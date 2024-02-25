İYİ Parti Büyükşehir’de CHP’yi sollar!

Demokratik bir sistemde, liderlik yalnızca politikacılık olarak algılanamaz. Liderlerin başarıya ulaşması için belli vasıflara ihtiyacı vardır.



Vizyonunuzu, seçmeninize başarılı şekilde yansıtamazsanız ne seçmen sadakatini ne de potansiyel oyunuzu artırabilirsiniz.



Hedeflerinizi ve ideallerinizi tam bir başarı hikâyesine dönüştürebilmek için iyi bir siyasetçi olmalısınız...



Peki, iyi bir siyasetçinin özellikleri, yalnızca yönetim şekli ve liderliğiyle mi sınırlıdır?



Elbette ki hayır...



Yerel bir siyasetçi olabilmek için dürüstlük, güvenirlilik, zamanı iyi kullanabilen, profesyonellik, sakinlik, efendi ve samimi olma gibi vasıflar, kent halkı tarafından çok daha fazla önemsenir ve öne çıkar...

Halk, güven duyduğu siyasetçiye sahip çıkar, destek verir...



Uzun yıllardır Kocaeli’de yerel siyaseti takip eden bir gazeteci olarak, elbette ki bu kentte çok kaliteli siyasetçiler gelip geçti...



Hepsi de kendi dönemlerinde üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye ve kente katkı sunmaya çaba gösterdi...







BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİNDE RENKLİ BİRYARIŞ OLACAK...



31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde, bu şehri yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanını seçeceğiz...



Seçime girme hakkı bulunan siyasi partilerin tümü Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını açıkladı...





22 yıldır iktidar olan, 2004 yılından bu yana da Kocaeli’de yerel iktidarı hiçbir siyasi partiye bırakmayan AK Parti’den, EMEK Partisi’ne, DSP’den DEM’ e ve TİP’ e kadar oy potansiyelleri seçimi kazanacak çoğunlukta olmayan partiler bile büyükşehir adaylıklarını çıkarttı...



İddialı olmak, iddiasını ortaya koymak siyasi partilerin elbette ki birincil görevidir...



Seçmenin karşısını vaatlerini, hedeflerini ve seçim kazanacak fikirlerini sunmak için çıkıyorlar...

Halkı ikna eden, güven veren siyasetçi kazanır...





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmek için siyasi partiler seçim kazanacaklarına inandığı en iyi adaylarını çıkarttı...



Yakından takip ettiğim tüm adaylar hedeflerini yüksek tutuyor...

Kente önemli vaatlerde bulunuyorlar...



Elbette ki her adayın ortaya koyduğu performans, seçmeni ve halkı inandırma potansiyellerine saygı duymak gerek...



2006 yılından bu yana haftanın 7 gün bu sütunda köşe yazıyorum.

Bu sütun her siyasi görüşteki siyasetçiye elbette ki açıktır.



Yanlış bulduğum siyasetçiyi eleştirebilir ve doğru olan önerimi sunabilirim, başarılı olan siyasetçiyi de takdir ederim...



Toplumumuzun gelişmesi, daha üretken bir anlayışın ortaya konulabilmesi için başarılı olan insanların takdir edilmesi gerektiğine inanıyorum...





ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİ...



Bugünkü köşe konuğum İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin...



Yıldıztekin’i yıllar önce Kocaeli Erzurumlular Konfederasyonu Kurucu Başkanı seçildiğinde tanırım.

Genç biriydi.

Darıca’da oturur.

Bölgede inşaat işi yapan önemli bir iş insanıydı...

Aktif siyasete AK Parti’de başladı.

Önemli deneyim kazandı...



Yıldıztekin, Erzurum’un mert yağız insanıdır.

Doğu insanının tüm karakteristik özelliklerini taşıyan ender insanlardan biridir.

Dürüst, samimi, paylaşımcı ve cana yakındır.



Genç yaşta iş dünyasına atılmış. Sorumluluklarının bilincinde olan, işini takip eden, disiplini hep önemseyen, kurumsal yapıya önem veren, iş ve siyaset alanında gelişen dünyayı yakından takip eden biridir...





İYİ PARTİ’NİN EN İYİSİ OLDU...



14 Mayıs’taki genel seçimde İYİ Parti Millet İttifakı’nın en büyük ortağıydı...

Millet İttifakı seçim yenilgisi aldıktan sonra ittifak dağıldı.



İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimine kendi adayları ile girme kararı aldı...



Alınan bu karar, İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nda parti içi yarışa sahne oldu.

Büyükşehir adaylığı için mevcut milletvekili Lütfü Türkkan, eski milletvekili GİK Üyesi kurt siyasetçi Cumali Durmuş gibi teşkilatın önemli isimleri İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak öne çıktı...





Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli siyasetindeki dengeleri göz önünde bulundurarak, Kocaeli teşkilatının fikirlerini de alarak İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı, bölgenin sevilen ismi, genç iş insanı Gencay Yıldıztekin’ i, İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan etti...





GENEL SEÇİMDE 3. PARTİ OLDU...



İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde Kocaeli’de yüzde 9, 68 (108 bin 426 oy) oy almıştı.

Bu oran İYİ Parti’yi Kocaeli’de 3. parti yapmıştı...



Gencay Yıldıztekin, büyükşehir adayı ilan edildikten sonra teşkilat içerisinde “Yıldıztekin, genel seçimde alınan oyu artırır mı yoksa düşürür mü?” kaygısı başlamıştı. Bu kaygıyı da Yıldıztekin’in yeni bir isim olması ve Gebze ve Darıca bölgesi dışında kent genelinde pek tanınırlığının olmayışına dayandırıyorlardı...

İYİ Partililerdeki kaygılı bekleyiş boşa çıktı...



Yıldıztekin, aday ilan edildikten sonra iyi bir PR çalışması yürüttü. Kendisini kente tanıttı. Tüm ilçeleri gezdi. Esnafın içinde oldu, mahalle ve sokaklara girdi...



Ortaya koyduğu samimi ve cana yakın tavırlarıyla kısa sürede seçmen nezdinde takdir edilmeye başlandı...

Yıldıztekin, bir aylık bir çalışma ile kendisine dönük tüm kaygıları bertaraf etti.





CHP ADAYINDAN DAHA ÇOK OY ALIR...



Bilindiği gibi 2019 yerel seçiminde CHP Büyükşehir’e aday çıkartmamış, İYİ parti adayına destek verilmişti...

İYİ Parti adaylığına da Dr. Serdar Kaman, atanmıştı.



İYİ Parti adayı Kaman, CHP seçmenin desteğiyle büyükşehir yarışında 359 bin oy almıştı.

AK Parti adayı Tahir Büyükakın ise 610 bin oy almıştı...



İttifakı bozan İYİ parti ve CHP 31 Mart yerel seçim öncesi büyükşehirde kendi adaylarını çıkarttı.

Peki, İYİ Parti 2019’da aldığı oyu yeniden alabilir mi? Zor...



Peki, toplumda ve seçmen nezdinde pek tanınmayan, bilinmeyen CHP adayı 2019’daki oy oranına ulaşır mı? Hayır...



Kent kamuoyunda iki partinin adayları arasında öne çıkan aday, İYİ Parti adayı Gencay Yıldıztekin...

Yıldıztekin, üç boy CHP adayı Atasoy Bilgin’in önünde görünüyor...



CHP, 31 Mart yerel seçim öncesinde hem genel siyasette hem de Kocaeli siyasetinde derin bir sıkıntı ve çıkmaz içende.



Parti içi kavga tavan yapmış durumda. Aday belirleme de büyük sıkıntı yaşadı.

Yanlış aday seçimi yaptı. Gebze’de aday çıkartamadı.



CHP’de yaşanan bu sıkıntı kuşkusuz ki seçime yansıyacak.

CHP seçmeni hem parti içindeki kavgadan kaçacak hem de büyükşehir belediye başkan adayını beğenmediğini ortaya koyacak...

Peki, CHP’lilerin partisine vermediği oylar kime gidecek?



Kanımca bu oylar İYİ Parti adayı Yıldıztekin’e gidecek.

CHP’de oluşan tepki oyların önemli bölümü ‘halkın aradığı’ aday olarak öne çıkan Yıldıztekin’e gideceğini düşünüyorum...



CHP’nin içinden çıkılmaz umutsuz durumu Gencay Yıldıztekin’i avantajlı kılıyor ve CHP adayı Atasoy Bilgin’den çok daha fazla oy alacağı aşikâr...



ONURLU BİR MİRAS...



Yıldıztekin, aday ilan edildiği günden bu yana sahada çalışıyor. Mütevazı bir anlayış ortaya koyuyor.

Halka dokunan çalışmalar yürütüyor.

Evleri geziyor. Esnafa uğruyor. Ekonomik durumu iyi olmayan kesimlerle buluşur. Emeklilerin günlük yaşayışlarını kolaylaştıracak çalışmalar üzerinde duruyor...



Yıldıztekin’de gördüğüm anlayışın çok çalışkan olması...

İnsanlara dokunuyor. Sıkı ve samimi diyalog kuruyor.

Temiz yüzlü ve güven veren yapısıyla halkın gönlüne girmeyi başarıyor...

Seçmenin istediği, halkın aradığı bir profil çiziyor...



Siyasi geleceği için onurlu bir görev üstlendi.

Büyükşehir seçimini kazanamayabilir ancak çocuklarına ve torunlarına ‘Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’ gibi maneviyatı kutsal olan iyi bir miras bırakıyor...



AK PARTİ’ NİN RAKİBİ İYİ PARTİ...



Gencay Yıldıztekin, teşkilatı içerisinde deyim yerindeyse güçlü bir konuma geldi. Kamuoyu nezdinde kendisi hakkında olumlu bir mesaj yaydı.



Şu artık net olarak görülüyor ki, 31 Mart yerel seçimde Kocaeli Büyükşehir Belediye seçimi yarışında güçlü bir figür olan AK Parti’nin rakibi CHP adayı değil, İYİ Parti adayı Gencay Yıldıztekin görülüyor...



AK Parti adayı Tahir Büyükakın’ı yenmek güç belki ama üstlendiği bu onurlu sorumlulukta yüzünün akıyla çıkacak...



Siyaset uzun soluklu bir uğraş alanıdır. Siyasette yenildiğinizde çekip gitmeniz doğru değil, kalıp mücadele etmeniz. Partiye ve siyasal yaşama aidiyetinizi göstermeniz gerek.

Bu şekilde durduğunuzda siyasete anlam katar ve var olursunuz...



Çok net belirtmeliyim ki, Gencay Yıldıztekin, genç bir siyasetçi. Büyükşehir adaylığı gibi çok onurlu bir titri var artık. Bu şehirde önü hep açık olacak. Bu seçim olmadı mı bir sonraki seçimde mutlaka hedefine ulaşacaktır...

Değerli hemşerime şimdiden başarılar diliyorum...



