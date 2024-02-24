Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Hataları var ama aklını kaçırmadı!
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

İsmini zikredip reklamını yapmak istemiyorum. X, yani eski adıyla twitterde 30 bin dolayında takipçisi olan İstanbullu bir basın mensubu. Kendisini tanımam, etmem. Hatta adını ilk kez duydum.

BOMBA İDDİA!

Perşembe günü öğlen saatlerinde, “ Kocaelispor aile kulübü olmuş, bu haber hiçbir yerde yok” diye bir paylaşım yaparak altına şunları yazmış: “Sinan Paşalı antrenör Kocaelispor başkanı Engin Koyun’un kızı psikolog Nida Koyun ile geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. Buraya kadar her şey normal Allah mesut etsin. Bundan sonraki anormal. Kocaelispor’un en etkili taraftar grubu Hodri Meydan şehirde herkese eleştiri yaparken sadece damat Sinan Paşalı ve başkan Engin Koyun’u pas geçiyor...”

MUSTAFA GÜLSEL’İ O GETİRMİŞ!

“…Hodri Meydan grubu tribün liderlerinin Antalya’ya aileleriyle birlikte tatile gönderildiği şehirde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıllarda kızını kulübe psikolojik danışman olarak alan Engin Koyun’un şimdi de damadını önce yardımcı antrenör; şimdide sportif direktör yaptığı iddia ediliyor. Sezon başı Fırat Gül yollanınca damat Mustafa Gürsel’i getirmek için kulis yapıyor ama başaramıyor. Sonra Ertuğrul Sağlam’ın ekibine girmek istiyor, Sağlam kabul etmiyor. Damat Sinan Paşalı daha önce çalıştığı Mustafa Gülsel’in göreve gelmesi için Sağlam görevdeyken kulis yapıyor, sonunda başarıyor”

ENGİN KOYUN YALANLADI

Bu paylaşım doğal olarak X platformunda çok ilgi gördü. Binlerce kişi okudu, beğeni attı, yorum yaptı. Belli bir süre sonra Başkan Engin Koyun söz konusu basın mensubunu arayıp iddialarıyla ilgili açıklama yapmış. Söz konusu basın mensubu bunları da paylaşmış. Engin Koyun şunları söylemiş: “Kulübümüz şampiyonluk yolunda havaya girmiş durumda, bu haberler tamamen asparagastır. Kulüplerde psikolog bulundurma mecburiyeti sonrasında 3 yıl kızımın diplomasını kullandık, kulübün kasasından tek kuruş çıkmadı. Damadım Sinan Paşalı Fırat Gül’ün teknik ekibindeydi. Benim başkan olduğum yerde bu kulüpte görev alamaz, bu etik değil. Fırat Gül döneminde kızımla evlenmemişti. Damadım kulübümüze manevi gönüllü destek veriyor, tek kuruş almıyor. Bizimle fikir alış verişi yapıyor. Mustafa Gürsel’i tanımaz”.

İDDİALARIN BELGESİ NEREDE?

Çok net anlaşılacağı üzere İstanbullu gazetecinin ortaya koyduğu tüm iddiaların asılsız olduğunu söylemiş, başka anlamda yalanlamış Başkan Engin Koyun. Kimdir bilmiyorum dedim, Kocaelispor’u ne kadar takip ediyor da böylesi iddiaları gündeme getiriyor şaşırtıcı. Madem ortaya bir iddia koyuyorsun, altını da dolduracaksın. “Sinan Paşalı Mustafa Gürsel için kulis yaptı, takımın başına getirdi” diyorsun. Başkan Engin Koyun, “Damadım Mustafa Gürsel’i  tanımaz” diye yanıt veriyor.

İSPAT ETMEZSE, İFTİRACIDIR

Koy ortaya geçmişte Sinan Paşalı ile Mustafa Gürsel’in yanlara çekilmiş bir fotoğrafını, Engin Koyun’un yalanını çıkar. “Kulübün sportif direktörü yapıldı” diyorsun, bu konuda elinde var mı bir belge? Böyle bir iddialı ortaya koyuyorsan onu da hazır tutacaksın. “Hodri Meydan liderlerini aileleriyle birlikte tatili gönderdi”diyorsun, hani belge, hangi fotoğraf?  Bu nasıl gazeteciliktir, haberciliktir. Söz konusu gazeteci iddialarını ispat etmekle hükümlüdür, aksi takdirde iftiracıdır. Bu gerçeği sanıyorum biliyordur. İftira atmanın dinimizde ne kadar büyük bir günah olduğundan da umarım haberi vardır.

xxx

Evet, Engin Koyun’un başkanlık döneminde yaptığı önemli hatalar vardır, camiadan büyük tepkiler almıştır ama damadını kulübün sportif direktörü yapacak derecede aklını kaçırmış olabileceğine ihtimal vermiyorum. Şampiyonluğa giden Kocaelispor’da kaos yaratmak, taraftarla yönetimi birbirine düşürüp iç karışıklık yaşatmak isteyen zihniyet iş başında diye düşünüyorum. Bunlar içimizdeki değil, dışımızdaki İrlandalılar. Kocaelispor’un taraftarı bilinçlidir, bu tür oyunlara gelmez. Zaten taraftarlarımız paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda o gazeteciye gerekeni söylemişler. Başiskele Kocaelisporlular Derneği Başkanı Sevgili Engin Sönmez, “Alayınızı üst üste koyacağız, Süper Lig’e çıkacağız” yorumuyla noktayı koymuş. Yüreğine sağlık Engin Sönmez.

Hataları var ama aklını kaçırmadı!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL