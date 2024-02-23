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Makale Yazısı-

Ertuğrul Sağlam’dan sonra Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba’yı mı bekledik
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Ertuğrul Sağlam’ın ayrılmasını kimse beklemiyordu.

Belki takım kötü oynuyordu ama hala ilk iki şansımızı devam ettiriyorduk.

Ancak Boluspor beraberliğinden sonra Urfaspor yenilgisi gelince de bu ayrılık kaçınılmaz oldu.

… … …

Ertuğrul Sağlam’ın ayrılmasından sonra takımın başına gelecek teknik adam konusunda ise bir çok isim vardı.

Recep Uçar, Taner Taşkın, Osman Özköylü gibi isimlerle görüşüldü.

Belki de kariyer olarak bu isimlerin gerisinde kalan Mustafa Gürsel ile anlaştık.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra Mustafa Gürsel ile anlaşmamız taraftarlarımız arasında çok fazla memnunluk yaratmadı.

Sosyal medyada, yerel basında Mustafa Gürsel’in çok fazla başarısının olmaması nedeniyle bir tepki oluştu.

Bu kadar tepki olacağına doğrusu bende şaşırdım.

Geçen yıl sezon başında Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un başına gelseydi, bu kadar tepki olmazdı.

Kocaelispor, son 3-4 yılda ilk kez teknik adam konusunda çıtayı yükseltti.

Geçmiş dönemlerde Mustafa Denizli ve Osieck gibi teknik adamlarla çalıştık.

Geçen yıl Fırat Gül’den sonra Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi doğrusu herkesi heyecanlandırdı.

Bazen teknik adamın kariyeri, ismi de başarı için yeterli olmuyor.

Biz bunu Ertuğrul Sağlam da yaşadık…

… … …

Mustafa Gürsel’e olan tepkileri de bir yerde doğal karşılıyorum.

Teknik adam olarak sadece Bandırmaspor ve Ümraniyespor’u çalıştırdı, bir başarısı da yok.

Hem teknik adam, hem de futbolcu konusunda yeteri kadar şans bulamayan isimlere de görev verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

1.Lig’de hep aynı teknik adamlar, dolaşıp duruyor.

Süper Lig’de de aynı…

Spor kamuoyu ve taraftarların yanıldığı nokta, biz başarıyı teknik adamlarla geleceğini düşünüyoruz.

Burada yanılıyoruz…

Bir kulübün başarısında en büyük etken yönetim şeklidir.

Siz istediğiniz kadar iyi teknik adam getirin, kulüp kötü yönetiliyorsa, başarılı olma şansı yok…

… … …

Eskiler çok iyi bilir.

Gençlerbirliği’nde İlhan Cavcav, Gaziantep’te ise Celal Doğan vardı.

Bu iki kulüp Anadolu’nun en iyi yönetilen takımlarıydı.

 Bu takımlara teknik direktör kim gelirse gelsin başarılı oluyordu.

Çünkü kulüpler iyi yönetiliyordu, teknik adama fazla iş kalmıyordu.

Sonradan Sefa Sirmen döneminde Kocaelispor bu bayrağı aldı.

 Güvenç Kurtar, Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkartırken daha önce hangi takımı çalıştırdı?

Güvenç Kurtar ve sonrasında Hikmet Karaman, Kocaelispor rüzgarıyla bir yerlere gelip, isim yaptılar.

Bu iki isim Kocaelispor’dan sonra gittikleri hangi kulüpte başarılı oldu?

… … …

Şuan Kocaelispor’un sorunu çok kariyerli teknik adam getirmek değil.

Bizim sorunumuz kulübü iyi yönetememektir…

Yoksa Ertuğrul Sağlam başarısız oldu, daha kariyerli Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba’yı getirelim.

Bu sorunu çözmez, bizi başarıya da götürmez.

Bunun için önümüzdeki 2-3 hafta yeni teknik direktörümüz Mustafa Gürsel’e destek olalım, yıkıcı eleştirilerden kaçınalım.

Zaten Keçiörengücü ve Erzurumspor maçlarının sonuçları bizim ligdeki konumumuzu da belirleyecek.

Mustafa Gürsel’in bu maçta oynatacağı oyun, futbolcu tercihlerini de göreceğiz.

Eleştiri olacaksa da, bu maçlardan sonra yapalım…

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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