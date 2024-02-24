Muharrem Tutuş’u çok farklı gördüm

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit’te karışabileceği kadar çok karıştı. Sokakta CHP’ye gönül vermiş isimleri dinliyorum.

Berbat durumdalar, moralleri sıfır. Seçim almaya inançları yok denecek kadar az.

Peki, karşı cephede, Cumhur İttifakı’nda işler nasıl?

CHP’de liste krizinin yaşandığı Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylıktan çekilip son saniyede geri geldiği günün ertesi Ak Parti- Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş gazetemize ziyarete geldi.

Zamanlama bu kadar güzel olunca hem süreci konuşmak hem de Tutuş’un adaylık sonrası hal ve tavrını, duruşunu görmek için iyi bir fırsat diye düşündüm.

Öyle de oldu.

Bir buçuk saati aşan sohbetimizde çok farklı bir Muharrem Tutuş gördüm.

ELEŞTİREL BİR DİL KULLANMADI

Tutuş, Mustafa Soydabaş sonrası üstlendiği Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği görevinde de Ali Güney sonrası üstlendiği AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevinde de atak- agresif, heyecanlı- eleştiren ve muhalefet etmeyi öne alan bir dil tutturmuştu.

Siyaset alışkanlıkların ve kişisel karakterin üzerine parti politikaları harmanlayarak yoğrulur. Ancak belediye başkanlığı icra makamı…

Tutuş gelirken aklımda “Acaba yine Hürriyet’i merkeze alan ve eleştiren bir dil mi kullanacak?” sorusu vardı.

Öyle olmadı.

TUTUŞ: CHP’NİN KRİZİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Muharrem Tutuş bir gün önce en ciddi rakibinin cephesinde skandala varan gelişmeler yaşanmışken sohbet boyunca buna girmemeye özen gösterdi. İstese bu meselenin üzerinde kolayca tepinebilirdi. Ancak ısrarlı sorularımız karşısında “Bu krizin bizi ilgilendiren bir yanı yok. Sadece örgütleri ile değil kentin tüm dinamikleri ile kavgalı olan bir belediye başkanı var. İzmit artık bu kavgalı durumdan yoruldu. Hem toplumsal olarak hem de duygusal olarak yoruldu. Gittiğimiz her yerde farklı kesimlerle benzer gerginlikler yaşanmış. Toplumla kavga ederek siyasete zemin hazırlamak kenti yoruyor. Artık İzmit’te toplumsal uzlaşmanın sağlanması, vatandaşın hizmet ve eserleri konuşması gerekiyor” dedi.

Doğrusu beklemiyordum.

Çok daha fazla bu meselenin üzerine gider diyordum ama gitmedi. Yapacaklarını anlatmaya odaklandı.

Tutuş listesinden de memnun, “Çok güzel bir meclis listesi oldu. Kenti kapsayan çok iyi bir meclis listesi oluşturduk. Ortak akıl ve birlik beraberliğimizi koruyan bu listede kadınlara seçilecek noktalarda yer verildi” dedi.

FARKI NASIL HİSSETTİRECEK

Peki, Muharrem Tutuş yapacaklarıyla ilgili neler anlattı. Süriye’nin haberini okumamış olanlar için kısaca özet yapayım:

Tutuş “İlk 6 ayda farkımızı hissettireceğiz” diyor. Bu nasıl olacak?

Tutuş dört konuyu söyledi.

Bir- Esnafa borcu ödeyeceğiz: Tutuş İzmit Belediyesi’nin esnafa ciddi borcu olduğuna dikkat çekerek, “Bunları ödeyeceğiz” dedi.

İki- Temizlik sorununu çözeceğiz: Muharrem Tutuş İzmit Belediyesi’nin çöp araçlarında büyük sorun olduğunu belirterek “Çöp toplayan araç sayısında ciddi eksiklik var. Bu nedenle de çöp sorunu var. Bunu hemen çözeceğiz” dedi.

Üç- Sokak hayvanları meselesini halledeceğiz: İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “En büyük sorun olan sokak hayvanları ile ilgili de herkesin kabul edeceği çözümlerimiz olacak. Bu iş benim uzmanlık alanım değil. Bu nedenle uzmanlarla görüşüp en doğru çözümü bulacağımıza inanıyorum. Hayvanların konforlarını bozmadan, yaşamlarını sürdürecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyoruz” yorumunu yaptı.

Dört- İşçi çıkarmayacağım: Tutuş’a kazanırsa Hürriyet döneminde işe alınan personelin de akıbetini sorduk, “Şu anda 2 binin üzerinde bir personel var. Biz meseleye ideolojik bakmıyoruz. Elbette işe alınan kişiler ideolojik hikayeleri olanlar ama onların çocukları ve evde ekmek bekleyenleri bunun sorumlusu değil. Biz kimsenin evine giden ekmeğine dokunmayacağız. İşini yapan hiç kimseye dokunmayacağız. Ama bu şehrin bütçesi bu kentteki insanların vergisi ile oluşuyor. Kimsenin vergisini çalışmayan bir insana veremem” diyerek cevap verdi.

BENİ FAZLASIYLA ŞAŞIRTTI

Bir cümleyle bu dört maddeyi özetleyeyim: Bunları hayata geçirsin efsane olur. Köpek sorununu, temizlik meselesini çözsün, esnafa borçları ödesin ve işçiye dokunmasın; kısa zamanda İzmit Belediyesi güllük gülistanlık olur.

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Toparlayayım; Tutuş beni fazlasıyla şaşırttı. Farklı bir Muharrem Tutuş gördüm. Agresif eleştiren muhalefet sözcüsünden icra yapmaya hizmet etmeye çok hazır ve kendine çok güvenen, projeleriyle de hazır bir siyasetçi gördüm.