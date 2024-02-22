Vukoviç yeterdi

Kocaelispor, sezon başında transfer politikasını doğru yönlendiremedi.

Çok gereksiz oyuncular aldık.

Asıl ihtiyacımız olan yerlere transfer yapamadık.

Sezon başında alamadığımız 6 ve 8 numara pozisyonuna ara transferde takviye yaptık.

6 numara için Pendikspor’un Hırvat oyuncusu Vukoviç’i transfer ettik.

8 numara takıma biraz geç katıldı, Gürcü Giorgi ile anlaştık.

Ara transfer döneminde ayrıca Azerbaycanlı Ramil ile yine Gürcü Davit’i de kadromuza kattık.

Ayrıca defansımıza da takviye yaptık, Kasımpaşa’dan sol bek Duhan Aksu ile Keçiörengücü’nden Haşim Arda geldi.

2-3’ü nokta diyebileceğimiz 6 oyuncu aldık…

Yeni transferlerle çıktığımız son iki maçta 5 puan kaybettik.

Üstelik biz bu takımları Boluspor ve Urfaspor’u ligin ilk yarısında mağlup etmiştik…

… … …

Yani transferlerin ilk etapta takıma katkısını pek fazla göremedik.

Bu oyuncuların takıma geç katılması bir dezavantajdı.

Bunu kabul ediyoruz.

Uyumdan çok yeni transferlerden beklentilerimiz mücadele etmeleriydi.

Bu konuda endişelerimiz var.

Zaten ligin ilk yarısında ki bizim takımın mücadele gücü yok gibiydi. Biz bunu geliştirmek için devre arasında transfer yaptık.

Vukoviç dışında diğer oyuncularımızın fizik güçleri ve tempoları vasatın altında kaldı.

Demek ki, çok fazla araştırılmadan yapılan transferler olmuş.

Oysa biz daha iyisini bekliyorduk…

… … …

Ara transferde doğru isimlerin alınması çok zor oluyor.

Bunu kabul ediyorum.

Eğer doğru isimleri bulamadıysak, transfer yapmak için oyuncu alınmasına da karşıyım.

En azından bizim ligin ilk yarısında oynayan bir takımımız vardı.

Bu takım Süper Lig hedefinde ligin ilk yarısını da ilk iki içinde tamamladı.

Demek ki, o zaman yeterli bir kadromuz var.

Bu oyuncuları ve oyununuzu geliştirip, başarıyı yakalamak varken, bu kadar gereksiz transfer yapıp, kulübü borçlandırmak ne kadar doğru?

… … …

Ara transferde takıma ilk katılan isim Vukoviç’ti.

Bu oyuncu ligin ilk iki haftasındaki zor maçlarda Manisa FK ve Eyüpspor karşısında form giydi.

Çok da başarılıydı.

Bu mevkiide ihtiyacımızı karşılayabileceğini gördük.

Teknik heyetin yapacağı iş, fizik gücü çok iyi bir 6 numara bulduktan sonra, oyunumuzu da biraz daha ikinci ve üçüncü bölgede oynayacak bir duruma gelmeliydik.

Bu konuda kadro istikrarını yakalayabilseydik, son iki maçtaki puan kayıplarını yaşamayabilirdik.

… … …

Vukoviç’li bir oyunda bizim 8 numara ısrarımızın da olmaması gerekiyordu.

Bu oyun anlayışında ısrarla Vukoviç’in önünde Amaral ve Candeias oynamalıydı.

Biz Vukoviç’i aldıktan sonra Tanque’nin de takımda kalması şartıyla, mevcut kadromuzla bundan daha iyisini yapabilirdik.

Tanque’yi de bırakmayıp, sadece Vukoviç transferi ile zirve yarışındaki yürüyüşümüz daha kolay olabilirdi…

Transferde yapılacaksa da, Türkiye’de bilinen oyuncular alınmalıydı.

Bu konuda çok gereksiz maceraya girdik…