Ertuğrul Sağlam’dan sonra Ankara’da daha da kötüydük

Evimizdeki Urfa mağlubiyetinin ardından yapılan antrenör değişikliği ile Ankara da Keçiören önüne daha umutlu çıkmıştık. Ama maalesef beklenen olmadı, sahada oyun olarak daha da kötü bir takım vardı.

Maça Gökhan- Oğuz- Emir- Haşim Arda - Attila- Vukovic- Yusuf Cihat- Karaishvili- Candeias - Beridze - Kouakou 11 i ile çıktık.

Emir’in yanında Haşim Arda ve ileri uçta Kouakou sürpriz tercihlerdi…

… … …

Oyuna çok kötü başladık…

İki pas yapamıyor, dalga dalga gelen Keçiörengücü ataklarına karşı sadece defans yapıyorduk. Nitekim 11.dakikada sahanın en iyi oyuncusu olan, topu her aldığında elini kolunu sallayarak tehlikeler yaratan Traore’nin attığı golle mağlup duruma düştük.

Golü yedikten sonra tepki vermek istesek de, geldiğinden beri en kötü performansını sergileyen Vukoviç’in de etkisiz olmasına bağlı olarak defans - orta saha geçişlerini yapamadığımız için sahada bir varlık gösteremedik. Burada Vukovic'in kötü oynamasına yeni transfer Gürcü Karaishvili de eşlik etti. Bu oyuncunun uzun süre adını bile duymadık. İkinci bölgede neredeyse hiçbir etkinliğimiz yoktu. Rakip bu bölgeyi Bardi ile ele geçirdi. Bardi- Traore- Dembele üçlüsü sahanın her yerinde bize üstünlük sağladılar.

Nadir ataklarımızdan birinde Candeias’in ortasını iyi indiren Kouakou’nun asistiyle Yusuf Cihat ilk devredeki Keçiörengücü maçındaki gibi golü attı ve beraberliği yakaladık. Devre berabere bitti.

… … …

İkınci devreye Amaral ile başladık ama yine rakibin baskılı oyununu seyrettik. Keçiörengücü birçok fırsattan yararlanamadı .Biz rakibi seyrediyorduk. Gol adeta geliyorum dedi. 76.dakikada Dembele ile çok rahat bir gol attılar ve mağlup duruma düştük.

Son dakikalarda Barış Alıcı’nın şans golü ile 2-2’yi yakalamak 1 puan getirse de camiada bu alınan puandan memnun olacak fazla insan olduğunu sanmıyorum.

… … ….

Kocaelispor, her geçen hafta daha kötü bir futbol oynuyor. Oyuncuların sahaya yayılışları tuhaf, mücadeleleri çok yetersiz. Keçiörengücü maçında sahanın her yerinde rakip oyuncular vardı. Rakip sanki birkaç oyuncu fazla oynuyormuş gibi gözüktü. Takamda neredeyse iyi oynayan oyuncu yok. Hasım Arda çok ürkek. İzmit’in evladı ama bu seviyede oynamak onun için erken sanki. Yaptığı pozisyon hatalarını bu maçları kaldırmaz.

Beridze ve Karaishvili sahada yok gibiler. 3 Gürcü oyuncumuzun ve Şeydayev 'ın bize katkısı olmasını bekliyoruz ama ben artık bu konuda çok iyimser değilim. Devrede aldığımız oyunculardan sadece Vukovic katkı yapıyor ama Keçiörengücü maçındaki Vukovic de yaptığı hatalarla moralimizi bozdu. İlk devre yaptığı iki büyük hatanın bedeli çok daha ağır olabilirdi. Yusuf Cihat gol atsa da oyuna ağırlık koyamıyor, Candeias bir türlü ilk maçlardaki katkıyı veremiyor. Kouakou ilk goldeki asist dışında sahada yoktu. Amaral’a inanıyoruz. Onu yedek bıraktığı için Ertuğrul Sağlam eleştiriliyordu ama Mustafa Gürsel de onu yedek bıraktı. Bu oyuncular bu kadar etkisiz olursa biz nasıl maç kazanabiliriz?

… … …

Göztepe ile aramızdaki fark 5’e çıktı. İkincilik için hem oyun hem puan olarak fark açılıyor. Göztepe’nin oynadığı futbolla bizim oynadığımız futbol arasında dağlar kadar fark var. İkinci hedefimiz olan 3’üncülük bile bu futbolla tehlikede. Üst grupta bu kadar kötü oynayan başka takım yok. Bir an önce oyunumuzu düzeltip ilk devredeki KOCAELİSPOR’A dönmemiz lazım.

Bodrum, Sakarya, Çorum, Bandırma ve hatta Bolu üst sıralar için iddialılar..

Mustafa Gürsel ile başarabilir miyiz bilemiyorum ama başka bir seçeneğimiz yok. Bir futbol takımı bu kadar uzun sure bu kadar kötü oynayamaz.

Haftalardır bu kötü oyun devam ediyor.

Bu lig bunu kaldırmaz…

Bir şekilde toparlanmanın yolunu bulmamız lazım…