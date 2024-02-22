Hürriyet, çekilseydi CHP rahatlardı!

19 Şubat günü öğleden sonra CHP İzmit’te çok bir gelişme yaşandı!



CHP İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekildiğini açıkladı.



CHP’de beklenmedik bu şok gelişme, tüm haber kanallarında ve internet sitelerinde ‘flaş’ gelişme olarak yayınlandı...



Hürriyet’i adaylıktan çekilmeye götüren gelişmeler şöyle gelişti:



CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis Listesini hazırlamak için belediye binasındaki makam odasında bir araya geldi.



Toplantıda ilçe başkanı Gökhan Ercan, örgütün istediği isimleri listeye yazdı...



Fatma Kaplan Hürriyet ise önerilen bazı isimlerle çalışmayacağını söyledi. Hürriyet’in itiraz ettiği isim belediye başkan aday adayı olan Emre Andız’ dı...



Gökhan Ercan, yakın arkadaşı olan Emre Andız isminden ısrar etti, geri adım atmadı.



Hürriyet ise, Andız’ ı listede istemediğinden ısrar etti. Hürriyet ısrarla itiraz edince Ercan, iddialara göre 4. sıraya yazdığı Andız’ı 1. sıraya çekti ve tartışmayı daha da içinden çıkılmaz hale getirdi...



HÜRRİYET MASADAN KALKTI!



Masada sert tartışma yaşandı. Ses tonları yükseldi.



İsimler üzerinde uzlaşma sağlanamayınca Hürriyet, örgüt başkanını tehdit ederek adaylıktan çekileceğini söyledi, masadan kalktı ve odasından çıktı...



Hürriyet’in adaylıktan çekilme haberi anında kent kamuoyuna yayıldı...

Haberi duyan partiler ve partinin kanaat önderleri belediye binasına akın etti...



LİSTE NEDEN SON GÜN YAPILDI!



Liste hazırlama işinin son güne bırakılması da tuhaf...



Listenin neden son güne bırakıldığını birkaç yöneticiye sordum. Aldığım yanıt da ilginç,

“... Biz 3-4 gün önceden başkan hürriyet ile temasa geçtik. ‘gel oturalım ve listeyi oluşturalım’ tüm ısrarlarımıza rağmen başkan Hürriyet bir türlü gelip bizimle oturmadı. Listenin hazırlanma işini son güne bıraktı...”



Sorunun büyüğü işte burada saklı!



Belediye Meclis Üye Listesinin seçim kuruluna teslimine sadece saatler kala CHP İzmit’te yaşanan bu rezalette artık yenilir yutulur bir durum değil!



HÜRRİYET ÖRGÜTÜ DE

İZMİT’İ DE BIKTIRDI!



Bir ilçe belediye başkanının kendi örgütüne çektirdiklerine bakar mısınız?



Peki, sormak lazım...

Kendi aralarında bu kadar sıkıntı, sorun yaşayan, uzlaşamayan bir siyasi parti İzmit’i nasıl yönetecek?



5 yıldır İzmit’i yönetemeyen Hürriyet, 31 Mart’ta seçilmesi halinde yine İzmit’i yönetemeyecektir!

Örgütüyle tamamen kopmuş, çalışanlarıyla barışık olmayan, meclis üyeleriyle yan yana gelmeyen, sürekli kavga ve tartışma haline bürünen, esnafıyla samimi olmayan bir belediye başkanı kenti yönetebilir mi?



Sevgili okurlar, 2019’da İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’in beş yıldır sergilediği yönetim anlayışına hepimiz tanık olmadık mı?



Koltuğuna oturur oturmaz, belediyede 30 elemanı gerekçesiz işten atmadı mı?

Kriz çıkartmadı mı?

İşten atılan çalışanların tamamı yargı yoluyla işe iade olmadı mı?

Beş yıldır mecliste sürekli bir tartışma yaşanmadı mı?



Seçimden sonra kendi kurduğu kadrosunu bir süre sonra kenara kaydırıp, belediyeye aldığı koordinatörlerle belediyeyi yönetmeye çalışmadı mı?



Üyesi olduğu partisinin il başkanlığına seçilen Bülent Sarı’ya ‘sözde’ hayırlı olsun ziyaretine gittiğinde, oturduğu koltukta elini makam masasına vurarak “bana gölge etmeyin başka ihsan istemem” demedi mi?



Bir ilçe belediye başkanı, örgütün ildeki en üst yöneticisi olan il başkanına “posta” koyup tehdit eder mi?



Başka bir siyasi partide bir ilçe belediye başkanı il başkanına böyle bir seviyesizlik yapar mı?



Yapmaz.

Yaparsa da kapının önüne koyarlar...



Hürriyet il ve ilçe örgüt yöneticilerine karşı sergilediği nahoş tavırlarını; kendi partisinin büyükşehir belediye başkan adayına da aynı şeyi yapmadı mı?



CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilen Atasoy Bilgin, adaylığı kesinleştikten sonra nezaketen Hürriyet’i belediye binasında ziyaret ediyor. Hürriyet bu ziyarette, kendi makam odasında Bilgin’e Hangi sıfatla beni ziyaret ediyorsun. Seninle ben seçim kazanamam, sen beni yukarı değil, aşağıya çekiyorsun...” demedi mi?



AK PARTİ DOLUDİZGİN, CHP YERLERDE!



31 Mart yerel seçimlere 40 gün kadar bir zaman kaldı. AK Parti ve diğer tüm siyasi partiler İzmit’te sahada çalışıyor. Etkinlikler, tanıtımlar yaparken; Hürriyet’in CHP Kocaeli Örgüt yöneticilerine, kendi ilçe yöneticilerine ve milletvekillerine çektirdiği bu eziyete bakar mısınız?



Yaşanan bu tartışma ve kavgadan sonra hangi yönetici seçim sahasında iştahla çalışabilir ki, Hürriyet yarın seçim çalışması için sokağa indiğinde hangi seçmenin yüzüne nasıl bakacak, yanında hangi yönetici olacak?



Atatürk’ün partisinin İzmit’te düştüğü duruma bakar mısınız?



Kendi isteklerini zorla kabul ettirmeye çalışan, mağduriyetin dibine vuran, örgütünün hiçbir önerisine sıcak bakmayan Hürriyet’in ne yapmaya çalıştığını anlayan bir tek insanoğlu var mı İzmit’te...



İSTİFA ETSEYDİ CHP RAHATLARDI...



Fatma Kaplan Hürriyet, örgütün önerdiği isimleri beğenmemiş ve istifa resti çekmiş...

Bence Hürriyet, istifa restinden geri dönmeseydi. Çekilseydi.



Hatta CHP’den de ayrılsaydı. Emin olun CHP Kocaeli Örgütü’nde kriz çözülür, örgütteki tüm sıkıntı, stres giderdi. Partililer kendisine gelir her şey gülük gülistanlık olurdu...



Hürriyet’in son 5 yıldır CHP Kocaeli örgütüne çektirdiği sıkıntı ve strese bakar mısınız?

Bir siyasi partide bu sorunlar yaşanıyorsa, o parti bulunduğu il ve ilçede seçim kaybeder...



CHP İzmit Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in bu son oyunu partiyi İzmit’te bitirmiştir. Seçim kazanma şansını sıfırlamıştır.

