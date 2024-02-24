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Makale Yazısı-

Önce Keçiörengücü sonra Erzurumspor…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, bu haftadan itibaren kendisine yeni bir sayfa açıyor.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına Mustafa Gürsel geçti.

Mustafa Hocam, ilk maçına Keçiörengücü maçıyla başlıyor.

Sonraki hafta Erzurumspor maçı var, iki karşılaşmayı da deplasmanda oynayacağız.

İki maçında kolay geçmeyeceğini tahmin edebiliyoruz…

… … …

Pazar günü konuk olacağımız Keçiörengücü, son yıllarda 1.Lig’in proje takımları arasında yer alıyor.

İdealist genç oyuncuları bulup, vitrine çıkaran bir takım.

Hem yabancı, hem de yerli futbolcu havuzları çok iyi.

Bu ligde kulüp antrenörü olan belki de tek takım.

Ayrıca kulüp menajerleri var.

Yani baktığımızda kurumsal bir kimliği olan kulüp…

Ama arkasında camiası ve taraftar potansiyeli olmadığı için çok fazla istikrarlı değiller…

Ancak ciddiye alınması gereken bir takım.

Ligin ilk yarısında oynanan maç öncesinde Keçiörengücü, 6 maçta sadece 2 gol yiyerek İzmit’e gelmişti.

Ligin en az gol yiyen takımını 3-0 yenmiştik. Sonraki haftalarda Keçiörengücü o özelliğini kaybetti, 23.haftada kalesinde 28 gol gördü.

 Bizde şampiyonluğa oynayan bir takım olarak 25 gol yedik.

 Zirve yarışı yapan bir takım için 25 gol biraz fazla…

… … …

Ligde son iki maçımızda deplasmanda Boluspor ile berabere kalıp, sahamızda Urfaspor’a kaybettik.

Sezon başından beri kötü futbol oynayan bir takımdık ama kazanıyorduk.

Bu kez olmadı, Boluspor ve Urfaspor’u yenemedik.

Şimdi Mustafa Gürsel ile yeni ufuklara yelken açıyoruz.

Beklentilerimiz oyunumuzu biraz daha geliştirip, hızlı oynamaktır.

Mustafa Hocam ilk geldiği gün, agresif ve tempolu oynayacağız diye açıklama yapmıştı ama bizim takımın oyuncu grubu ile biraz gözüküyor.

… … …

Futbol sahada oynanan bir oyun.

Sanal olarak, anlatarak başarı sağlamak mümkün değil.

Kadromuzda potansiyeli olan oyuncu grubumuz var.

Oyunu ikinci ve üçüncü bölgede oynayabilecek, akan oyunda organize olacak bir takım gibi duruyoruz.

Ancak Hocamızın anlattığı gibi agresif ve tempolu oynayacak bir takım kesinlikle değiliz.

Biz yeteri kadar puan kaybettik, artık opsiyonumuz kalmadı.

Bunun için Keçiörengücü ve Erzurumspor maçlarını çok dikkatli ve kontrollü oynamalıyız.

İşin doğrusunu söylememiz gerekirse, bu haftalardan sonra bizim çok iyi futbol oynamamızı beklemiyorum.

Ligin kalan bölümlerini maç maç düşünmeliyiz.

Onun için çok iyi futbol oynayacağız, tempo yapacağız gibi söylemlere gerek yok, birbirimizi de kandırmayalım…

… … …

Mustafa Hocam, mutlaka bizim oyuncu grubumuzu iyi biliyordur.

Sonuçta bu ligin teknik adamıydı.

Belki sonradan takıma katılan Gürcü ve Azeri oyuncuları tanımıyordur.

Diğer oyuncuları yakından tanıması gerekir, bizim takımı da mutlaka izlemiştir.

Kafasında mutlaka bir oyun planı, hangi oyuncularla oynayacağını düşünmüş, buna da 2-3 günlük süre içinde çalışmıştır.

Bizim takımın en büyük eksiği, Ertuğrul Sağlam’ın çözüm bulamadığı orta saha üçlüsüydü.

Orta sahada oyunu kuramadık, bu bölgede istikrar sağlayamadık.

Ligin ikinci yarısında Vukoviç dışında diğer isimler hep değişti.

8 ve 10 numara pozisyonunda Candeias oynuyor, yapamıyor. Kendisini hemen kenara atıyor.

Yusuf Cihat, Amaral ve Giorgi var. Vukoviç’in önünde bu üç oyuncudan ikisi oynayacak.

Bence Candeias’ı yine kanata çekip, orta sahada daha hareketli ve geri dönüşü olan isimler tercih edilmelidir…

 

 

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