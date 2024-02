Super App ve Help Steps...

Super App...

Ödeme ve finansal işlem, işleme dahil olmak üzere, tek bir mobil uygulama üzerinden birden fazla hizmet sağlayabilen ve etkin bir şekilde her şeyi kapsayan, bağımsız bir ticaret ve iletişim çevrimiçi platformu haline gelen bir mobil veya web uygulamasıdır.

Bir adım sayar, sağlık ve sağ duyu platformudur.

Kişileri günlük daha çok adım atmaya teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Uygulamada öncelikle adımlarınızı HS adımına çevirmeniz gerekiyor.

HS Adımı uygulamanın para birimi oluyor. -

Help Steps’te bulunan kampanya ve spor kulüpleri alanlarından birine tıklayarak, dilediğiniz STK veya takımınıza destekte bulunabiliyorsunuz.

Bunun için “Adım gönder” butonuna basmanız ve destek olarak göndermek istediğiniz rakamı girip “Adım gönder” butonuna yeniden basmanız yeterli.

Help Steps’te şuan için BİREYSEL KAZANÇ elde edilmiyor.

Uygulamada kullanıcılar tarafından gönderilen adımlar sayesinde kampanyalar bölümünde yer alan sivil toplum kuruluşlarında biriken para, adım hedefi tamamlandığında ilgili kurum ile yapılan protokolde belirlenen süre içerisinde banka kanalıyla kurumun resmi hesabına aktarılıyor.

Dilerseniz istediğiniz sivil toplum kuruluşu veya kulüple iletişime geçerek bağışınızın doğru yere ulaştığını teyit edebiliyorsunuz.

*

Geçen hafta telefonum çaldı.

Ekranda Tayfun abinin adını gördüm.

Tayfun Kıy…

Şuan Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu’nun kariyer koçu.

Kişisel gelişimindeki en önemli adam.

Daha öncesinde Merih Demiral ile birlikteydiler.

Karamürsel İdmanyurdu alt yapısından yetişen Milli futbolcumuzun kariyerinde İdmanyurdu camiasındaki birkaç isimle birlikte büyük paya sahipler.

O isimlerle de daha sonra benzer konu içinde başka bir projeyi anlatırken değineceğim.

Tayfun abiyle telefon görüşmemizde merhum Ekrem Can’dan uzun uzun konuştuk yine.

Vefatından bir akşam öncede görüşmüştük.

Telefon görüşmesinin arasında Tayfun abiye, “Bir aplikasyon işi vardı, o ne oldu acaba abi biliyor musun” diye sordum.

“Hangi bir iş, nice projeler, nice hayaller… Yarım kaldı” dedi.

İkimizin de içine sinmedi.

Bir kısmından bana sohbet aralarında bahseder ancak yazılmamasını isterdi.

Burada kısa birkaç bilgiyi araya katmam lazım…

Ekrem abinin futbol aklına güvendiğini, uzun yıllardır tanıdığı görüştüğü, sadece Türk futbolunda değil Avrupa’da önemli isimlerle iş birliği yapan bir ekibi vardı.

Hepsi Karamürselli yada yakını arkadaşlardı.

Hiçbirisinin Kocaelispor ile resmi bir bağlantısı olmadı, kulüpten kendileri için herhangi bir ödenek almadı.

Kulüpten şuanda resmi olarak milyonlarca alacağı olan Ekrem abiye seve seve yardım ediyorlardı.

Zaten onlarda İtalya’da, İspanya’da, Amerika’da yaşamlarını sürdüren, ekonomik olarak büyük kazançlar elde eden bir ekip.

Nedeni ise yine Ekrem abinin hassasiyetiydi.

Mesela bir başka isimde Cenk Melih Yazıcı…

Kendisi menajer…

Merih Demiral, Berkan Kutlu ve Serdar Saatçi gibi çok önemli oyuncuların menajeri.

20ye yakın futbolcu ve birisi Çağdaş Atan olmak üzere 2 teknik adamın da menajeri.

Merih Demiral’ı Juventus’a, Mert Çakır’ı Roma’ya götüren adam.

Benim çocukluğumdan beri arkadaşım…

Alanyaspor’da yabancı transferler de büyük rol oynamıştır.

Dani ile o dönemden yakınlığı var.

Mesela Dani’nin transferinde Ekrem abi kendisinden destek ve büyük yardım almış, Dani’nin bugün burada olmasında önemli rol oynamıştır.

Ama asılsız ithamlardan zarar görmemek, dedikoduya engel olmak adına bahsedilmedi bile.

Sizler bu isimleri Google, transfermarkt, TFF gibi sitelere yazıp araştırabilirsiniz.

Kimlerle, nerelerde, ne işler yaparlar, kimlerle oturur kalkar, hangi kulüp ve başkanlarla temas kurarlar görebileceksiniz.

Konuya geri döneyim…

“Gökhan yazalım bunları, ben sana yapmak istediklerini anlatayım” dedi.

Ben yaşarken iyi niyetinden ve bu kulübün marka değerine yarar sağlayacağına inandığım birisi olarak elbette buna hayır diyemedim.

Birkaç köşe yazımda Ekrem Can’ın yapmak istediklerini, hayal ve projelerini sizlerle paylaşacağım.

Şuanda Süper Lig telaşı yaşadığımız bu dönem ama yakın gelecekte bu projeler bir şekilde hayata geçirilmeli.

Bu projelerden ikisi Super App ve Help Steps…

Yukarıda size tariflerini teker teker yaptım.

Tayfun abiyle Belgrad Ormanı yakınındaki buluşmamızda bir çok şeyi tane tane anlattı ve birkaç kağıt verdi bana.

“Para kazandırırken tüm camiayı birlikte hareket eden güçlü bir sivil toplum kuruluşu gibi olmasını da istiyordu. Bu sebeple taraftarların hayatlarının her alanında Kocaelispor’a destek verebilecekleri bir Super APP için kontratına kadar hazırlanmıştı. Bu Super App içerisinde taraftarlarının fan tokenlerini entegre edebildiği, QR kod ile para alabilme, para gönderebilme ve ödeme yapabilme özelliği olan (bir kahve alıp kulübüne destek olabilir), içerisinde online Kocaelispor Store olan bir uygulama” dedi.

Heyecanla dinliyordum, o anlatırken gözümün önüne Ekrem abinin kararlı yüz ifadesi ve ciddiyeti geliyordu.

“Sadakat da var işin içinde” dedi ve devam etti:

Super App sadakat yapılanmasına sahip.

Super App kullandıkça sadakat puanı artarak kulübün sunduğu ayrıcalıklara sahip olabiliyorsun. Mesela eşil renk olan VIP bileti uygun fiyata alır, tesis ziyareti yapar gibi şeyler…

Erişme şansı olan kulüp haberlerinin olduğu, içerisinde story özelliği olan ve aslında tüm Kocaelispor taraftarlarının kenetlendiği bir yapı planlıyordu. Stadyumda ve ekran karşısındaki tüm Super APP kullanıcılarının birlikte senkron olduğu, flaş ve renkli ekran şovu yapabilecekleri bir modülde bu Super APP’in içinde bulunacaktı. Bu özellik şu an için hiç bir takımda mevcut değil” diyerek anlattı.

Sonra bir süre o da sustu…

Onun da çok büyük abisiydi.

“Diğeri neydi, şu yardımlı olan” diye sordum.

Yakalamıştım, hepsini anlatmasını istiyordum.

“Kulübün diğer bir gelir kaynağı içinde Help Steps ile bir iş birliğini hayata geçirmek istiyordu. Tüm taraftarların hiçbir ücret ödemeden gün içerisinde attıkları adımlarını kulübe bağışlayacakları bir işbirliği hedefliyordu. Atletico Madrid, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi kulüplerinde kullandığı bir gelir modelini kulübe entegre etmeyi çok istiyor ve bunun için resmiyet öncesi gerekli olan tüm görüşmeleri yapmıştı”…

Ağlayacak gibi olunca anlatmayı bıraktı, bende sustum bir şey demedim.

Takımın genel durumu hakkında konuştuk biraz.

Dediğim gibi büyük kulüplerde, büyük teknik adamlarla, büyük futbolcularla görüşüyorlar.

Bu işlere gönül vermiş, hedefleri olan ve futbolu gerçekten iyi bildiklerine inandığım kimseler bunlar.

“Arabada kağıtlar var, biraz daha yürüyelim dönünce sana vereceğim.

Oradan bakarsın, okur yazarsın. Herkes bilsin, hayata geçirilsin.

Bunlar kulübe değer katacak şeyler” dedi.

Tayfun abi bugün Almanya’da, yarın İtalya’da…

Bazen İstanbul’da.

Ekrem abi geri dönülmez ama herkesin gideceği bir yerde.

Ben buradayım, elimden geldikçe anlatmaya çalışacağım.