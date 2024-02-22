Körfezya adını hiç beğenmedim

CHP’nin liste krizi meselesine muhakkak tekrar değineceğiz çünkü sert sonuçları olacak ama geçen haftanın bu kent için en kıymetli işi Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesini açıklamasıydı. Büyükakın, vaat değil proje anlattı. her biri kıymetli konulardı.

Tahir Büyükakın’ın projeleri arasında kentsel dönüşüm ve ulaşım çözümleri- projeleri ön planda. Ancak gençler için eğitim ve spor alanları da bolca var.

Projeleri çok beğendim ama bir isim meselesi var.

İSMİ TARTIŞMAYA AÇTI

Son seçim beyannamesi sunumunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Fuar alanından başlayarak eski İnterteks Fuar Merkezinin alanını da kapsayacak şekilde sahile yapacakları projelerin toplamı için

“Körfezya” adını verdiklerini duyurdu.

Belli ki çekincesi var, toplantıda “Biz bu ismi düşündük ama sizin önerilerinizi de bekliyoruz, tartışalım” dedi.

Öyleyse ben de görüşlerimi net biçimde aktarmak isterim.

ORMANYA’DAN ESİNLENİLMİŞ AMA

Belli ki Körfezya adı bulunurken Ormanya’nın adından ve başarısından esinlenilmiş.

Biliyorsunuz Ormanya Kartepe’de yer alıyor… 2 bin dönümlük araziye yapılan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı…

2023'te ziyaretçi rekoru kırdı, 5,2 milyon ziyaretçi çekti.

Orman kütüphanesi, Doğa Okulu, ormanköy ve yürüyüş parkurları gibi farklı etkinlik imkanları da bulunan Ormanya'da, ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin verildiği kamp alanından yaklaşık 6 bini yabancı olmak üzere 20 bin doğasever faydalandı.

Çocuk Hayvan Çiftliği ve Yaban Yaşam Alanı'nda 54 türde 893 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Ormanya’nın adını Türkiye’de bilmeyen yok.

Gelmek istemeyen yok… Koşa koşa geliyorlar

Kartepe, Maşukiye gibi Ormanya da artık bir marka değerimiz…

KUMKAPI FACİASI AKILLARDA

Ama Körfezya ismi bende Ormanya adı gibi pozitif bir etki yaratmadı. Sonuna “ya” eklenince iş çözülmüyor.

Ormanya’ya özenince olacak diye bir şey yok.

Bakın başarılı bir ismi taklit etmenin en acı tecrübelerinden biri bu kentte…

Sahilde yapılan balık restoranlarına zamanında “Kumkapı” dendi.

Tuttu mu?

Tutmadı. Restoranlar tuttu, isim tutmadı. Kumkapı diyen olmadı. Çünkü aslı varken kopyasına kimse bakmaz.

KÖRFEZYA’DAN NE OLDUĞUNU ANLAYAMIYORSUNUZ

Evet, Ormanya’da tuttu ama iki gerekçesi var.

Bir- Fonetik açıdan o ve a gibi kalın, geniş ve yuvarlak sesli harflere sahip Ormanya kulakta hoş bir tını bırakıyor. Markalarda da genellikle a, o ve u gibi harflerin bulunmasına özen gösterilir.

İki- Üstelik Ormanya ismi içindeki “orman” kelimesi size neyle karşılacağınızı doğrudan anlatıyor. İsim bize “Farklı bir orman göreceksiniz burası bir orman ülkesi” diyor.

Peki, Körfezya ne diyor? Körfezya e ve ö gibi ince ünlülere sahip sonu ise a ile bitiyor. Türkçeye uymadığı gibi kulağı da tırmalıyor. Ve su- deniz hissi bırakıyor. Yapılacak akvaryuma bu isim verilse neyse… Ki bence oraya da –ille de Ormanya’ya öykünülecekse- içinde barındıracağı balık ve deniz hayvanı türlerine göre “Okyanusya” gibi bir isim konabilir. Çünkü beyannamede kıtalar akvaryumu diye geçiyor. Ama Körfezya’da neyle karşılaşacağınızı anlayabiliyor musunuz?

Ben anlayamadım.

SPORPARK GÜZEL İSİM

Aslında seçim beyannamesinin içinde Körfezya denilen bölgenin bir bölümü için doğru bir isim bulunmuş: Sporpark…

Belki başka yerlerde benzer isimler vardır ama neyle karşılaşacağınızı size anlatıyor. Gayet iyi…

Böyle deyince ne olduğunu anlıyorsunuz. 35 bin 743 metrekare alanda kapalı yüzme havuzları, spor salonları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, badminton, açık alan fitness bölümü ve sporcu eğitim merkezi var…

Yapılacak olan tam anlamıyla bir spor parkı…

Üstelik çocuklarını getiren aileler için de sosyal imkanlar var. Sahilde uzun bir yürüyüş parkuru var.

Sporpark güzel bir isim.

Diğer yandan her ne kadar İzmit Millet Bahçesi dense de eski fuar alanında sosyal aktivitelerle dolu bir alan oluşturuldu. Akvaryum da en önemli bölümü…

PROJENİN İÇERİĞİ GENİŞLEMELİ

Yok, eğer bölgenin tümü için Körfezya isminde ısrar edilecekse projenin denizle de buluşacak, kuş gözetleme başta olmak üzere aktivitelere daha uygun hale getirilmesi lazım, çocuklar ve gençler için sporun dışında eğlence anlamına da gelecek donanımının olması lazım. kısacası içinden deniz geçmesi lazım…

Bu haliyle Körfezya adını yeterli bulmadım.