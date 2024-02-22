Fuat Çapa…

Türk futbolunda adından fazlasıyla söz ettiren bir teknik adam.

4 yaşındayken ailesiyle birlikte Belçika’ya gidiyor.

Orada 3.ligde bir takımda çalışıp şampiyon oldu.

Sonra 2.ligde bazı kulüplerde görev aldı.

O dönem henüz 33 yaşındaydı.

2007-2008 futbol sezonunda Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başında görev alan Çapa, takımına Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nı kazandırdı.

Avrupa'nın birinci ve ikinci liglerinde görev alan diplomalı tek Türk teknik direktör olma özelliğini taşıyan Çapa, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun düzenlediği törende futbolda en yüksek diploma olan UEFA Prolisans Diploması'nı aldı.

Beş dil bilen ve Hollanda'nın kondisyon okulundan diplomalı olan Çapa, 2003-2004 yıllarında PSV takımında Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'ten de eğitim almıştır.

Fuat Hoca’nın teknik adamlık kariyerinde başarılı, başarısız sezonları oldu.

Ama Avrupa kültürü onu hep öne çıkardı.

Mustafa Gürsel…

Profesyonel futbol hayatı 20 yaşında 1994-1995 sezonunda Pendikspor’da başladı.

İki sezon 3.ligde forma giydi.

Kaderin cilvesi ya profesyonel futbol hayatındaki ilk golünü Kocaeli’nin son ilçesi olan Karamürsel’in 28 kilometre uzağında Yalova Stadı’nda attı.

Pendikspor Mustafa Gürsel’in forma giydiği 2.sezonda şampiyonluğu 1 puanla kaybetti.

3.ligdeki son golünü Gölcük Stadı’nda Gölcükspor’a atan Mustafa Gürsel biten sezonun ardından Süper Lig’e Antalyaspor’a transfer oldu.

1996-1997 sezonundan 2001-2002 sezonuna kadar Antalyaspor’un önemli isimlerinden ve vazgeçilmezlerinden oldu.

Antalyaspor’da oynadığı 3 sezonda takım arkadaşı olan, kariyerinde Kocaelispor’da 60 maçta forma giyen Uğur Yasan’a sordum Mustafa Hoca’yı.

Uğur abi önce, “Çok sevindim gelmesine” dedi. Sonra ekledi, “Çok yetenekliydi, harika bir insandı Mustafa Gürsel” dedi.

Sonraki sezonlarda Süper Lig’de 2.5 sezon Gençlerbirliği ve yarım sezon Bursaspor kariyeri de oldu.

1.Lig’deki Antalyaspor’a dönerek vefa örneği de gösteren Mustafa Gürsel’in adının Antalyaspor ile özdeşleştiğini söylemek mümkün.

Nitekim kariyerinde Süper Lig’de oynadığı 256 maçın 208sini Kocaelispor’un kardeşi Antalyaspor’da oynadı.

1.ligde formasını giydiği o sezonda bir tanıdık isim daha takım arkadaşıydı.

Kocaelispor’un efsanesi Taner Gülleri ile o sezon birlikte oynayan ve kaptanlığı yapan Mustafa Gürsel sonraki sezonun yarısında da efsane golcüyle takım arkadaşıydı.

Belediye Derincespor ile anlaşmasına çok sevindiğim değerli hocam Taner Gülleri de onun için, “Futbolun içinden gelen birisi. Çok iyi bir insandır. Başarılı olmasını çok isterim” dedi.

Kariyerini 2.ligde Pendikspor’da 2008-2009 sezonunda bitirdi.

Buradaki takım arkadaşı ise kentin yakından tanıdığı şimdilerde U-17 yaş grubumuzun teknik direktörü olan Murat Tiraki ile takım arkadaşı oldu.

O da Mustafa Hoca için, “Müthiş bir kişilik, çok iyi bir insan” yorumunu yaptı.

Antrenörlük kariyeri de futbol hayatında derin bir yeri olan Antalyaspor’da başladı Mustafa Gürsel’in.

2009-2010 sezonunda 6 Mart 2010’da Mehmet Özdilek’in çalıştırdığı Akdeniz ekibinde yardımcı antrenör görevine geldi.

Sonrasında Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, tekrar Antalyaspor, Will 1900, Boluspor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Ankaragücü takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Bunların neredeyse tamamında sizlere yazımın girişinde tanıttığım Fuat Çapa’nın yanındaydı.

Neredeyse tamamında Süper Lig’de çalıştı.

2021-2022 futbol sezonu onun Teknik Direktör olduğu ilk sezon oldu.

İlk sezonunda Süper Lig için son 90 dakikayı kaybetti.

Harika bir kariyer başlangıcı olmuş oldu.

Bu sezon ise Ümraniyespor’da görev yaptı.

Kısa süren Ümraniyespor macerasında kötü gidişe son vermiş bir anda üst sıralara tırmanmaya başlamıştı.

Musa Nizam, Yusuf Emre Gültekin, Emrah Başsan, Atabey Çiçek, Beykan Şimşek gibi yolu Kocaelispor’dan geçen bu şehrin tanıdığı isimlerle hem teknik direktör hem de yardımcı antrenörken yolları kesişmiş Mustafa Gürsel’in.

Kaptanımız Gökhan Değirmenci ile hem yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Kayseri Erciyesspor’da hem de Bandırmaspor’da yolları kesişmiş.

Kalecilerimizden Mehmet Enes Sarı’da yardımcı antrenör olarak son göre yaptığı 2020-2021 sezonunda Kasımpaşa’nın kalecilerindenmiş.

Burada isim isim hangi futbolcunun ne dediğimi yazmayacağım ama, “İyi insandır. İletişimi güçlüdür, samimi ve candandır. Olduğu yerde huzur olur” yorumlarının yapıldığını söyleyebilirim.

Hem futbolculuk kariyerinde hem de antrenörlük macerasında yolu kesişenlerin kendi hakkında söylediği bu güzel cümleler camiayı kendisine biraz daha ısındıracaktır.

Mustafa Hoca’ya da moral verecektir.

Yakında zaten ziyaretçileri de gelmeye başlar.

Yine hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde Süper Lig’in çok içinde olmuş, bu camianın içinde var olduğundan beri son iki sezonu hariç Süper Lig’in havasının dışında çok az kalmış, teknik adamlık kariyerinde kapısından kesişmiş Mustafa Gürsel ile Anadolu Beyi Kocaelispor’un ortak hedefi aynı görünüyor.

İkisi de futboldaki ana vatanları Süper Lig’e bir an önce dönmek istiyor.

Hoş geldin Hocam, yolun açık olsun.

Yolumuzun sonu şampiyonluk olsun.