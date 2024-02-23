Derince’de yeni dönüşüm...

Derince ilçesinin, 1990’lı yıllarda İzmit’in arka mahallesi, göç alan, çarpık yapılaşan, sahipsiz bir semt olduğunu birçok kere bu sütunda yazmıştım.



Derince, 1994 yılında belde belediyesi statüsüne kavuştuktan sonra kuralların işlediği bir yer haline gelmişti. Çarpık yapılaşma durmuş, konutlaşma alınan imar izinleri çerçevesinde yapılmaya başlanmıştı...



1999 yılında ise Derince’ ye ilçe statüsü verildi...



İlçe statüsü verilmesiyle birlikte Derince ilçesinde şehirleşme planları hızla arttı...



Ancak geçmişten gelen çarpık yapılaşmanın yarattığı hukuksal sorunlar yeni planlamayı da geciktiriyordu...



Yerel yönetimin attığı adımlar, ortaya konulan çabalar sonrası Derince, 2000’li yıllardan bu yana yavaş yavaş gelişmeye, yeni yapılaşmaların planlı olarak hızla artmaya başladığı bir şehir haline dönüşmeye başladı...



ALİ HAYDAR BULUT’LA BAŞLADI...



Derince ilçesinde yaşayan ve ilçedeki gelişmeleri yakından takip eden biri olarak Derince, 2004 yılında AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ali Haydar Bulut döneminde gelişim adımları atılmaya başlandı...



İlk döneminde projelendirdiği ve büyükşehir belediyesi tarafından yapılan Derince battı-çıktı projesine hayat verdi.



Ardından 60 Evler sahilinde yapılan bugünkü ‘Harikalar Sahili” projesini yaptı.



İlçenin dönüşümü için büyükşehir belediyesi ve yap-işlet- devret modelliyle özel teşebbüse yaptırdığı projelere hayat veren Bulut, 2014-2019 döneminde başkan seçildiği ikinci döneminde çok daha önemli eserler ilçeye kazandırdı.



Bunlar; Yelken Kafe, Hoca Ahmet Yesevi Camii, Derince Yenikent Mahallesindeki Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi, 1071 Kültür Merkezi, Yenikent Arapçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi ve daha birçok eser vardı...



Yarım kalan bazı projeler de Zeki Aygün döneminde tamamlandı ve hizmete açıldı...



Ali Haydar Bulut, ikinci döneminde başlattığı en önemli projelerden biri de Derince Deniz Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri idi...



İki mahallenin dönüşümü için çok çaba harcadı. Çok uğraştı.

O dönem kendisiyle yaptığım bir söyleşi sırasında görselleri bana göstermiş ve görseller üzerinden Derince’ nin yeni yüzünü anlatmıştı.



Dönüşüm için mahalle sakinleriyle görüşmeler başlattı. Bir hayli ilerleme sağlamıştı ancak ikinci döneminde zaman yetmedi.



Başkan Aygün, yarım kalan işi üstlendi ve Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini olgunlaştırdı. İhale aşamasına getirdi. 15 Mart 2024’te, yani yerel seçime sadece iki hafta kala ihalesi yapılacak. Mahallede yapılan ankette ise Dumlupınar Mahalle sakinleri dönüşüm istemedi ve projeden çıkartıldı.



DENİZ MAHALLESİ YENİ BAŞKAN DÖNEMİNDE TAMAMLANACAK

Ali Haydar Bulut döneminde yarım kalan bazı projeleri tamamlayan Zeki Aygün, yarım kalan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için çok gayret sarf etti. Projeyi başlatamadı fakat mevcut binaları yıktı.





Alanı, yeni bina yapacak konuma hazır hale getirdi. Aygün yeniden aday gösterilmemesine rağmen Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgilendi ve geçtiğimiz ay Ankara’ya giderek TOKİ Başkanlığı’nda projenin ihalesi için gün aldı...



15 MART’TA İHALE YAPILACAK...



Evet, Derince Limanı ile D-100 Karayolu kesiştiği bölgede bulunan Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihalesi, yerel seçimden iki hafta önce 15 Mart’ta Ankara TOKİ Başkanlığında yapılacak.



Deniz Mahallesi hak sahipleri için yapılacak 239 konut ve 39 işyerinin ihalesi, ihaleden sonraki yasal sürecin tamamlanması seçimden sonraya kadar uzar.





YENİ BAŞKANI BEKLEYEN DÖNÜŞÜM...



Derince için önemli bir proje olan Deniz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm konut inşaatları, yeni dönemde belediye başkanı seçilecek olan Sertif Gökçe veya İbrahim Şirin döneminde devam edecek ve 550 gün yaklaşık iki yıla yakın bir sürede tamamlanacak.



Yukarıda da yazdım...

Derince İzmit’in arka bahçesinden kurtulup belediye statüsüne kavuştuktan sonra hızla yapılaşıyor ve dönüşüyor...



Derince, Derince Yenikent Mahallesi’nde yapılan 450 konutun bulunduğu Arapçeşme Kentsel Dönüşüm Projesinde hayat başladı.



Sanayi tesislerinin etrafında bulunan Körfez Barbaros Mahallesi boşaltıldı. Yeni Barbaros Mahallesi Konutları, Derince Yenikent Mahallesi’nin üst kesiminde yapılıyor. Konut inşaatları hızla yükseliyor. Yaşam önümüzdeki aylarda başlayacak...

Ayrıca Yenikent Mahallesi’nin üst kesiminde özel teşebbüsün de yaptığı çok sayıda konut bulunuyor. Bu konutları da dönüşüm projeleri içerisinde kabul etmek gerek...



Derince, Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile devlet eliyle yapılan üçüncü dönüşüm konut projesine ev sahipliği yapıyor...

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Derince, dönüşümün merkezi oldu...



Derince, 31 Mart yerel seçimden sonra yeni seçilecek başkan döneminde bakalım hangi dönüşüm projeleri başlayacak, neler yaşanacak...

Hep birlikte göreceğiz...

