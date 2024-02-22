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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Suçlu kim?
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

Sevgili dostlar, şöyle bir çevrenize bakın. Hatta kritik edin.

İnsanların ne derece hoşgörüsüz ve sinirli olduğunu tespit edeceksiniz.

Türkiye geneline girerek, istatistiki bilgileri önümüze serecek olursak, işin içinden asla çıkamayız.

O nedenle, bilhassa kendi çevremizdeki olumsuzluklardan söz etmek istiyorum. Çünkü bizler de Türkiye genelinde yaşanan gerginliklerin ve acımasızlıkların ayrılması mümkün olmayan bir parçasıyız. O zaman bu durumun suçlusu kim?  Evet, ben artık sıkça karşılaştığım bu yapıdan çok sıkıldım. Çok da rahatsızım doğrusu. Gayet  iyi bildiğinizi tahmin etmeme rağmen sizlere nacizane bir kaç örnek vereyim diyorum, diyorum da, acaba hangisinden? 

Sabahın köründe sokağımızda yol kavgasına tutuşarak herkesi uyandıran izansızlardan mı,  yolda bile bile omuz atan sonra da dönüp “Ne oldu,  bir şey mi var canım” sözleriyle yüzüne küstahça bakanlardan mı, bomboş minibüse binmek için koşarak önüne geçip,  ayağınızı çiğneyip itiştirenlerden mi, içtiği  sigaranın izmaritini  dikkatsizce fırlatıp,  üzerinize gelmek üzere  olduğunu gördüğündeyse  adeta karşısındakini suçlayarak “Önüne baksana be” bakışı atan  utanmazlardan mı, gözünü  kırpmadan ve vahşice cinayet işleme eylemine  hazır bekleyenlerden mi,  aile içi kavgalarından mı, iş yeri içindeki çekememezlik  sonucu oluşan kavgalardan mı, çözüm bulmak için  yapılan herhangi bir  toplantıda sadece öne  çıkmak için ve buna  ilaveten gıcıklık olsun diye  çözümsüzlük üretenlerden mi, siyasilerin bizi  alıştırdıkları kaba konuşmalar sonucu  yarattıkları kötü enerjiden mi? Hangisinden, hangi  tarzdan bahsedeyim, inanın ki bilemedim. Bakınız uzun bir süreden beri, yani çeşitli sosyal bozulmalar ve ekonomik olumsuzlukların yarattığı toplumsal dejenerasyonların en ağır biçimde yaşandığı günlerden geçiyoruz. Birbirine kızan çekip silahı vuruyor. Bilmem kaç yerinden bıçaklıyor. Kadın, erkek fark etmez, yan  bakanı dövüp hastanelik  edebiliyor. Haklı olduğun yerde, haksız duruma düşmek aynen buna denir. İtiraz et kolaysa. İşte sana kavga nedeni.

Haa sonu nasıl biter bilemem. Hastanede mi, hapishanede mi?                                           Mezarlık da olasılıklardan biri. Şimdi, karşımızda endişe verici bu gerçekler sıralanırken, belli sorumluluğa sahip unsurlar  üzerine düşen sosyal  çalışmaları yapıyorlar mı?  Hepsi bir yana ya “Medya”. Uzun yıllar içinde görev aldığım medyaya taktım bu ara. Medya, yazılısı veya görseliyle insanları sükûnete ve olumlu düşünmeye davet edebilecek süper güçte bir iletişim aracı değil mi?  Toplumun her kesiminin vazgeçilmez tutkusu olan görsel medya, insanlara olumlu yansıyan bir ayna görevi yapmaz mı?  Doğrunun ne olduğunu anlatmaz mı? Biliyorsunuz, insanları sakinleştirmek veya tedavi edebilmek için  terapiler, uyumlu yaşam  seansları falan yapılır. Bizim  insanımız madem ki  televizyon izlemeyi bu  kadar çok seviyor, hiç  avantaja çevirebilme  olasılığı yok mu? Evet, bu topluma, saçma sapan  dizilerden, filmlerden  başka öğretici, eğitici  programları da izleme  alışkanlığı yaratılamaz mıydı? Bakın hele bir  izleyin. Çocukların çizgi filmlerinde. Orada da şiddet, kavga. Normal sinema filmlerinin yüzde doksanı şiddet, kavga. Şimdi sakın bana “Aman Sevcan hanım elinde kumanda yok mu, izleme veya başka kanala geç,  görmezsin” demeyin. Bu en kolayı olur. Kavgalarla toplumu adeta hipnozla kavga kolik bir yapıya sokarak bağımlı hale getirmişler bir kere. Ne yazık ki kavga arıyor, kavgasız duramıyoruz.

Ekranlarda izlediğimiz tartışmalar, kavgalar ve şiddet, aynen normal hayatımızı etkileyerek,  hepimizde davranış bozuklukları yaratıyor. Ben bu gidişatın, hem ahlaki,  hem de aile yapılarımıza uygun olmadığını düşünüyorum. Dünyadaki büyük değişkenliklere gebe ve teknolojinin baskın etkisiyle kafası karışmış insanların yaşam mücadelesi verdiği ülkemizde sosyal yapının toplumsal eğitime büyük ihtiyacı var. O nedenle başta ülke yönetimine talip olanlar ve söz sahibi olan her kesim, davranış, hitap, yaklaşım ve insani davranışlarına çok dikkat etmelidir. Patlamaya hazır bomba, ancak önlerindeki örnek ve rol modelleriyle etkisiz hale gelebilir. Dediğim gibi. Ben sosyal yapıların her kesiminde yer almış, ayrıca anne, anneanne olmuş bir vatandaş olarak gözlemleyerek endişelendiğim gerçekleri nacizane yazmak ve sizlere sormak istedim. Bu hale gelmemizde SUÇLU KİM?

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Yazar Sevcan Tamer - Mesaj Gönder --- Okunma

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