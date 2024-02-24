Pide' ye yüzde 100 zam yapılır mı?

Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve ‘11 ayın sultanı’ olarak nitelendirilen Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak, 9 Nisan Salı günü sona erecek...



Her yıl Ramazan önceki bizim fırıncı esnafımızı acayip heyecan sarar! Çünkü pideye zam yapmak için sabırsızlanıyorlar!



Tekli pidenin, çiftli pidenin fiyatı ve gramı ne kadar olsun, yumurtalı veya susamlı pideyi ne kadara satalım diye hummalı bir arayışa girerler...



Her yıl Ramazan’a yakın tarihte Fırıncılar Odasının aldığı pide kararı Esnaf Odaları Birliği’nde tartışılır. İstenen zam oranı ve gramaj onaylanır...



Şehrin kenar mahallesinde yaşayan yoksul ve geçim sıkıntısı çeken vatandaş pideyi alabiliyor mu diye pek düşünen olmaz!



Zenginin sofrasına ise konulan pidenin bir dilimi yenir, gerisi çöpe gider!



Tezatlar ülkesiyiz!



Zengin ile fakir arasında uçurum var...

Denklik yok!



11 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası, pide fiyatını ve gramajını belirledi...

Tarife onaylandı...



Yüzde 100 zam yapıldı!



2023 Ramazan ayında 310 gram olan tekli pidenin fiyatı 10 liraydı...





2024 yılı, yani 11 Mart’ta başlayacak Ramazan’da çıkartılacak 340 gram olacak tekli pide 20 liradan satılacak. 680 gramlık çiftli pide ise 40 liradan satılacak!





Malum, Türkiye’de ekonominin durumu ortada...



Piyasalar allak bulak...



Fiyat istikrarı kalmadı!



İsteyen işletmeci istediği fiyatı ürününe yansıtıyor. Vatandaşa da resti çekiyor, “Benim malımın fiyatı bu kardeşim, ister al ister alma” diyor...

Fırıncı esnafı da aynen bu şekilde davranıyor...

Ekmeğe ve pideye istediği gramajı ve fiyat tarifesini kendisi belirliyor.

Sonra bu tarifeyi dayatıyor.



Gerekçeleri de belli;

“Bizim sektörde en önemli girdi maliyet ve işçilik. Sonrasında un, kira, yakıt ve diğerleri geliyor. Mesela un fiyatı geçen yıl 350 liraydı bu yıl 850 lira. Asgari ücret geçen yıl 8 bin 500 liraydı bu yıl 17 bin lira. Mazot 22 lira civarındaydı bu yıl 45 bin lira. Kira, doğalgaz, elektrik ve poşet her şey fiyatı arttı...”



Gerekçeleri sağlam...



Haklılar da...



Söylenecek söz yok!



Ekmeği ortaya çıkartan tüm girdiler kat be kat artmış!



Şehri geziyorum, dar gelirli insanların yaşadıkları sıkıntıya tanık oluyorum...



Geçen gün bir kurumda tanık olduğum gelişme içimi sızlattı!

Dar gelirli insanlarımızın içinde bulunduğu çaresiz ve çektikleri ekonomik sıkıntıyı en yalın anlatan durumdu...



Yaşlı kadın görevli asistana “Evladım yardım için geldim. Bir ekmek alacak param yok...” dedi. İnsanlarımızın yaşadıklarına bakar mısınız?



8 lira verip bir somun ekmek alamayan dar gelirli bir vatandaşımız, Ramazan’da 20 TL verip tekli bir pide alabilir mi? Veya 40 lira verip çiftli pide alabilir mi?



Üstelik iki hatta 4 kişilik bir ailede tekli bir pide yeder mi? veya çiftli bir pide yeter mi?



Yetmez...



Bir Türk insanı ekmek tüketmeyi seven toplumuz...

Sofrada ekmek yemedik mi karnımızın doyduğunu hissetmeyiz...



Yazımın girişinde “11 ayın sultanı’ Ramazan ayını tarif ederken ‘bolluk, sevinç, bereket, rahmet...” ifadelerini kullandım.



Anlaşılan odur ki bu Ramazan ayında insanlarımız bolluğu, sevinci bereketi değil, yokluğu, mutsuzluğu yaşayacak.



Çoğu dar gelirlinin evine bu Ramazan’da pide giremeyecek!

Geçmiş dönem Ramazanlarda oruçlarını pide ile açanlar, bu Ramazan’da belki bir kere pide alabilecek...



Allah dar gelirli tüm ailelerimizin yardımcısı olsun...

Ramazan ayının geleneği olan pide artık lüks oldu. Yoksul sofralarda pide de bitecek…

Allah dar gelirli tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun...