Korkmadan hakikati konuşan genel müdür

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı yakından takip ediyorum.

Yeniliklerden korkmayan, sorunları halı altına süpürmeyen cesur ve kararlı bir bürokrat…

Medyanın büyük değişimden geçtiği bir süreci daha iyi yönetecek bir isim bulunamazdı.

Genel müdür Cavit Erkılınç ne diyecekse açıktan söylüyor.

Erkılınç, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 27. Başkanlar Kurulu Toplantısına katılmış. Bir de konuşma yapmış. “Korkmadan hakikati konuşacağız” demiş.

Dikkatle okudum, çünkü yine birçok ipucu var…

CAVİT ERKILINÇ’IN SÖYLEDİKLERİ

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç diyor ki:

Bir- “Kimilerinin iddia ettiği gibi ilan gelirlerinde yaşanan azalmanın internet haber siteleri yüzünden değil ilan kaçırma, resmi ilan zorunluluğuna ilişkin mevzuat maddelerinin arkasından dolanma ve ilan metinlerinde küçülmeye gidilmesinden kaynaklanıyor. Bunlarla ilgili mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz.”

İki- “Kamu kurumları ‘basmayan, satmayan ve okunmayan bir mecraya bu kadar yüksek bedellerle niye ilan verelim?’ diyerek serzenişte bulunuyor.”

Üç- “Bizi sonuca götürecek çözüm; basılan, okunan ve gündem belirleyen basılı gazetelerimizin bu alanda devam etmeleri, diğerlerinin ise her anlamda yeniden güç kazanmak ve nitelikli gazetecilik yapmak üzere internet mecrasını tercih etmelerinde görünüyor.”

Dört- Pandemi döneminde yapılamayan ve deprem felaketi nedeniyle askıya alınan veya esnetilen denetimlere bu yaz başlayacağız. Bunu yapabilelim ki en azından ayakta kalanlar hak ettikleri geliri elde edebilsinler. Bir yerde yanlış varsa o yanlışa ortak olmamızı bizlerden beklemeyin.”

Çok net ve cesurca sözler…

Gerçekten de gazeteler ve haber siteleri kendileriyle yüzleşmeli ve yeni döneme ayak uydurmalı…

HER GÜN REKOR KIRIYORUZ

Bunu yazdım çünkü biz kendimizle yüzleşip gereğini yapan bir gazeteyiz.

Özgür Kocaeli son 5 yılında ciddi bir dönüşümü kovalıyor.

Bakın birkaç örnek vereyim, 18 Şubat Pazar gününü örnek vermek istiyorum. Pazar günü 116 haber girmişiz. 188 bin 576 farklı kişi o gün 244 bin 143 kez Özgür Kocaeli’de oturum açmış ve 430 bin 253 kez haber okumuş. 2 dakikadan fazla sitede kalmış.

Gelelim pazartesi gününe… 165 bini aşkın kişi 208 bin kez oturum açmış ve 445 binden fazla haber okumuş. Salı günü de rakamlar iyi. 136 bini aşkın kişi 173 binden fazla sayıda giriş yaptı. 416 bin haber okudu.

Giren kişi sayısı…

Oturum (Giriş sayısı) sayısı

Haber okuma sayısı ve süresi…

Her biri ayrı rekor…

Her gün rekorlar kırıyoruz.

Haber sayısı da bizden yasal olarak istenenin üzerinde…

Aylık haber tıklanma sayılarında hiç SEO çalışması yapmadan 10 milyonun kapısına dayandık.

Oturum sayısı 4 milyon 300 binin üzerinde giriş yapan kişi sayısı 1 milyon 750 bini aştı…

Üstelik yalan ve asparagas haber hiç yok.

Abartma, başlıkla kandırma gibi gayretimiz yok.

Bunlarla ilgili açılmış hiç davamız yok.

Elbette kolay değil. Dediğim gibi uzun yıllardır sürdüğümüz mücadelenin meyvelerini alıyoruz.

ÇOK GÜÇLÜ BİR EKİBİMİZ VAR

Tabi güçlü ve çalışkan bir ekibimiz var. Cemalettin Öztürk’ün yazı işleri müdürlüğünde Mesut Çatak’ın koordinatörlüğünde çok iyi bir ekibimiz var. Her bir kardeşimi tebrik ediyorum alınlarından öpüyorum.

Örneğin 18 Şubat Pazar günü hem Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesi vardı, hem de Kocaelispor’da teknik adam değişikliği yaşanıyordu. Her ikisini de en detaylı biçimde verdik. Sosyal medya ve sitemizde görüntülü haber ve sunumlar, farklı, hızlı ve doğrulanmış haberler vardı.

Kocaelililer bize güveniyor. Biz de o güvene layık olmaya çalışıyoruz.

EN İYİ MEDYA ZEMİNİ

Uzatmayalım, Özgür Kocaeli tam da BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç yaptığı gibi karşılaştığı sorunları halı altına süpürmüyor. Hem okuyucusuna hem de resmi ilan ve reklam müşterisine en iyi medya zeminini sunuyor.

Böyle olmaya da devam edecek.