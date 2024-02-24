Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Anahtar hala Kılıçdaroğlu’nda
İbrahim Elgin

İbrahim Elgin

Temel ile Dursun bir gökdelenin otuzuncu katını kiralarlar.

Bir gün arabalarıyla işten evlerine döndüklerinde bir bakarlar ki asansör arıza yapmış çalışmıyor. Temel Dursun’a ‘Ula Dursun şimdi ne edeceuk otuzuncu kata yayan çıkılır mı hiç’ deyince Dursun ‘Boş ver arkadaş gel merdivenleri çıkarken bir sen fıkra sen anlatırsın, bir fıkra ben anlatırım öyle öyle çıkaruz’ der ve bir Temel bir Dursun fıkra anlata anlata otuzuncu kattaki evlerinin önüne gelirler ve Dursun Temel’e der ki ‘Ula Temel sana şimdi öyle bir fıkra anlatacağum ki bu fıkrayı öbür boyu unutamayacaksun’ deyince Temel ‘Merak ettum anlat bakalım neymiş şu fıkra bir dinleyelim’ deyince Dursun ‘Şimdi fark ettim evin anahtarını arabada unutmuşum’ der.

Şimdi bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız acaba?

Değerli dostlar bakın şimdi bu olay CHP’nin tam bugünkü halini anlatmıyor mu ne dersiniz? İsterseniz hadi gelin birlikte inceleyelim.

Şimdi partideki değişimciler adına Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkanlıktan indirmek için Özgür Özel’le Ekrem İmamoğlu anlaşarak biri Genel Başkan olacak biri de İBB Başkanlığına devam etmek için el ele tutuşup muhabbet ede ede Genel Merkezdeki onüçüncü kata yani Genel Başkanlık katına kadar çıktılar fakat bir baktılar ki o katın anahtarı hala Kılıçdaroğlu’ndaymış onu unuttular.

Şimdi bu iki isim kapıda bekliyorlar fakat Kılıçdaroğlu kapının anahtarını bir türlü onlara vermiyor.

Halbuki Özer ve İmamoğlu ne güzel el ele tutuşup o merdivenleri sohbet ederek güle oynaya çıkmışlardı fakat o kapının anahtarının Kılıçdaroğlu’nda olduğunu ya unuttular ya da parti içinde sert esen değişim rüzgarının önünde sürüklenirken CHP’yi ele geçirme planını yanlış yaptılar. Yani anlaşılan evdeki hesap çarşıya uymadı.

Şimdi artık Kılıçdaroğlu, Özer ve İmamoğlu’yla birlikte tüm CHP’liler yerel seçimlerde CHP’nin alacağı oy oranını çok merak ediyorlar sanırım. Çünkü yerel seçimde eğer CHP’nin Türkiye genelinde oy oranı düşer bilhassa elindeki Büyük Şehir Belediye Başkanlıklarını kaybederse Özer de İmamoğlu da güle güle gelip oturdukları o koltuklardan ağlaya ağlaya kalkıp gidecekler gibi görünüyor.

Onun için bu iki isim oturdukları koltukları kaybetmemek için ne kadar Türkiye düşmanı parti varsa onlarla bile ortaklık kurmayı içlerine sindirebiliyorlar. Değerli dostlar son söz olarak söylemem odur ki partinizin içinde iktidar oldunuz ama bir türlü muktedir olamadınız. Onun için Belediye Başkanlıklarının belirlenmesinde yaşanan kavga ve tartışmalardan sonra da artık parti içinde muktedir olmanız çok zor görünüyor.

Herkese iyi hafta sonları. 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim Elgin - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL