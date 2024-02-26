1 puanı bile hak etmedik

Kocaelispor, son iki maçında 5 puan kaybetti, Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

Takımın başına Mustafa Gürsel geldikten sonra toparlanırız diye düşündük.

Bu umutla Ankara’ya gittik.

Pazar günü karşımızda taş gibi bir Keçiörengücü takımı bulduk.

Topu bize göstermediler.

Maçın her bölümünde bizden çok daha iyilerdi.

Hele ikinci yarıda bizim takım sahada ezildi, rakip kaleye gidemedi.

Şampiyonluğa oynayan Kocaelispor, ligin orta sıralarında yer alan bir takım karşısında bu kadar açız duruma nasıl düşebilirdi?

İki kez geriye düştüğümüz maçta, uzatmalarda Barış Alıcı’nın tesadüf golüyle 2-2’lik eşitliği sağladık.

Bu kadar kötü oyundan sonra doğrusu bu 1 puanı da kesinlikle hak etmedik.

… … …

Kocaelispor, sezon başından beri kötü oynuyordu ama kazanmasını da biliyordu.

Kötü oynadığımız maçlarda rakibimize de çok fazla pozisyon vermiyorduk.

Mustafa Gürsel’in takımın başına geçmesinden sonra iyi oynayıp, kazanan bir takım olmak istiyorduk.

Bunun için teknik direktör değişikliğine gitmiştik.

Pazar günü sahada Ertuğrul Sağlam’ın takımdan çok daha kötü bir performans vardı.

Maçta ikinci golü yedikten sonra hemen arkasından Dembele üçüncü golü attı.

Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, gol iptal oldu. Televizyonda tekrarında ofsayt değil gibi geldi.

Eğer bu gol olsa, 3-1 geriye düşsek çok farklı bir yenilgi bizi bekleyebilirdi…

Gol iptal oldu da farktan kurtulduk…

… … …

Mustafa Gürsel’den üç günde bir mucize beklemiyorduk.

Ama bu kadar da kötü futbol oynamaya hakkımız yoktu.

Orta sahada topu tutamayan bir takım vardı.

Vukoviç, Yusuf Cihat ve Giorgi üçlüsü topa sahip olamadı.

Topun arkasından koşmak zorunda kaldı.

Atletik oyunculara sahip Keçiörengücü karşısında biz hep topun peşinde koştuk.

Beklerimiz ve kanat oyuncularımız kademeye girmediği içinde orta sahada çok geniş alan buldular.

Hatlar arasında çok kopuk oynadık.

Sanki takım ilk kez bir arada oynuyor gibiydi.

Gürcü Giorgi’nin oynadığını ancak 36.dakikada kendisine faul yapılınca fark ettik.

Vukoviç, orta sahada savunmada tek kaldı, nereye koşacağını şaşırdı.

Hiç beğenmediğimiz Yusuf Cihat, orta sahada bir şeyler yapmaya çalıştı.

… … …

Bu maçta ne kadar aciz durumda kaldığımızı takımımızın iki bekinin özellikle Atila Turan’ın hücuma çıkamamasından anlayabiliyoruz.

Her maç hücuma defalarca çıkan Atila Turan, bu maçta defans yapmaktan buna fırsat bulamadı.

Oğuz Ceylan, birkaç sefer denedi, özellikle ilk yarının son dakikasında çaprazdan ceza sahasına girdiği pozisyonda, kaleye değil de pas vermesi gerekirdi.

Bunu yapamadı, çaprazdan açısı olmayan yerden vuruşunu kaleci Metin Uçar çıkardı.

… … …

Defansın ortasındaki zorunlu değişiklikte ilk kez on bir oynayan Haşim Arda, kademe de bazen hata yaptı.

Defanstan topla çıkışlarda, pas tercihlerini doğru yapamadı.

Emir Ortakaya ile Haşim Arda, iki bekimizin savunmadaki zaaflarını da kapatmak adına çok zorlandılar, kendi işlerini yapamadılar.

Pazar günü takım çok kötü olunca Haşim Arda gibi genç oyuncular da kendilerini çok fazla gösteremiyorlar…

… … …

Keçiörengücü karşısında bu sezonun belki de en kötü futbolunu oynadık.

Kazanmayı bırakın, 1 puanı bile hak edecek bir oyunumuz yoktu.

Bu futbolla bırakın ilk ikiye girmeyi, Play-Off’a kalmak bile çok zor.

İyi ki de, ligin ilk yarısında bu kadar puan almışız…

Yoksa bu takım, bu görüntüsüyle düşmeye oynardı…