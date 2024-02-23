Kocaeli Sağlık Turizmi Deneyim Paylaşımı Toplantısı

Sağlık turizminde ülkemizin başarısı malum. Bu başarıyı büyük oranda İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir sağlıyor.

Diğer sağlık turizmi potansiyeli olan iller bu potansiyeli geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde devlet ve özel hastanelerde sağlık alt yapısının iyi, sağlık kuruluşlarının fiziksel durumların uygun, sağlık sektöründeki insan kaynağımızın ne kadar bilgili, çalışkan ve özverili olduğunu düşünürsek ülkemizde sağlık turizmi gelirlerinin az olduğunu söylemek mümkün.

KOSAD

Kocaeli’ de 2011 yılında birlikte Kocaeli Sağlık Turizmi Derneğini(KOSAD) kurduğumuz ve halen faaliyette olan kurucu kurumsal üyelerimiz Akademi Hastanesi, Çağın Göz Hastanesi, Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Emex Otel, Ramada Otel, Green Park Otel gibi değerli kuruluşlarımızla halen çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu süreçte sağlık alanında faaliyetine devam etmeme kararı alan kurucu kuruluşlarımızı da vefa ile anıyoruz.

KOTO VE KOSAD İŞBİRLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde KOSAD ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ortak bir çalışma yaptık. KOSAD ve KOTO’ nun tek tek kendi başlarına yapabilecekleri bir çalışmayı işbirliği içinde yapmayı tercih ettik. Kocaeli’ ye değer katan bu işbirliği ve ev sahiplikleri için KOTO başkanı Necmi Bulut ve KOTO Meclis başkanı Hüseyin Gezer’e ve Ekibine teşekkür ediyorum. Bu işbirliklerimizin sürmesi şehrimize katkı sunacak.

Kocaeli İl kültür ve Turizm müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal yaşam Alanları Şube Müdürlüğü, Ormanya Müdürlüğü de destek verdi.

Kocaeli bölgesinde bulunan oteller ve sağlık turizmi belgesi olan, almayı düşünen sağlık kuruluşları TÜRSAB acenteleri ile Sakarya, Yalova, İl Kültür ve Turizm müdürleri de yani Doğu Marmara paydaşları da katıldılar. Konuşmacılarımıza, katılımcılara, emeği geçenlere yönetim kurulu üyelerimiz adına KOSAD başkanı olarak teşekkür ederim.

KONUŞMACILAR

“Kocaeli Sağlık Turizmi Deneyim Paylaşım Toplantısı” nda konuşmacılarımız; Karacı Turizm Yön. Kur. Baş. Aziz Ciga, UNICO Sigorta Bölgeler Satış Direktörü Barış Tabakoğlu, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkan Yardımcısı, Cirtusmed Yönetici Ortağı Opr. Dr. Genco Çetinkanat, THTC Medikal Direktör ve İcra Kurulu Bşk. Yard. Heal Me Tour Sağlık Turizmi Acentası Kurucu Genel Md. Dr. Ferhat Kayan, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Uluslararası Hizmetler Medikal Müdürü Dr. Handan İşman Beşe, Fides Travel Yön. Kur. Baş. İbrahim Dolapçıoğlu, Romatem Hastaneleri Yön. Kur. Baş, THTC İcra Kurulu Başkanı, Dr. Köksal Holoğlu’ydu. Toplantıyı KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ile birlikte yönettik. Değerli konuşmacılarımıza zaman, fikir ve enerjilerini Kocaeli’ ye ayırdıkları ve engin tecrübenizi bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederim. Şehrimize ve ülkemize değer kattılar.

Bölgemiz ve Kocaeli sağlık turizmi için verimli bir toplantı oldu. Bu toplantının olumlu çarpan etkileri ve bilgi paylaşımı sonraki çalışmalara ışık tutacak.

Bölgemiz sağlık turizmi paydaşları işbirlikleri, bilgi paylaşımı, ortaklık kültürü ile hızla sağlık turizminde daha verimli bir döneme gireceğimizi düşünüyorum.

NELER KONUŞULDU?

Toplantıda sağlık turizmi sigortasından vizeye, acente çalışma şeklinden hasta getirilmesine, yurt dışı bağlantılara, hasta memnuniyetinden sağlık turizmi süreç yönetimine kadar pek çok konu konuşuldu.

Alanında uzman değerli konuşmacılarımız konularına hakim ve deneyimli kişiler olarak aydınlatıcı bilgiler verip deneyimlerini cömertçe paylaştılar. Kısaca özetlemek gerekirse; bölgemiz ve ülkemiz için sağlık turizminde daha verimli ve işbirliği içinde olmak gerekiyor. Biz KOSAD olarak daima iş birliklerine açığız. Ülkemizin ve bölgemizin faydasına olacak her işte paydaşlığa varız.

Sağlık turizmi çalışmalarının gönüllü bir neferi olarak bundan sonraki çalışmaları planlıyor ve paydaşlarımızı KOSAD’a üye olmaya davet ediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Bir arada olmak ve ortak akılla düşünmek her zaman iyidir. Toplantıyla ilgili daha detaylı bir yazıyı başka bir yayındaki köşe yazımda bu hafta yazacağım.

Sözün özü; “Kocaeli Sağlık Turizmi Deneyim Paylaşım Toplantısı” birçok yönden paydaşlara iyi geldi. Verimli geçti. Devamı için çalışacağız. Konuşmacı ve katılımcılarımıza, bütün paydaşlarımıza, KOTO yönetimi ve ekibine pozitif iş birliklerinden dolayı Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği adına teşekkür ederim.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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