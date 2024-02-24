Hataları var ama aklını kaçırmadı!

İsmini zikredip reklamını yapmak istemiyorum. X, yani eski adıyla twitterde 30 bin dolayında takipçisi olan İstanbullu bir basın mensubu. Kendisini tanımam, etmem. Hatta adını ilk kez duydum.

Perşembe günü öğlen saatlerinde, “ Kocaelispor aile kulübü olmuş, bu haber hiçbir yerde yok” diye bir paylaşım yaparak altına şunları yazmış: “Sinan Paşalı antrenör Kocaelispor başkanı Engin Koyun’un kızı psikolog Nida Koyun ile geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. Buraya kadar her şey normal Allah mesut etsin. Bundan sonraki anormal. Kocaelispor’un en etkili taraftar grubu Hodri Meydan şehirde herkese eleştiri yaparken sadece damat Sinan Paşalı ve başkan Engin Koyun’u pas geçiyor...”

MUSTAFA GÜLSEL’İ O GETİRMİŞ!

“…Hodri Meydan grubu tribün liderlerinin Antalya’ya aileleriyle birlikte tatile gönderildiği şehirde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıllarda kızını kulübe psikolojik danışman olarak alan Engin Koyun’un şimdi de damadını önce yardımcı antrenör; şimdide sportif direktör yaptığı iddia ediliyor. Sezon başı Fırat Gül yollanınca damat Mustafa Gürsel’i getirmek için kulis yapıyor ama başaramıyor. Sonra Ertuğrul Sağlam’ın ekibine girmek istiyor, Sağlam kabul etmiyor. Damat Sinan Paşalı daha önce çalıştığı Mustafa Gülsel’in göreve gelmesi için Sağlam görevdeyken kulis yapıyor, sonunda başarıyor”

ENGİN KOYUN YALANLADI

Bu paylaşım doğal olarak X platformunda çok ilgi gördü. Binlerce kişi okudu, beğeni attı, yorum yaptı. Belli bir süre sonra Başkan Engin Koyun söz konusu basın mensubunu arayıp iddialarıyla ilgili açıklama yapmış. Söz konusu basın mensubu bunları da paylaşmış. Engin Koyun şunları söylemiş: “Kulübümüz şampiyonluk yolunda havaya girmiş durumda, bu haberler tamamen asparagastır. Kulüplerde psikolog bulundurma mecburiyeti sonrasında 3 yıl kızımın diplomasını kullandık, kulübün kasasından tek kuruş çıkmadı. Damadım Sinan Paşalı Fırat Gül’ün teknik ekibindeydi. Benim başkan olduğum yerde bu kulüpte görev alamaz, bu etik değil. Fırat Gül döneminde kızımla evlenmemişti. Damadım kulübümüze manevi gönüllü destek veriyor, tek kuruş almıyor. Bizimle fikir alış verişi yapıyor. Mustafa Gürsel’i tanımaz”.

İDDİALARIN BELGESİ NEREDE?

Çok net anlaşılacağı üzere İstanbullu gazetecinin ortaya koyduğu tüm iddiaların asılsız olduğunu söylemiş, başka anlamda yalanlamış Başkan Engin Koyun. Kimdir bilmiyorum dedim, Kocaelispor’u ne kadar takip ediyor da böylesi iddiaları gündeme getiriyor şaşırtıcı. Madem ortaya bir iddia koyuyorsun, altını da dolduracaksın. “Sinan Paşalı Mustafa Gürsel için kulis yaptı, takımın başına getirdi” diyorsun. Başkan Engin Koyun, “Damadım Mustafa Gürsel’i tanımaz” diye yanıt veriyor.

İSPAT ETMEZSE, İFTİRACIDIR

Koy ortaya geçmişte Sinan Paşalı ile Mustafa Gürsel’in yanlara çekilmiş bir fotoğrafını, Engin Koyun’un yalanını çıkar. “Kulübün sportif direktörü yapıldı” diyorsun, bu konuda elinde var mı bir belge? Böyle bir iddialı ortaya koyuyorsan onu da hazır tutacaksın. “Hodri Meydan liderlerini aileleriyle birlikte tatili gönderdi”diyorsun, hani belge, hangi fotoğraf? Bu nasıl gazeteciliktir, haberciliktir. Söz konusu gazeteci iddialarını ispat etmekle hükümlüdür, aksi takdirde iftiracıdır. Bu gerçeği sanıyorum biliyordur. İftira atmanın dinimizde ne kadar büyük bir günah olduğundan da umarım haberi vardır.

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Evet, Engin Koyun’un başkanlık döneminde yaptığı önemli hatalar vardır, camiadan büyük tepkiler almıştır ama damadını kulübün sportif direktörü yapacak derecede aklını kaçırmış olabileceğine ihtimal vermiyorum. Şampiyonluğa giden Kocaelispor’da kaos yaratmak, taraftarla yönetimi birbirine düşürüp iç karışıklık yaşatmak isteyen zihniyet iş başında diye düşünüyorum. Bunlar içimizdeki değil, dışımızdaki İrlandalılar. Kocaelispor’un taraftarı bilinçlidir, bu tür oyunlara gelmez. Zaten taraftarlarımız paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda o gazeteciye gerekeni söylemişler. Başiskele Kocaelisporlular Derneği Başkanı Sevgili Engin Sönmez, “Alayınızı üst üste koyacağız, Süper Lig’e çıkacağız” yorumuyla noktayı koymuş. Yüreğine sağlık Engin Sönmez.