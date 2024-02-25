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Makale Yazısı-

Mustafa Gürsel’in ilk sınavında Kocaelispor’dan coşkulu oyun bekliyoruz
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

11’İ ÖN GÖRMEK ÇOK GÜÇ

Temsilcimizde sarı kart cezalısı Burak dışında eksik yok. Cezasını çeken Yusuf Abdioğlu takıma dönüyor. Emir ile ilgili çok şükür korkulacak bir durum olmadı. Genç futbolcu da takımdaki yerini alabilecek. Teknik direktör değişimleri sonrasında biz basın mensupları için muhtemel 11’i yazmak doğal olarak zor oluyor. Mustafa Gürsel’in farklı bir oyun anlayışı, taktiksel planı var, bu doğrultuda kadroda değişim yapacaktır. Bunların tümünü öngörebilmek en azından çıkacağı ilk maçta biraz zor. Brunga’dan gelen haberlere göre Gürsel, santraforda Kouakou’yu oynatacakmış. Bence de isabet olur. Geçen hafta da onu bekliyorduk, Reşat sürpriz oldu.

SÜRPRİZ İSİMLER OLABİLİR Mİ?

Geçen maçta da altını çizdiğim gibi, kadromuzda ilk mevkii santrafor olan tek futbolcu Kouakou. Bu doğrultuda onun tercih edilmesi mantıklı. Bu şansı hak ettiğini düşünüyorum.  Mustafa Gürsel’in savunmanın sağında Oğuz ile Mehmet arasındaki tercihinin Oğuz olmasını bekliyoruz, sol bekte ise tartışmasız Atila oynar diye düşünüyorum. Gürsel’in ön libero Vukovic’in önünde Amaral, Yusuf Cihat, Giorge üçlüsünden hangisini kenara alacağını merak ediyoruz. Kanatlarda Candeias ile Beridze olur gibime geliyor. Tahminimiz bu ama sonuçta dediğim gibi yeni teknik adamın kafasında farklı bir düşünce olabilir, sürpriz bir iki ismi 11’de oynatabilir.

İÇERDE 5 AYDIR KAZANAMIYORLAR

Keçiönegücü’nün Play-Off ve düşme hattına uzaklığı aynı. Her ikisiyle de arasında 7 puanlık fark var. İyi bir çıkışla ilk 7’ye de kalabilir, kötü bir gidişatla küme de düşebilir. İlk 23 haftaya bakıldığında dış saha performansının içerden çok iyi olduğunu görüyoruz. Altıncı haftadan bu yana Ankara’da kazanamayan bir takım karşımızda olacak. En son 23 Eylül’de Giresun’a üstünlük sağlamışlar. Yaklaşık 5 aydır içerde galibiyete hasretler. Son 3 deplasmanda kazandıkları için bugünkü maça moralli çıkacaklar. En golcü isimleri rakip kaleye sadece 4 gol gönderebilen Dembele. Hatırlanacağı gibi ilk yarıda İzmit’e çok iddialı, havalı gelmişlerdi, Kocaelispor sezonun en etkili oyunuyla 3-0’lık galibiyet elde etmişti.

Hafta boyunda kan değişiminin, yeni teknik direktörün mentel dokunuşunun sahaya olumlu yansıyacağını dile getirmiştim. Geçen haftalara göre çok daha istekli, hırslı, coşkulu bir takım izleyeceğimizi düşünüyor, Ankara’dan istediğimizi alarak döneceğimiz inancını taşıyorum.

U18 Ligi maçında yaşananlar

Geçtiğimiz salı günü U18 Klasman D Grubu’nda 18 puanlı Gölcük Karadeniz ile 16 puanlı SEKA Doğan’ın maçı vardı. İki takımın da iddiası vardı. Gölcük Karadeniz cezalı ve sakatlıklardan dolayı maça 10 kişi gelebilmiş. Aslında talimat gereği 9 kişiyle bile sahaya çıkabiliyorlar.

“BENİM İÇİN SORUN YOK AMA”

Ancak ekibin teknik sorumlusu SEKA Doğan teknik direktörüne gidip durumu aktarmış, “Bir kişi eksiğiz, eğer itiraz etmeyecekseniz U16 takımındaki bir futbolcumuzu oynatmak istiyoruz. Böylece 11’e 11 oynamış oluruz” teklifinde bulunmuş. SEKA Doğan teknik direktörü Mustafa Aydın, “Benim için fark etmez, oynasın. Zaten 11’e 10 oynamak istemeyiz” diye yanıt vermiş ama eklemiş: “Ben bir şey demem ama sahada futbolcularım tanır, bir şey söylerlerse benim yapacak bir şeyim olmaz”

İLK YARIYI 3-0 ÖNDE BİTİRMİŞLER 

Maç başlamış Karadeniz takımı üst üste golleri bulmuş. Birini de eksik oyuncuyu tamamlaması için alınan Uğur Akçay atmış. Devre 3-0 bitince SEKA Doğansporlu futbolcular itiraz etmişler. Teknik direktörleri de Başkanını arayıp durumu haber vermiş. Başkan Adnan Usta’nın talimatıyla söz konusu futbolcuyla hakemin fotoğrafı çekilmiş. Maçı verirsek belki itiraz etmezler düşüncesiyle Gölcük Karadenizspor’da ikinci yarının hemen başında Uğur Akçay gelen talimatla sakatlanarak oyundan çıkmış.

İTİRAZ ETMESİNLER DİYE YENİLMİŞLER

 Skor 4-2’ye gelmiş. Gölcük Karadeniz maçı kaybetmek için sakatlık gerekçesiyle sahada eksilmiş. En son 5-4 yenik duruma düşünce de sahada 6 kişi kalmışlar. Hakem de maçı tatil etmiş. Tertip kurulunun kararı 5-0 hükmen olmuş. Daha sonra toplanan Disiplin Kurulu SEKA Doğanspor teknik direktörü Mustafa Aydın’ın, “Ben oynamasına izin verdim” ifadesiyle takdiri indirim uygulayarak Uğur Akçay’a 2 maç ceza vermiş. Antrenörüne de 21 gün hak mahrumiyeti uygulanmış.

KARADENİZ MAÇA NASIL 10 KİŞİ GELİR?

Yaşananlar bunlar. Şimdi yorumumuzu yapalım. Gölcük Karadeniz son dönem kentin alt yapıda yıldızı parlayan kulübü. Çok kategoride şampiyonluklar elde ediyor. Söz konusu U18 Ligi’nde de iddialı konumda olmalarına rağmen maça 10 kişi gelmiş olmaları düşündürücü. Çok geniş bir futbolcu havuzu olan bir kulüpten söz ediyorum. Hadi olağanüstü bir durum oldu eksik geldiniz, bu durumda yaşı uygun olmayan futbolcuyu oynatmak yerine, “Siz de 10 kişi sahaya çıkın” teklifinde bulunmaları daha doğru olmaz mıydı?

2 YAŞ KÜÇÜK AMA İYİ FUTBOLCU

Ki, SEKA Doğan bunu seve seve kabul ederdi. Aldığım bilgi maç 10-11 oynansa bile Karadeniz’in maçı kazanma şansının yüksek olduğu yönünde. Bunu SEKA Doğan başkanı Adnan Usta bile söyledi.  Genelde bu kategorilerde yaşı büyük futbolcu oynatılarak haksız kazanç peşinde koşulur. Örneği çoktur. Burada tam tersine 2 yaş küçük oyuncu tercih edilmiş. Buradan bakıldığında itiraz edecek ne var diye düşünülebilir. Öyle değil tabi. Sonuçta ligler talimatlarla oynatılıyor. O ligde oynayabilecek yaş grupları belli.

İYİ NİYETLİ AMA YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL

Siz bunun dışına çıkarsanız suç işlemiş olursunuz. Ayrıca Uğur Akçay 2 yaş küçük ama üst düzey bir yetenekmiş. Golünü atmış, ilk yarının 3-0 bitmesinde rol oynamış. Gölcük Karadeniz ikinci yarı oyuncularını kenara almamış olsaydı, maçı farklı skorla kazanacaktı. Uğur Aksoy sonuca direkt etki edecekti. SEKA Doğanspor teknik direktörünün iyi niyetine diyeceğim bir şey yok ama yaptığı doğru değil, madem 11’e 10 oynamak istemiyordu, takımını 10 kişi çıkarsaydı sahaya.

EN AZ SUÇLU 16 YAŞINDAKİ FUTBOLCU

Kimileri SEKA Doğansporlu futbolcuların devre arasındaki itirazını yanlış bulabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Akıttıkları terin hakkını aramışlar, çok doğru yapmışlar. Aferin onlara. Burada en az kabahati olan 16 yaşındaki futbolcu kardeşimiz.  Talimatı, gelecek cezayı bilmesi gerekse de bilmediği için ona kızamam.  Burada suçlu takımın teknik sorumlusu, o yaptığının yanlış olduğunu biliyordu çünkü. Disiplin kurulunun futbolcuyla ilgili indirim uygulamanı doğru bulmakla birlikte teknik sorumluyla ilgili aynı indirime gitmesi yanlış.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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