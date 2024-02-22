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Makale Yazısı-

Kadromuz Süper Lig’e çıkmak için yeterli mi?
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Sosyal medyaya, gazetelilerin internet sitelerindeki yorumlara baktığımda çoğunluk kadronun yetersizliğinden, eksikliğinden söz ediyor. Bu kadronun Süper Lig’e çıkacak kapasitesi yok diyor. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Tam tersine son transferlerle birlikte ben bu kadronun Süper Lig yapabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum.

SORUN FİZİKSEL DEĞİL, ZİHİNSEL

Ki, yeni teknik direktörümüz Mustafa Gürsel de ilk demecinde bunu söylemiş. Bize rakip oldu, birçok maçımızı da izlemiştir. Ligdeki takımların gücünü biliyor.  Bunun için de böylesi iddialı bir öngörüde bulunuyor. Tek sıkıntımız son gelen transferlerin adaptasyonu, maç eksiklikleri. Son bir iki maç fizik olarak bir düşük gözleniyor gibi olsa da ben asıl sorunun mental, yani zihinsel olduğu düşüncesindeyim. Bu gibi durumlarla kan değişimi her zaman iyi gelmiştir. Ki, Mustafa Gürsel’in takımla çıktığı ilk idmana gidenler futbolcularda büyük değişim görmüş, sanki zincirlerinden kurtulmuş gibiymişler.

OYUN SİSTEMİNE UYGUN KADRO

Hani hiç inanmak istemiyorum ama sanki Ertuğrul Sağlam ile aralarında iletişim sorunu varmış, futbolcular gidince rahatlamış gibiymiş hepsi. Gerçi her teknik adam değişiminde futbolcu gözüne girmek için biraz sıkar ama bizim antrenmandaki görüntü bunun özesindeymiş. Gidenler söylüyor, yazıyor. Aslına bakarsanız yeni hocamızın 4-1-4-1 oyun sistemi de bizim futbolcu yapısına uygun. Savunma kurgumuz belli. Önlerinde sağlam bir ön liberomuz Vukovic var. Sağ kanatta Candeias veya Barış, sol kanatta Beridze veya Ramil, orta önde Amaral, Cihat Yusuf ve Giorgi üçlüsünden ikisi, ileride Davit, olmadı Kouaku. Al sana kadro.

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI

Yapılan kan değişimi ve mental dokunuşla birlikte Kocaelispor’da Keçiörengücü maçıyla birlikte olumlu yönde bir değişim bekliyorum. Üçüncülüğü bile zor görenler, 4 ile 7’inciliğe razıyız diyenler fazlaca ama ben doğrudan Süper Lig’e çıkacağımıza, en azından ikincilik yarışını sonuna kadar zorlayacağımıza inanıyorum. En kötü senaryoda Play-Off oynasak bile oradan süper Lig’e yükselme şansımızın da yüksek olduğu düşüncesindeyim. Sözün kısası, doğrudan veya dolayı,  direkt veya endirekt bu takım sezon sonunda Süper Lig’e çıkacak.

 

Kadromuz Süper Lig’e çıkmak için yeterli mi?

 

Teknik heyette bir İzmitli olmalı

 

 

Kaçıncı kez yazıyorum sayısını hatırlamıyorum ama hepsini toplasam her halde 70-80 sayfalık kitap olurdu. Kocaelispor’a dışardan bir teknik adam geliyorsa, ekibin içinde mutlaka buradan biri olmalı diye yıllardır haykırıyorum ama dinletemiyorum. Dışardan her teknik adam gelmeden önce yazdım, hatırlattım. Hep aynı yanıtla karşılaştım: “Gelen teknik direktör istemiyor” Sorarsan istemez, adamla anlaşmadan önce kulübümüzün böyle bir tahaffuzu var dersin, olur biter. Teknik adam bunu kabul eder, etmek de zorundadır. Zaten bu onun de işine yarar.

HAMZA MUTLU İSMİ ÖNE ÇIKTI

 Şehri, takımı, camiayı tanıyan biri olacak o kişi, dolayısıyla teknik direktöre yardımı dokunacak. Sosyal medyada en fazla Hamza Mutlu’nun ismi zikredildi. Bence de ilk düşünülmesi gereken teknik adam. Mustafa Gürsel’in eli ayağı olur teknik ekipte. İlla Hamza Mutlu olsun demiyoruz elbette, bu kentte çok değerli antrenörler var, uygun biri bulunur. Burada önemli olan o kişinin kim olduğundan ziyade teknik ekipte İzmitli bir ismin yer alması. Mustafa Gürsel’in ekibinde 3 yardımcı antrenör gözüküyor, sayısı 4’e çıkartırsın olur biter. Kulübe maliyetinin lafı bile edilmez.

 

Kadromuz Süper Lig’e çıkmak için yeterli mi?

 

Güneşspor pişmandır!

 

Güneşspor benim de uzun süre yöneticilik yaptığım, her türlü desteği sağladığım kentin seçkin kulüplerinden biridir. Alt yapıya önem verir, gençlere, geleceğE yatırım yapar. Müzesinde sayısız yaş kategorisi şampiyonluk kupası, Kocaelispor’a ve Türk futboluna armağan ettiği yetenekler vardır.  Bu sezonki hakeme fiili saldırı olayına kadar da centilmenliğiyle hep örnek olmuştur.

HAKSIZLIK YAPILDI

Bu sezonun sonlarına doğru Bağdatspor ile oynadıkları maçta takımın kaptanı kararını beğenmediği hakeme kafa atarak maçın yarım kalmasına neden olmuş, tertip kurulu hükmen yenilgiyle birlikte 3 puan silme yaptırımı uygulamıştı. Gerçi bireysel bir olaydı, talimatlar sadece hükmen mağlubiyet yaptırımı diyordu ama bildiğim kadarıyla itiraz falan da etmediler. Orada bir haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim.

ÖYLE BİR DURUŞ YAKIŞIRDI

Olayın hemen ertesinde köşemde yaşadığım üzüntüyü, daha doğrusu halay kırıklığının altını çizmiş, yönetime, “Kendi cezanızı verin, takımı ligden çekin” çağrısı yapmıştım. Böyle kötü bir olay sonrasında Güneşspor’a böyle bir duruş yakışırdı. Ki, tüm spor kamuoyundan büyük takdir görür, Fair-Play ödülüne bile layık görülebilirlerdi. Ne yazık ki, çağrıma kulak asmadılar. Lige devam ettiler ama tüm çabalara rağmen küme düşmekten kurtulamadılar.

ONURLU MÜCADELE ETTİLER AMA

 İnanıyorum ki, lig bittiğinde, takım alt lige indiğinde, “Keşke hakeme yapılan saldırı olayından sonra çekilseydik” diye pişmanlık yaşamışlardır. Kuşkusuz sonuna kadar onurlarıyla mücadele ederek küme düştüler ama örnek bir duruş sergileyerek tüm spor kamuoyunun alkışını alma fırsatını da kaçırdılar.

 

Kadromuz Süper Lig’e çıkmak için yeterli mi?

4 takım bir Ateşspor etmedi!

 

Kartepe ilçe bu sezon en üst yerel lig, yani Süper Lig’de 4 takımla temsil edildi. Her yıl genelde Play-Off’a takım çıkartan ilçe bu sezon ise bunu başaramadı. Arslanbey GB ile Suadiyespor biraz zorlasa da sonunu getiremedi, Arslanbey Organize Sanayi ile Eşmespor ancak orta sıralarda yer bulabildi.

PLAY-OFF’TA KARTEPELİ YOK

Önümüzdeki hafta kentin en iyi 6 takımı Play-Off mücadelesine başlayacak ve ne yazık ki o takımlar arasında tek bir Kartepe temsilcisi olmayacak. Zengin kaynağa ve olanağa sahip olan, hemen her takımın sahasının, tesisinin bulunduğu, ilçe belediyesi tarafından ciddi destek alan Kartepe’ye bu tablo hiç yakışmadı. Kartepe ilçe futbolu için başarısız bir sezon diyebiliriz.

ATEŞSPOR’UN YOKLUĞU

Geçen sezon Köseköy Ateşspor mütevazı imkan ve kadrosuna rağmen Play-Off yapmış, ilçeyi en iyiler kategorisinde temsil etmişti. Tesislerinin yapımından dolayı lige girmeyen Ateşspor’un eksikliğini Kartepe yaşamış oldu. Bu sezon 4 takım, bir Ateşspor edemedi.  Umuyorum, diliyorum gereken dersler çıkartılır, yeni sezonda Kartepe ilçe en iyi şekilde temsil edilir.

Kadromuz Süper Lig’e çıkmak için yeterli mi?

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sadık - Hamza adamdır. Futbolu da iyi bilir antrenörlüğüde zaten ortada. Ama benim tahminim hamza bu ortamda çalışmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 00:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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