Suçlu kim?

Sevgili dostlar, şöyle bir çevrenize bakın. Hatta kritik edin.

İnsanların ne derece hoşgörüsüz ve sinirli olduğunu tespit edeceksiniz.

Türkiye geneline girerek, istatistiki bilgileri önümüze serecek olursak, işin içinden asla çıkamayız.

O nedenle, bilhassa kendi çevremizdeki olumsuzluklardan söz etmek istiyorum. Çünkü bizler de Türkiye genelinde yaşanan gerginliklerin ve acımasızlıkların ayrılması mümkün olmayan bir parçasıyız. O zaman bu durumun suçlusu kim? Evet, ben artık sıkça karşılaştığım bu yapıdan çok sıkıldım. Çok da rahatsızım doğrusu. Gayet iyi bildiğinizi tahmin etmeme rağmen sizlere nacizane bir kaç örnek vereyim diyorum, diyorum da, acaba hangisinden?

Sabahın köründe sokağımızda yol kavgasına tutuşarak herkesi uyandıran izansızlardan mı, yolda bile bile omuz atan sonra da dönüp “Ne oldu, bir şey mi var canım” sözleriyle yüzüne küstahça bakanlardan mı, bomboş minibüse binmek için koşarak önüne geçip, ayağınızı çiğneyip itiştirenlerden mi, içtiği sigaranın izmaritini dikkatsizce fırlatıp, üzerinize gelmek üzere olduğunu gördüğündeyse adeta karşısındakini suçlayarak “Önüne baksana be” bakışı atan utanmazlardan mı, gözünü kırpmadan ve vahşice cinayet işleme eylemine hazır bekleyenlerden mi, aile içi kavgalarından mı, iş yeri içindeki çekememezlik sonucu oluşan kavgalardan mı, çözüm bulmak için yapılan herhangi bir toplantıda sadece öne çıkmak için ve buna ilaveten gıcıklık olsun diye çözümsüzlük üretenlerden mi, siyasilerin bizi alıştırdıkları kaba konuşmalar sonucu yarattıkları kötü enerjiden mi? Hangisinden, hangi tarzdan bahsedeyim, inanın ki bilemedim. Bakınız uzun bir süreden beri, yani çeşitli sosyal bozulmalar ve ekonomik olumsuzlukların yarattığı toplumsal dejenerasyonların en ağır biçimde yaşandığı günlerden geçiyoruz. Birbirine kızan çekip silahı vuruyor. Bilmem kaç yerinden bıçaklıyor. Kadın, erkek fark etmez, yan bakanı dövüp hastanelik edebiliyor. Haklı olduğun yerde, haksız duruma düşmek aynen buna denir. İtiraz et kolaysa. İşte sana kavga nedeni.

Haa sonu nasıl biter bilemem. Hastanede mi, hapishanede mi? Mezarlık da olasılıklardan biri. Şimdi, karşımızda endişe verici bu gerçekler sıralanırken, belli sorumluluğa sahip unsurlar üzerine düşen sosyal çalışmaları yapıyorlar mı? Hepsi bir yana ya “Medya”. Uzun yıllar içinde görev aldığım medyaya taktım bu ara. Medya, yazılısı veya görseliyle insanları sükûnete ve olumlu düşünmeye davet edebilecek süper güçte bir iletişim aracı değil mi? Toplumun her kesiminin vazgeçilmez tutkusu olan görsel medya, insanlara olumlu yansıyan bir ayna görevi yapmaz mı? Doğrunun ne olduğunu anlatmaz mı? Biliyorsunuz, insanları sakinleştirmek veya tedavi edebilmek için terapiler, uyumlu yaşam seansları falan yapılır. Bizim insanımız madem ki televizyon izlemeyi bu kadar çok seviyor, hiç avantaja çevirebilme olasılığı yok mu? Evet, bu topluma, saçma sapan dizilerden, filmlerden başka öğretici, eğitici programları da izleme alışkanlığı yaratılamaz mıydı? Bakın hele bir izleyin. Çocukların çizgi filmlerinde. Orada da şiddet, kavga. Normal sinema filmlerinin yüzde doksanı şiddet, kavga. Şimdi sakın bana “Aman Sevcan hanım elinde kumanda yok mu, izleme veya başka kanala geç, görmezsin” demeyin. Bu en kolayı olur. Kavgalarla toplumu adeta hipnozla kavga kolik bir yapıya sokarak bağımlı hale getirmişler bir kere. Ne yazık ki kavga arıyor, kavgasız duramıyoruz.

Ekranlarda izlediğimiz tartışmalar, kavgalar ve şiddet, aynen normal hayatımızı etkileyerek, hepimizde davranış bozuklukları yaratıyor. Ben bu gidişatın, hem ahlaki, hem de aile yapılarımıza uygun olmadığını düşünüyorum. Dünyadaki büyük değişkenliklere gebe ve teknolojinin baskın etkisiyle kafası karışmış insanların yaşam mücadelesi verdiği ülkemizde sosyal yapının toplumsal eğitime büyük ihtiyacı var. O nedenle başta ülke yönetimine talip olanlar ve söz sahibi olan her kesim, davranış, hitap, yaklaşım ve insani davranışlarına çok dikkat etmelidir. Patlamaya hazır bomba, ancak önlerindeki örnek ve rol modelleriyle etkisiz hale gelebilir. Dediğim gibi. Ben sosyal yapıların her kesiminde yer almış, ayrıca anne, anneanne olmuş bir vatandaş olarak gözlemleyerek endişelendiğim gerçekleri nacizane yazmak ve sizlere sormak istedim. Bu hale gelmemizde SUÇLU KİM?