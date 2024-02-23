Efsane takım sahipsizlikten düştü

Amatör Süper Lig’de küme düşmesine en çok üzüldüğüm takımlardan biri Hereke Yıldızspor oldu. Takımın tüm yükünü çeken sevgili Bülent Ecevit Kara ve ekibi tüm zorluklara rağmen sonuna kadar mücadele ettiler ama olmadı. Kentin en eski, köklü kulübüdür Hereke Yıldız. 90’lı yılları hatırlayıp yerel ligde fırtınalar estirdiler. 3.Lig terfi maçlarına birçok kez katılım sağladılar.

BÜLENT ECEVİT KARA’NIN ÇABASI

Bir dönem BAL’da kenti en uzun süre temsil eden takım konumundaydılar. Bir dönem sahipsiz bırakıldılar, bir sezon lige katılım bile sağlamadılar. Güya o sezon takıma ayrılacak bütçe tesis için kullanılacaktı. Ortada tesis de yok. Bu sezon var olma mücadelesi verdikleri Süper Lig’de tutunamadılar. Bülent Ecevit Kara ile futbolcular ellerinden gelenin fazlasını yaptılar ama hiçbir destek almayınca kaçınılmaz sonu yaşadılar.

CAMİAYA GEÇMİŞ OLSUN

Sevgili Bülent Ecevit Kara, iki yıldır futbolcularının büyük fedakarlık yaptıklarını, hiç para almadıklarını belirterek, “Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Futbolcularımla gurur duyuyor, hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Hereke Yıldızspor’da yaşanan durumu, sahipsizliği özetliyor bu sözler. Geçmiş olsun diliyorum camiaya.

SABRİ YILDIZ’IN EMEĞİ BÜYÜK

Tabi, Hereke Yıldız’a üzülürken son maçta aldığı galibiyetle kümede kalan Bekirderespor’a olan sevincimden de söz etmem gerekiyor. Başkan Sabri Yıldız’ın büyük emeği var. Sezon boyunca sıkıntı yaşasalar da, işin sonunda sevinen taraf oldular. Ligde kalabilme adına verdikleri mücadele takdire şayan. Sabri Yıldız’ın şahsında tüm emeği olanları kutlamak isterim.

Serdar Ayakkabı’dan Kocaelispor taraftarına jest

İzmit’in en eski ayakkabı mağazalarından biri olan Serdar Ayakkabı’nın sahibi Sinan Serdar geçmişte Kocaelispor genç takımında oynamış, genç milli takımlarına davet edilmiş, aynı zamanda bir dönem amatör kümede fırtınalar estirmiş bir isim. Döneminin en yetenekli golcüleri arasındaydı, oynadığı takımlarla sayısız şampiyonluk yaşadı, gol krallıkları elde etti. Benim de birçok maçını canlı izlediğim ve etkilendiğim futbolculardandır.

KOCAELİSPORLULARIN BULUŞMA NOKTASI

Sinan Serdar aynı zamanda çok iyi bir Kocaelispor taraftarıdır, uzun yıllar takımın peşinden gitmiştir. Genç nesil pek bilmez ama abisi Selim Serdar da geçmişte birçok dönem Kocaelispor yönetimlerinde görev almıştır. Eski Gazi Lisesi’nin yanında, eski İzmit Lisesi’nin karşısındaki mağaza uzun yıllar Kocaelispor’un uğrak yeri olmuştur. Dönemin yöneticileri, futbolcuları, taraftarlar orada buluşur Yeşil-Siyahlı takımın durumunu konuşurdu. Arada bir basın mensupları olarak bizler de katılım sağlardık o tatlı sohbetlere, çok keyifli saatler geçirirdik.

YENİ BİR PROJEYLE BİRLİKTEYİZ YİNE

Yine yakın tarih hatırlanacaktır, 90’lı, 2000’lerde Serdar Ayakkabı ile Özgür Kocaeli Gazetesi güzel bir projeye hayat vermiştir. Serdar Ayakkabı amatör kümede haftanın futbolcusuna ayakkabı hediye ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yıl devam etmişti bu proje. Uzun bir ayrılığın ardından yılbaşı itibariyle Serdar Ayakkabı ile yeni bir projeyi başlattık. Kocaeli TV’de Top Ağlarda programına yorum gönderenler arasında yaptığımız çekilişle her hafta bir Kocaelispor taraftarı Serdar Kundura’dan 2 bin TL değerinde ayakkabı kazanıyor.

HER HAFTA BİR TARAFTARA AYAKKABI

Her ay bir ayakkabıyı Serdar Ayakkabı’nın sahibi Sinan Serdar hediye ediyor, diğer haftalarda Petkimspor eski başkanı Sadettin Duran, Refleks Akademi’nin sahibi Bilal Yalçıner ile Kocaeligücüspor’un Başkanı Hamdi Yılmaz sponsor oluyor. Bu güzel projeyi başlatan, ilk adımı atan Sinan Serdar’a ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçta Kocaelispor taraftarına yapılan bir güzel jest var ortada. Haftada bir akşam Kocaelispor’un konuşulduğu programı ilgiyle takip eden taraftarlar Serdar Ayakkabı gibi önemli bir markadan ayakkabı kazanma şansını yakalıyorlar. Her hafta bir taraftarımızı sevindiriyoruz.

Bu arada unutmadan, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla her hafta bir yerine iki, üç ayakkabı hediye etmek gibi bir düşüncemiz, girişimlerimiz olduğunu da belirtmek isterim.

HER HAFTA BİR TARAFTARA- Kocaeli TV’de Top Ağlarda programına yorum gönderenler arasında yaptığımız çekilişte bir Kocaelispor taraftarına Serdar Kundura’dan 2 bin TL değerinde ayakkabı hediye ediyoruz. Son programın taliplisi Yiğit Can Derin önceki gün ayakkabısını aldı.