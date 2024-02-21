Ertuğrul Sağlam: “Beklemiyordum”

Önemli bir konuydu, önceki akşam Kocaeli TV’de Top Ağlarda programında konuğumuz olan Mehmet Açık gündeme getirdi. Konu Ertuğrul Hoca’nın sözleşmesinde yazılı şampiyonluk primi. Sonuçta takımın başında 23 hafta kalmış, 43 puan toplamış bir isim.

İSTEMEMİŞ, BAĞIŞLAMIŞ

Eğer takım Süper Lig’e çıkarsa bunda büyük emeği olacak. Aksini kimse söyleyemez, düşünemez zaten. Sözleşmede yazılı rakamın tamamı olmasa da, önemli bir kısmını hak etmiştir. En son Play-Off finalini kazanıp 1.Lig’e çıktığımızda 15 hafta görev yapan Erhan Altın’a yanılmıyorsam 300 bin TL tutarındaki şampiyonluk priminin tamamı ödenmişti. Yasal olarak da böyle bir hak ediş söz konusu diye biliyorum. Altın yasal yollara gitmeden yönetim o ödemeyi yapmıştı. Takım bu sezon şampiyon olursa yönetimin tavrı yine aynı olurdu. Mehmet Açık bu konuyu dile getirince sağ olsun futbol şube sorumlusu Selçuk Kösemen, “Ertuğrul Hoca şampiyonluk primini istemedi, bağışladı” diye mesaj gönderdi. Yayında söyledik bunu, hep birlikte Ertuğrul Sağlam’a bu yakışırdı dedik, teşekkür ettik.

TAZMİNAT ALMADAN GİTTİ

Tabi merak edilebilir, Ertuğrul Hoca’nın sözleşmesinde şampiyonluk primi olarak ne yazıyordu diye. Kulübe sorduğumda, “5 milyon” yanıtını aldım. Ancak 23 maç görevde kaldığı için hak edişi 3 milyon 200 bin TL imiş. Bakıyorum sosyal medyaya Sağlam’ın büyük tazminatla ayrıldığına yönelik yorumlar yapılıyor, tepki gösteriliyor. Sözleşmesinde ne yazılmışsa onu aldı Sağlam, yani 3 aylık maaş. Bu da yardımcılarıyla birlikte 3 milyon TL eder. Şampiyonluk primini bağışladığına göre bu durumda hiç tazminat almadan ayrıldı dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Oynattığı futbolu, sistemi, tercihleri sorgulanabilir kimse onunla ilgili paracıydı, diyemez, Ertuğrul Sağlam’ın adamlığına kimse laf edemez. NOKTA

TELEFONDA NELER SÖYLEDİ?

Bu arada ayrılışının ardından gazetelere veda ziyareti yapan diye umuyordum. Gelmeyince dün öğlen saatlerinde en azından telefonla veda edeyim, helalleşelim istedim. Cevap vermedi ama kısa süre sonra döndü. 4 dakika süren bir görüşmemiz oldu. Aslında gazetelere bir teşekkür ziyareti yapmayı düşünmüş ama İstanbul’a dönmesi gerektiği için programını iptal etmiş. İzmit’e sık sık geleceğini ve sohbet için mutlaka uğrayacağını söyledi. Karşılıklı helalleştik. Verdiğimiz destek için teşekkür etti. Ayrılığı beklemediğini ancak saygı duyduğunu söyledi, Süper Lig yolunda başarı dileğinde bulundu. Benim için en önemli söylemi, “Hayallerim yarım kaldı, inşallah ileride yeniden buluşuruz” oldu. Bir anlamda, “Bu şarkı burada bitmedi” mesajı verdi. Bunu biz de isteriz elbette.

Bu tesadüf olabilir mi?

Pazar Günü Sakaryaspor’un Çorum FK maçını izledim. Sonuçta rakiplerimiz. Berabere bitsin, ikisi de 2’şer puan kaybetsin istedim. Biri kazanacaksa da o ezeli rakibimiz olmasın dedim.

ÇOK NET PENALTI VARDI

İlk yarı Komşu iyi bir oyun sergiledi, Burak’ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda oyunun tamamen hakimi misafir takımdı. Çok büyük baskı kurdular, pozisyonlar buldular ama risk alınca Sakarya kontra ataksa farkı ikiye çıkardı. Bandırma son anlara doğru skoru 2-1’e getirip umutlandı, beraberliğe de yaklaştı ama hakem engeliyle karşılaştı. Çok net bir penaltısı vardı konuk ekibin. Hadi orta hakem kaçırdı diyelim, VAR’ın müdahale etmesi gerekirdi ama o da oralı olmadı. Çorumlular kıyameti kopardı ama nafile.

VAR HAKEMİ TANIDIK BİRİ

Son anlarda Sakarya bir gol daha atıp maçı 3-1 aldı. Kafam penaltı pozisyonuna takıldı. Merak ettim, VAR’da kim vardı diye, karşıma tanıdık biri çıktı: Onur Özütoprak. Camiamız hemen anımsamıştır bu ismi. Manisa FK deplasmanında ettiği ve etmediği müdahalelerle yenilgimizde başrol oynayan isim. Bu tesadüfü olamaz diye düşündüm. Onur Özütoprak’ta bir Kocaelispor antipatisi, Sakaryaspor sevdası var sanırım. İstanbul bölgesi hakemi olarak gözüküyor ama derinleme araştırsak bir yerlerden Sakarya ile bağlantısı çıkar gibi duruyor.

Taner Gülleri’ye çok sevindim

İlk kez yer aldığı 2.Lig’de kafaya oynamasını beklediğimiz Belediye Derincespor, ilk 25 hafta itibariyle tam bir hayal kırıklığı yarattı. Uzun süre galibiyet yüzü göremeyen, düşme hattına kadar inen Sarı-Lacivertli ekipte nihayet Turan Sofuoğlu istifa etti. Kuşkusuz ki Başkan Erdinç Şehit’in hemşerisi olduğu için bu kadar uzun süre görevde kalabildi. Başka biri olsaydı yüz kere gitmişti. Umarım ki kan değişimi için geç kalınmış olmaz.

EVİNE GERİ DÖNDÜ

Erdinç Şehit ’in bu kritik süreçte takımı Taner Gülleri’ye emanet etmesine çok sevindim. Kocaeli Taner Hoca’nın evi gibidir. Burada çok sevilir. Kocaelispor tarihine adını altın harflerle yazdırmış isimler arasındadır. Daha önce Gölcükspor’da bir dönem görev almıştı. Şimdi yeniden evine döndü. Hayırlısı olsun. Bu birlikteliğin ardından Kocaelisporlu taraftarların da Belediye Derincespor maçlarına gidip takımı destekleyeceğini düşünüyorum.

ŞEHİT’E TEŞEKKÜR

Taner Gülleri’nin Belediye Derincespor’u kümede bırakacağına olan inancım da yüksek. Kötü bir kadrosu yok çünkü. Tek sıkıntı gol yolları gibi gözüküyor. İnşallah usta golcü Taner Gülleri o işi de halleder. Gönülden başarı diliyorum. Burada Başkan Erdinç Şehit’e Kocaelispor efsanesini takımın başına getirdiği için de teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum Taner Gülleri’yi bir gün Kocaelispor’un teknik direktörü olarak da görürüz.

Sadun Gemici Ağabeye acil şifalar diliyorum

70’li yıllarda Kocaelispor forması giyen, bir dönem alt yapıda antrenörlük de yapan efsanelerden Sadun Gemici bir süredir böbreklerindeki sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında. KOÜ Tıp Fakültesi’nde yatan Sadun Gemici’nin durumuyla ilgili önceki gün kardeşi Bülent Gemici ile görüştüm. Abisinin kendinde olduğunu, konuşabildiğini ancak her iki böbrekte problem olduğunu, bir süre daha tedavi altında tutulacağını söyledi. Sadun Ağabeye Allah’tan şifa diliyorum.