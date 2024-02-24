Anahtar hala Kılıçdaroğlu’nda

Temel ile Dursun bir gökdelenin otuzuncu katını kiralarlar.

Bir gün arabalarıyla işten evlerine döndüklerinde bir bakarlar ki asansör arıza yapmış çalışmıyor. Temel Dursun’a ‘Ula Dursun şimdi ne edeceuk otuzuncu kata yayan çıkılır mı hiç’ deyince Dursun ‘Boş ver arkadaş gel merdivenleri çıkarken bir sen fıkra sen anlatırsın, bir fıkra ben anlatırım öyle öyle çıkaruz’ der ve bir Temel bir Dursun fıkra anlata anlata otuzuncu kattaki evlerinin önüne gelirler ve Dursun Temel’e der ki ‘Ula Temel sana şimdi öyle bir fıkra anlatacağum ki bu fıkrayı öbür boyu unutamayacaksun’ deyince Temel ‘Merak ettum anlat bakalım neymiş şu fıkra bir dinleyelim’ deyince Dursun ‘Şimdi fark ettim evin anahtarını arabada unutmuşum’ der.

Şimdi bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız acaba?

Değerli dostlar bakın şimdi bu olay CHP’nin tam bugünkü halini anlatmıyor mu ne dersiniz? İsterseniz hadi gelin birlikte inceleyelim.

Şimdi partideki değişimciler adına Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkanlıktan indirmek için Özgür Özel’le Ekrem İmamoğlu anlaşarak biri Genel Başkan olacak biri de İBB Başkanlığına devam etmek için el ele tutuşup muhabbet ede ede Genel Merkezdeki onüçüncü kata yani Genel Başkanlık katına kadar çıktılar fakat bir baktılar ki o katın anahtarı hala Kılıçdaroğlu’ndaymış onu unuttular.

Şimdi bu iki isim kapıda bekliyorlar fakat Kılıçdaroğlu kapının anahtarını bir türlü onlara vermiyor.

Halbuki Özer ve İmamoğlu ne güzel el ele tutuşup o merdivenleri sohbet ederek güle oynaya çıkmışlardı fakat o kapının anahtarının Kılıçdaroğlu’nda olduğunu ya unuttular ya da parti içinde sert esen değişim rüzgarının önünde sürüklenirken CHP’yi ele geçirme planını yanlış yaptılar. Yani anlaşılan evdeki hesap çarşıya uymadı.

Şimdi artık Kılıçdaroğlu, Özer ve İmamoğlu’yla birlikte tüm CHP’liler yerel seçimlerde CHP’nin alacağı oy oranını çok merak ediyorlar sanırım. Çünkü yerel seçimde eğer CHP’nin Türkiye genelinde oy oranı düşer bilhassa elindeki Büyük Şehir Belediye Başkanlıklarını kaybederse Özer de İmamoğlu da güle güle gelip oturdukları o koltuklardan ağlaya ağlaya kalkıp gidecekler gibi görünüyor.

Onun için bu iki isim oturdukları koltukları kaybetmemek için ne kadar Türkiye düşmanı parti varsa onlarla bile ortaklık kurmayı içlerine sindirebiliyorlar. Değerli dostlar son söz olarak söylemem odur ki partinizin içinde iktidar oldunuz ama bir türlü muktedir olamadınız. Onun için Belediye Başkanlıklarının belirlenmesinde yaşanan kavga ve tartışmalardan sonra da artık parti içinde muktedir olmanız çok zor görünüyor.

Herkese iyi hafta sonları.