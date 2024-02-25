İtiraz etmesinler diye 3-0’dan maç verdiler!

Geçtiğimiz salı günü U18 Klasman D Grubu’nda 18 puanlı Gölcük Karadeniz ile 16 puanlı SEKA Doğan’ın maçı vardı. İki takımın da iddiası vardı. Gölcük Karadeniz cezalı ve sakatlıklardan dolayı maça 10 kişi gelebilmiş. Aslında talimat gereği 9 kişiyle bile sahaya çıkabiliyorlar.
“BENİM İÇİN SORUN YOK AMA”
Ancak ekibin teknik sorumlusu SEKA Doğan teknik direktörüne gidip durumu aktarmış, “Bir kişi eksiğiz, eğer itiraz etmeyecekseniz U16 takımındaki bir futbolcumuzu oynatmak istiyoruz. Böylece 11’e 11 oynamış oluruz” teklifinde bulunmuş. SEKA Doğan teknik direktörü Mustafa Aydın, “Benim için fark etmez, oynasın. Zaten 11’e 10 oynamak istemeyiz” diye yanıt vermiş ama eklemiş: “Ben bir şey demem ama sahada futbolcularım tanır, bir şey söylerlerse benim yapacak bir şeyim olmaz”
İLK YARIYI 3-0 ÖNDE BİTİRMİŞLER
Maç başlamış Karadeniz takımı üst üste golleri bulmuş. Birini de eksik oyuncuyu tamamlaması için alınan Uğur Akçay atmış. Devre 3-0 bitince SEKA Doğansporlu futbolcular itiraz etmişler. Teknik direktörleri de Başkanını arayıp durumu haber vermiş. Başkan Adnan Usta’nın talimatıyla söz konusu futbolcuyla hakemin fotoğrafı çekilmiş. Maçı verirsek belki itiraz etmezler düşüncesiyle Gölcük Karadenizspor’da ikinci yarının hemen başında Uğur Akçay gelen talimatla sakatlanarak oyundan çıkmış.
İTİRAZ ETMESİNLER DİYE YENİLMİŞLER
Skor 4-2’ye gelmiş. Gölcük Karadeniz maçı kaybetmek için sakatlık gerekçesiyle sahada eksilmiş. En son 5-4 yenik duruma düşünce de sahada 6 kişi kalmışlar. Hakem de maçı tatil etmiş. Tertip kurulunun kararı 5-0 hükmen olmuş. Daha sonra toplanan Disiplin Kurulu SEKA Doğanspor teknik direktörü Mustafa Aydın’ın, “Ben oynamasına izin verdim” ifadesiyle takdiri indirim uygulayarak Uğur Akçay’a 2 maç ceza vermiş. Antrenörüne de 21 gün hak mahrumiyeti uygulanmış.
KARADENİZ MAÇA NASIL 10 KİŞİ GELİR?
Yaşananlar bunlar. Şimdi yorumumuzu yapalım. Gölcük Karadeniz son dönem kentin alt yapıda yıldızı parlayan kulübü. Çok kategoride şampiyonluklar elde ediyor. Söz konusu U18 Ligi’nde de iddialı konumda olmalarına rağmen maça 10 kişi gelmiş olmaları düşündürücü. Çok geniş bir futbolcu havuzu olan bir kulüpten söz ediyorum. Hadi olağanüstü bir durum oldu eksik geldiniz, bu durumda yaşı uygun olmayan futbolcuyu oynatmak yerine, “Siz de 10 kişi sahaya çıkın” teklifinde bulunmaları daha doğru olmaz mıydı?
2 YAŞ KÜÇÜK AMA İYİ FUTBOLCU
Ki, SEKA Doğan bunu seve seve kabul ederdi. Aldığım bilgi maç 10-11 oynansa bile Karadeniz’in maçı kazanma şansının yüksek olduğu yönünde. Bunu SEKA Doğan başkanı Adnan Usta bile söyledi. Genelde bu kategorilerde yaşı büyük futbolcu oynatılarak haksız kazanç peşinde koşulur. Örneği çoktur. Burada tam tersine 2 yaş küçük oyuncu tercih edilmiş. Buradan bakıldığında itiraz edecek ne var diye düşünülebilir. Öyle değil tabi. Sonuçta ligler talimatlarla oynatılıyor. O ligde oynayabilecek yaş grupları belli.
İYİ NİYETLİ AMA YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL
Siz bunun dışına çıkarsanız suç işlemiş olursunuz. Ayrıca Uğur Akçay 2 yaş küçük ama üst düzey bir yetenekmiş. Golünü atmış, ilk yarının 3-0 bitmesinde rol oynamış. Gölcük Karadeniz ikinci yarı oyuncularını kenara almamış olsaydı, maçı farklı skorla kazanacaktı. Uğur Aksoy sonuca direkt etki edecekti. SEKA Doğanspor teknik direktörünün iyi niyetine diyeceğim bir şey yok ama yaptığı doğru değil, madem 11’e 10 oynamak istemiyordu, takımını 10 kişi çıkarsaydı sahaya.
EN AZ SUÇLU 16 YAŞINDAKİ FUTBOLCU
Kimileri SEKA Doğansporlu futbolcuların devre arasındaki itirazını yanlış bulabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Akıttıkları terin hakkını aramışlar, çok doğru yapmışlar. Aferin onlara. Burada en az kabahati olan 16 yaşındaki futbolcu kardeşimiz. Talimatı, gelecek cezayı bilmesi gerekse de bilmediği için ona kızamam. Burada suçlu takımın teknik sorumlusu, o yaptığının yanlış olduğunu biliyordu çünkü. Disiplin kurulunun futbolcuyla ilgili indirim uygulamanı doğru bulmakla birlikte teknik sorumluyla ilgili aynı indirime gitmesi yanlış.
Mustafa Gürsel’in ilk sınavında Kocaelispor’dan coşkulu oyun bekliyoruz
Teknik ekipteki kan değişimin ardından Mustafa Gürsel yönetiminde ilk sınavımıza bugün Ankara’da çıkacağız. İlk 2 yarışında puan kaybına artık tahammülümüz olmadığı final haftalarında başkentten mutlu dönmeyi umuyor, Kocaelisporumuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.
11’İ ÖN GÖRMEK ÇOK GÜÇ
Temsilcimizde sarı kart cezalısı Burak dışında eksik yok. Cezasını çeken Yusuf Abdioğlu takıma dönüyor. Emir ile ilgili çok şükür korkulacak bir durum olmadı. Genç futbolcu da takımdaki yerini alabilecek. Teknik direktör değişimleri sonrasında biz basın mensupları için muhtemel 11’i yazmak doğal olarak zor oluyor. Mustafa Gürsel’in farklı bir oyun anlayışı, taktiksel planı var, bu doğrultuda kadroda değişim yapacaktır. Bunların tümünü öngörebilmek en azından çıkacağı ilk maçta biraz zor. Brunga’dan gelen haberlere göre Gürsel, santraforda Kouakou’yu oynatacakmış. Bence de isabet olur. Geçen hafta da onu bekliyorduk, Reşat sürpriz oldu.
SÜRPRİZ İSİMLER OLABİLİR Mİ?
Geçen maçta da altını çizdiğim gibi, kadromuzda ilk mevkii santrafor olan tek futbolcu Kouakou. Bu doğrultuda onun tercih edilmesi mantıklı. Bu şansı hak ettiğini düşünüyorum. Mustafa Gürsel’in savunmanın sağında Oğuz ile Mehmet arasındaki tercihinin Oğuz olmasını bekliyoruz, sol bekte ise tartışmasız Atila oynar diye düşünüyorum. Gürsel’in ön libero Vukovic’in önünde Amaral, Yusuf Cihat, Giorge üçlüsünden hangisini kenara alacağını merak ediyoruz. Kanatlarda Candeias ile Beridze olur gibime geliyor. Tahminimiz bu ama sonuçta dediğim gibi yeni teknik adamın kafasında farklı bir düşünce olabilir, sürpriz bir iki ismi 11’de oynatabilir.
İÇERDE 5 AYDIR KAZANAMIYORLAR
Keçiönegücü’nün Play-Off ve düşme hattına uzaklığı aynı. Her ikisiyle de arasında 7 puanlık fark var. İyi bir çıkışla ilk 7’ye de kalabilir, kötü bir gidişatla küme de düşebilir. İlk 23 haftaya bakıldığında dış saha performansının içerden çok iyi olduğunu görüyoruz. Altıncı haftadan bu yana Ankara’da kazanamayan bir takım karşımızda olacak. En son 23 Eylül’de Giresun’a üstünlük sağlamışlar. Yaklaşık 5 aydır içerde galibiyete hasretler. Son 3 deplasmanda kazandıkları için bugünkü maça moralli çıkacaklar. En golcü isimleri rakip kaleye sadece 4 gol gönderebilen Dembele. Hatırlanacağı gibi ilk yarıda İzmit’e çok iddialı, havalı gelmişlerdi, Kocaelispor sezonun en etkili oyunuyla 3-0’lık galibiyet elde etmişti.
Hafta boyunda kan değişiminin, yeni teknik direktörün mentel dokunuşunun sahaya olumlu yansıyacağını dile getirmiştim. Geçen haftalara göre çok daha istekli, hırslı, coşkulu bir takım izleyeceğimizi düşünüyor, Ankara’dan istediğimizi alarak döneceğimiz inancını taşıyorum.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Aa - Sayin yazar baskan ilebir roportaj yapar misin halk soruyor dersi: ertugrul saglam tam olarak ne yapmadi da gorevine sonverildi? yani bir hedef bekleniyordur o hedefi tutturamamamistir.nedir o? trasnfer mi, idman mi, ligteki pozisyon mu? bir roportaj yapar misin, buraya olarca yorum yapiliyor, elbet bir soru listesi olusturulabilir. baskan taraftarin sorularini yanitlasin.
Sc - Bi coştuk bi coştuk ki sorma
Basiskele41 - Bu hocada Sağlam gibi radikal kararlar alabilecek birisi değil bu sene gitti yönetim istifa edip futboldan anlayan elini taşın altına koyan bir yönetim oluşmalı,bu Başkan ile bu iş olmaz
Korfez41 - Gelir birazdan arpayı alıp hoca istifa diye bağıran grup PARDON gelemezler cnku Ertuğrul gittikten sonra bıçak gibi kesildi hepsi ve bot hesaplar demek ki musluk kesilmiş daha çok ararız biz Ertuğrul u acaba takımı ligte ikinci tutup böyle bir kadroyla imkansızi başaran bı hocayı yollayan zihniyete hala nasıl bir tepki yok çok şaşırıyorum ama benim düşüncem takım 2 3 yenilgi alir ve ENGİN KoYUN a biraktirirlar mecburen istifa eder sonrasında yeni yönetim ve hedef play off ve seneye yatırım yapmak izleyin ve görün derim
Gölcüklü - GÖLCÜK KARADENİZ'İN TEK VUKUATI BU DEĞİL DAHA ÖNCE DE BUNA BENZER ŞEYLER YAPMIŞ ÖRNEĞİN U12 LİGİNDE
Fırat Gül - Fırat Gül ün büyüklüğü anlaşılıyor. dörrtte bir paraya aynı sonuclari aliyordu.
AA - Önce golcü gönderildi sonra takımı ikincilikte tutan hoca gönderildi bu takıma atılabilirecek en büyük kazığı attılar bu sene bu takımı bu hale getirip keçiören'den son dakikada bir puan aldıran herkese yazıklar olsun
Körfez 89 - Bu hocada tek forvet oynatti sonuc gene hüsran haftaya Erzurumspor bize cakar Ertugrul Saglami yediniz yok yere yaziklar olsun yönetim istifa
süleyman uğur - bu hocayı cokmu aradınız bu takımdan bır şey olmaz
Dergi Ve Bitcoin - Kocaelispor dergisinin sadece 1 sayısı elimize geçti ve ücretini parasını ödeyip katıldığımız bu hizmetten faydalanamıyoruz. Telefonda abone olmamız için gösterdikleri ısrarcı tavırlarını ne yazık ki dergiyi çıkartma sürecinde göremiyoruz. Özellikle dergiyi almamız için bahsettikleri kimsesiz çocuklara yardım yapacakları vaadini yerine getirdiler mi bunuda merak ediyoruz? Kalan sayılar ile ilgili gelişme olmaması durumunda ilgili firmayı yaşanan hak kaybı ve gelmeyen hizmet yüzünden dava edeceğiz. Bir eleştiride yönetime gelsin.
Dergi dendi aldık, Bitcoin alın denildi zarar ettik. Mesela Bitcoin projesine neden sahip çıkılmadı? Kocaelispor yönetimi neden taraftarını koruyucu hamlelerde bulunmuyor bunuda çok merak ediyorum. İleride Kocaelispor’un kazancı olabilecek muhtemel projelerde bu yönetime güvenip nasıl iş tutalım Hayrettin Bey? Yanlış mı düşünüyoruz? Kentin duayen gazetecisi olarak bu durumu gündeme getirirseniz memnun oluruz.
Sencer Bey - Kouakou saha içinde nerede duracağını bilmiyor. Doğru yerlere koşu atamıyor. Bu yüzden de oyunu rakip sahaya yıktığımız anlarda bile topla çok az buluşuyor. Davit in daha ilk maçında 5 net gol pozisyonuna girmesi çok önemli bir detay. Şanssızlık falan atamadı ama bu detayı atlamamak lazım. Kouakou ile 1 kişi eksik oynuyoruz sanki oyun içinde hiç yok. Orta saha Vukovic - Giorgi ve Amaral olmalı. Cihat çok yetersiz. Bu net..
Korfezli Savasci - Mra. M altıparmak . Fırat gul. Ertuğrul sağlam. 4231 ve 4141 i denedi ve sonuc kötü oyun ..Mustafa gursel hocada 433 le oynayacak anlasilan tek santrafor ..sezon başından beri dilimde tüy bitti bize 442. 352. 4132 4312 çift santrafor oynatacak hoca lazım dedim inter Real Madrid leverkusen ornegini verdim
Adalı54 - keçiören zor bir takım değil bizde ilk 11 oynayamayan mikail bile orada ilk 11 oynuyor ama gündüz maçına ve saha zemini suni çime dikkat edin derim........
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.