Emir Ortakaya dönüyor

Kocaelispor’da, Boluspor ve Urfaspor yenilgilerinden sonra çok büyük şok yaşandı.

2 maçta kaybedilen 5 puan vardı.

Sadece puan kaybetmedik, taraftarın takıma olan inancı ve güveni de azaldı.

Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futbol sezon başından beri tartışılıyordu.

Kan değişikliği gerekiyordu…

Mustafa Gürsel ile kalan maçlarımızda Süper Lig yolunda ilerlemek istiyoruz…

Hem Keçiörengücü, hem de daha sonra oynayacağımız Erzurumspor maçlarından galibiyet bekliyoruz.

… … …

Mustafa Gürsel, Keçiörengücü maçında ilk kez takımın başında olacak.

3-4 antrenmanda olsa takımı tanıma fırsatını bulmuştur.

Zaten bu ligin teknik adamı.

Kadromuzda bulunan çoğu oyuncuları tanıyor, biliyor.

Pazar günü Ankara’da bize 3 puanı getirecek iyi bir futbol ve mücadele bekliyoruz.

Mustafa Gürsel’in, Ertuğrul Sağlam’dan ayrı olarak sahaya nasıl bir on bir çıkaracak, bunu da göreceğiz.

Çok fazla kadroda bir değişiklik olacağını sanmıyorum.

Ancak oyun anlayışımızda bir değişim bekliyorum…

… … …

Bugünkü maçta bizim en büyük şansımız Emir Ortakaya olacak.

Urfaspor maçının ilk yarısında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı.

Adale sakatlığı olduğu için sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı tahmin ediliyordu.

Çok şükür ki, sakatlığı fazla önemli değil, Ankara’da sahada olacak.

Emir Ortakaya, sadece defansif anlamda değil, skora sıkıştığımızda yan toplarda öne çıkıp etkili oluyor.

Eğer Emir Ortakaya çıkmasaydı, Urfaspor maçında 1-0 geriye düştüğümüzde korner ve serbest atışlarda skora katkı sağlayabilirdi.

Emir Ortakaya’nın takıma kısa sürede dönmesi bizim için çok büyük şanstır…

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Emir Ortakaya’nın sakatlandığında oyuna Haşim Arda girdi.

Bu takımın altyapısından yetişen, 2-3 yılını başka takımlarda maç oynayarak geçiren Haşim Arda, tecrübe kazanarak döndü.

Oyuna girdikten sonra biraz tedirginlik yaşasa da fena değildi.

Urfaspor maçında takım olarak çok kötü olduğumuz için sonradan oyuna girenlerde performans olarak çok iyi gözükmeyebilir.

Haşim Arda’yı beğendim.

Umarım, kendisini daha da geliştirip, bu takımda uzun yıllar oynar.

En çok da, Emir Ortakaya ve Haşim Arda gibi iki genç ismi yan yana bu takımda oynamayı görmek isterdim…

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Bugünkü Keçiörengücü maçında orta sahada kim oynayacak, bu merak ediliyor.

Vukoviç’in önündeki iki isim kim olacak?

Bu oyunculardan birinin yeni transfer Gürcü Giorgi olması muhtemel.

Diğer isim ya Amaral, ya da Yusuf Cihat Çelik’ten biri oynayayacak.

Büyük ihtimalle Candeias’ı kanatta oynatıp, Amaral ile başlamasını bekliyoruz.

Topu üçüncü bölgede daha çok tutacak, bir orta saha ve forvet hattımız olacak gibi gözüküyor…

Bugün biraz daha hücum oynayacak bir takım bekliyorum…