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Makale Yazısı-

Mustafa Gürsel, Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyabilir mi?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Boluspor ve Urfaspor maçlarından sonra Kocaelispor’da kan değişikliği gerekiyordu.

Bu çok açık olarak görüldü.

Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı oyun bizi her geçen hafta zirvenin gerisine taşıyordu.

Sağlam’ın tercihleri, oyuncu değişiklikleri takıma katkı sağlamaktan uzaktı.

Devre arasında takıma alınan futbolculardan da yeteri kadar faydalanamıyorduk.

Gerçi yeni transferlere biraz daha zaman vermemiz gerekiyor.

Ertuğrul Sağlam, yeni transferler konusunda çok fazla acele ettiğini düşünüyorum.

Keşke Boluspor ve Urfaspor maçlarına ligin ilk yarısında oynayan futbolcularla çıksaydık.

Belki o zaman bu puan kayıplarını yapmazdık, Ertuğrul Sağlam da göreve devam ederdi…

… … …

Artık geriye dönüp bakmanın Kocaelispor adına bir fayda getirmeyeceği bir gerçek.

Mustafa Gürsel ile Süper Lig yolunda yeni bir maceraya çıkıyoruz.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına kim gelmeliydi, bu kadar isimden sonra Mustafa Gürsel ile anlaşmamız taraftarlarımızın büyük bölümünü mutlu etmedi.

Mustafa Gürsel’in Bandırmaspor’u 1.Lig’de Play-Off finali dışında bir başarısı yok.

Teknik adamların performansını futbolcular gibi değerlendiremeyiz.

Onları ancak sahada oynatacağı futbola göre yargılayabiliriz.

… … …

Mustafa Gürsel imza attıktan hemen sonra yaptığı açıklamada, “Sahaya çıktığımızda herkesin izlerken keyif aldığı, kendi oyun kültürüne sahip, agresif, tempolu ve bunu yaparken sonuca rahat bir şekilde gidebilen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Formasyon çok önemli değil ama oyun kültürümüz ve sitemimiz bunun üzerine olacak. Dizilişten daha çok takımın birbirine ve kaleye daha yakın birlikte oyununu kimlik olarak bürüneceğiz”

Mustafa Gürsel’in açıklamasıyla, sahada oynatacağı futbolun da örtüşmesi gerekiyor.

Çünkü futbol sanal alemde oynanan bir oyun değildir.

Anlatıldığı gibi bu kadar kolay olsaydı, herkes hedefine çok rahat ulaşırdı.

Ama Mustafa Gürsel’in en azından nasıl bir sistem ve oyun anlayışı ile sahaya çıkacağını anlayabiliyoruz.

İki yıldır Fırat Gül ve Ertuğrul Sağlam’ın topla çıkarken, yan pas oyunundan çok sıkılmıştık.

Gününüzün futbolunda da artık yan pas olayı yok.

Oyunu dikine oynayıp, hızlı hücum yapmalıyız.

Bunu yaparken de takımın fizik gücü ve temposu da önemli…

Bizim takımın temposu bu oyun için yeterli mi, bu da tartışılacak bir konu…

… … …

Mustafa Gürsel, takımın son durumu hakkında ne kadar bilgisi var.

Kocaelispor’un kadro yapısı olarak, futbolcularının dayanıklılığı çok yok.

Urfaspor maçının ikinci yarısının hemen başında Oğuz Ceylan, bir pozisyonda topu kaptırdı, bırakın koşmayı yürüyerek geri döndü.

Takıma yeni katılan oyuncuların fizik güçlerini ve tempolarını bilemiyoruz.

Ama bizim takımda en çok koşan, en tempolu oyuncumuz Cem Ekinci’den çok fazla yararlanamadık.

Mustafa Gürsel, takımın kadro yapısının bu ligdeki bir çok takımdan iyi olduğunu söyledi.

Takıma yeni katılan Gürcü ve Azeri oyuncularla, ikinci ve üçüncü bölgede çok daha etkili olabileceğimiz de bir gerçek.

Urfaspor maçında ikinci yarı oyuna giren Ramil’i forvete alıp, Davit’i arkasında oynatsaydık, skoru yakalama şansımız daha fazla olurdu.

… … …

Mustafa Gürsel, yeni bir heyecanla Kocaelispor’un başına geçti.

Ümraniyespor’un başında bizi 3-0 yendikleri maçtaki oyunu güzeldi.

Takıma bir heyecan getireceği muhakkak.

Takımın daha hızlı ve agresif oynaması, tribünleri de coşturacaktır.

Bizim tribün takımı her zaman oyunun içinde olması için itici güç olmuştur.

Son Urfaspor maçında ilk yarıda uzatma dakikaları oynanırken, atağa kalktığımızda tribünün coşkusuna sahadaki oyuncular karşılık verememişti.

Ya güçleri yoktu, ya da gidemediler…

Bunun için Mustafa Gürsel’in işi kolay olmayacak.

Mental anlamda futbolcuları hazırlayabiliriz ama fizik olarak bunu nasıl yapacağız?

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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