartlarını sahiplenip korumaya çalışan kesimlerini, yerel yönetimlerde ve genel yönetimde etkisiz hale getirdi.

CHP’nin statik, edilgen kendisini tekrar eden yaklaşımlarla ve parti görevlileri haline getirilen siyasi sorumluluklarla siyaset yapmak alışkanlıkları Kocaeli yerelinde aşılamayınca 2019 yerel seçimlerinde Türkiye ortalamasına yaklaşan başarıya ulaşılamadı.

Kocaeli’ deki demokratik toplumsal değişim girişimlerinin yetersizliği hem 2019 yerel seçimlerinde hem de 14/28 Mayıs seçimlerinde etkisini sürdürdü ve Türkiye ortalamasının gerisinde kalan konumdan kurtulamıyor.

14/28 Mayıs seçimlerinde başarılı olunamaması nedeniyle oluşan toplumsal baskısı Kocaeli’ de de etkili oldu ancak çözülemediği için bedeller ödenen sorunların temsili ve mücadeleleri kapsamında yüzleşmelerle gerçekleştirilemeyen örgüt seçimleri alışkanlığı aşılamadığından toplumsal baskıyı içselleştirebilecek değişim gerçekleştirilemedi.

Kocaeli 31 Mart Yerel Seçimlerine içerisinde bulunduğu belirsizliklerle hazırlanmak zorunda kaldığından değişen CHP üst yönetimi Kocaeli’yi anlamakta ve uygun çözümler üretmekte zorlandı ve zaman sıkışıklığının da etkisiyle çok fazla tartışmalar ortaya çıkarmayacak kabul edilebilirliklerle yetinecek yaklaşımları sergilemeye çalıştı.

KOCAELİ’ DE SİYASİ ALTERNATİFLİK

Türkiye’nin en dinamik toplum kesimlerinin hayata tutunmak ve kendilerini en verimli gerçekleştirmek için mücadele ettikleri Kocaeli’ de toplumsal sorunları sahiplenip temsil ederek mücadeleler verebilecek siyasi alternatifliğe ihtiyaç duyuluyor.

Vesayet sisteminin dışarıda bıraktıklarını sahiplenip temsil ederek mücadeleler verebilen siyasi oluşum, yerel ve merkezi yönetim alanında sürdürmeye çalıştığı “ hizmet siyaseti “ anlayışını, önceliklerini ve kadrolarını merkeze alarak çözülmesini sağladıkları sistemin uygulamalarıyla sürdürmeye çalıştığı için alternatiflik ihtiyacı ortaya çıktı.

AK Parti’nin temsil edip, mücadeleye kattıklarının en az iki tanesinden biri parti üyesi haline getirilerek hakim siyaset konumuna ulaşıldı ancak vesayet sisteminin yerine çoğunlukçu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin kurgulanmasıyla kendi anlayışları, öncelikleri ve kadroları belirleyici hale getirilince vesayet sistemi dönemlerine benzer hatta bazı yönleriyle daha ağır hayat şartları yaşanmaya başlandı.

AK Partinin üye sayısı yerelde ve genelde Ana Muhalefet partisinin üyelerinin toplamının 10 katı ve toplam 11 milyon civarında ancak kendi anlayışını ve önceliklerini merkeze alan yaklaşımlar aşılamadığından her üyenin en az bir seçmeni etkileyebilmesi çok zor hale geldi.

Ana muhalefet partisi yeni üye kampanyalarıyla, vesayet sistemi döneminin partileri ve baskı gruplarını kontrol altında tutmak için düzenlediği kurallarıyla AK Parti’yi aşamayacağını biliniyor kaldı ki vesayet sistemine benzer anlayışla sürdürülen siyaseti benzer anlayışlarla aşmaya da ihtiyaç yok.

Hayatın her alanında hiçbir ayırım gözetmeden eşitlikçi, kapsayıcı ve demokratik yaklaşımlarla katılımların, çalışmaların, temsillerin ve mücadelelerin sahiplenilmesini başarabilecek siyasete ihtiyaç var.

Vesayet sistemi döneminin uygulamaları kapsamında baskı gruplarını kontrol etmek için parti üyelerinin en yaygın ve etkin hale getirilmesi yaklaşımı Ak Parti tarafından şimdiye kadar en başarılı şekilde sürdürülebildi ancak vesayet sisteminin uygulamalarına tutunmak işlevini yerine getiren konuma sürüklenmekten kurtulamadı.

Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların, kooperatiflerin, vb. gönüllülüklerin toplumsal muhalefetle bütünleşerek halkı sorunları kapsamında temsil ederek, dönüştürücü ve demokratik kurumsal sürdürülebilirliği inşa edici birlikteliklere taşıyabilmelidir.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları vb. örgütlü baskı grupları ve gönüllü kuruluşlar siyasi partilere yakınlıklarına göre değil, hayatın içerisindeki konumlarına, hayatın sürdürülebilirliğine, gelişime ve değişime katkılarına göre siyasi temsillerde, denetimlerde, kararlarda ve uygulamalarda etkin hale getirilmelidir.