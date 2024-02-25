Bugün Gürsel’i test etme günü

Ertuğrul Sağlam gitti, Mustafa Gürsel geldi…

Gürsel ile birkaç gün önce Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Kocaelispor’un yeni teknik direktörü 49 yaşındaki Mustafa Gürsel, 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Elbette bizim işimiz, hedefimizi Süper Lige çıkmak ve bu da puanlar kazanarak oluyor. Ama bugün aynı zamanda yapılan son değişikliğin doğru olup olmadığını test etme günü…

Mustafa Gürsel doğru tercih mi, görme günü…

Kocaelispor bugün Ankara deplasmanında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Kocaelispor’un Ankara karnesi iyi ama son dönem karnesi kötü… Hangi istatistik öne çıkacak ve yeni teknik direktör Mustafa Gürsel’in karnesinde ilk not ne olacak göreceğiz…

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Her başlangıç bir umuttur. Bir şeyler değişsin dönüşsün diye başlangıçlar yapılır.

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel hedefe ulaşmak adına çok çalışacaklarını belirterek, “Sahaya çıktığımızda herkesin izlerken keyif aldığı, kendi oyun kültürüne sahip, agresif, tempolu ve bunu yaparken sonuca rahat bir şekilde gidebilen bir takım oluşturmaya çalışacağız” demiş.

Güzel sözler.

Merakla bekliyoruz. Çünkü Ertuğrul Hoca’nın takımı kazanırken de keyif veren bir futbol oynamıyordu. Ama kazandığı için kimse ses çıkarmıyordu. Kaybedince işler bir anda tersine döndü.

Gürsel’in keyif veren takım vurgusunun yanında sonuca giden takım vurgusu yapmasını da önemsiyorum. Çünkü iyi oynarsınız ama skor üretemezsiniz o da olmaz.

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Tabi mesele sadece laf değil, teknik adamın bu söylediklerini yapıp yapamayacağı da önemli…

Gürsel yeni bir hoca ama Fuat Çapa gibi başarılı bir ekolün temsilcisi.

Süper Lig kariyeri olan bir futbolculuktan sonra Çapa’nın ekibinde görev yaptı. 2021-2022 futbol sezonu Gürsel’in teknik direktörlük yaptığı ilk sezon oldu. Bandırmaspor’un başındaydı. Biliyorsunuz Marmara ekibi Süper Lig’i Play Off finalinde kaybetti.

O yıl iki maçımızı da seyrettim. Ayrıca televizyondan neredeyse tüm maçlarını seyrettim. Gürsel o yıl Bandırmaspor’a oynattığı futbolu şu an bize oynatırsa biz Süper Lig hedefini yakalarız.

Yani Gürsel söylüyor ama bunları daha önce yapmış bir teknik adam.

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Ama her yerde bu uyumu yakalamak mümkün değil.

Bence Sağlam’ın en büyük sorunu futbolcu grubuna olan sert yaklaşımıydı. Futbolcuları tarafından sevilmeyen bir teknik adamdı. Gürsel, oyuncularıyla doğru diyaloglar kurarak o uyumu Kocaelispor’da kalan maçlarda yakalayabilir.

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Uzatmayalım, bekleyelim.

Saat 13.30’da Keçiörengücü karşısında Kocaelispor’u göreceğiz.

kazanmak istiyoruz.

Futbola ve sonuca bakacağız…

Mustafa Gürsel ile ilgili de ondan sonra konuşacağız.